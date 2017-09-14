один из лидеров экспорта пшеницы, уступает Турции в производстве муки.
Там же вроде нюанс с фураж/нефураж… Хотя я до сих пор не пойму, в чем трудность у нас выращивать правильную пшеницу и делать свою «Бариллу». Климат в Украине уже «любой», выбирай по широте.
В том что кацапстан ещё шире а твёрдые сорта пшеницы вызревают в Оренбургской обл, Алтайском крае и Омской обл. Где то читал что какой то европейский аграрий пару веков назад, после исследования почв Европы специально нанятым учёным, сделал вывод и начал выращивать твёрдые сорта пшеницы в Херсонской области из которой потом выпекались французские булочки в Западной Европе , а потом пришли комуняки ...
Shaman написав:з приводу металургії ви трошки применшуєте інвестиції - а хто міняв мартени на конвертери? хто встановлював МБЛЗ? в Алчевськ були вкладені великі гроші, до 1 ярда доларів. на жаль, всі пішло...
й так приклад Алчевську та Пінчука - врешті решт ці інвестиції неокупні. їх зробили в не дуже вдалий період.
а чому ніхто не будує нові АЕС? може тому, що електроенергія має коштувати реальну ціну, а не по собівартості чи інколи по 1 коп?
з приводу успіхів за кордоном - щось польські фермери не вважають наше сг неуспішним - й це ще без дотацій. а Косюк курятиною душив Європу ще задовго до війни.
Не спорю, модернизация была, но она больше похожа на ремонт в наследственной квартире. Такая себе необходимость, чтоб дальше ехать Так же я подозреваю, что эта необходимость была продиктована резко взлетевшими ценами на рос газ. +Гарантированно увеличивающейся чистой прибылью.
в першу чергу зростання конкуренції в світі. а де ви побачили у металургії прибуток? десь з 2010 року у металургії така собі криза, й особливих прибутків немає. в 2021 році було виключення
Я давно заметил, что наши олигархи без 100% заранее известного результата пальцем о палец не ударят.
без позитивних розрахунків ніхто з інвесторів не працює.
Касательно Косюка, помню ещё любил дотации из бюджета Украины получать. Они все очень любят сосать из бюджета. Дотации шахтёрам бамбасса, то Роттердам +, дотации курятины, или зелёный тариф или очередная куйня с гарантированным результатом. Никто из них не хочет конкурировать в честной рыночной экономике. Поэтому инвестиции с горизонтом возврата 10 лет делаются в порядке исключений. Но то такэ
коли інші держави роблять дотації для розвитку промисловості - це добре. коли це робить Україна - це погано. особливості логіки. на ці дотації Косюк побудував свої птахофабрики.
металургія так, має ознаки монополізму. сільське господарство - чиста ринкова економіка
СХ продукция у нас действительно конкурентно способная, но, благодаря западной технике и сырью эта ниша не трудоёмкая, задействовано сильно мало людей, фактически сезонами.
значить будуть розвиватися інші напрямки. в харчовій промисловості ще багато ніш.
hume написав:Выскажу мысль, примерно такую же что и в статье, но пошире.
Нужно не литий добывать, а производить аккумуляторы. При этом сырье завозить оттуда где оно дешевле. А запасы лития этот тот резерв, который может понадобиться при всяких форс-мажорах.
Можно пойти дальше,- производить электромобили, с покупными аккумуляторами.
Или еще дальше, - производить софт для этих электромобилей.
Поэтому мне не нравится когда нас рассматривают как аналог Африки, в которую фирмы белых господ заходят добывать условные алмазы. (Но огранкой занимаются в Голландии, после чего алмазы делают основную добавленную стоимость) Пора прекращать оставаться сырьевой базой, иначе так и останемся объектом международной политики, а никак не субъектом.
О чем только говорит, что наша страна, один из лидеров экспорта пшеницы, уступает Турции в производстве муки.[/quote] а що треба робити для цього? закликів багато, тільки що робити переважна більшість сказати не може...