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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 70197020702170227023>
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 12:06

  Hotab написав: Я не дуже уявляю, як оператор ЗРК знає на відстані 100+ км причину підриву ракети: вразила чи самоліквідувалась. Може тут є ППО-ники, бажано вже українські, і щось прояснять.


Різні лампочки загоряються :D
vt313
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 12:08

vt313 , а якщо це ракета з активною головкою і не потребує підсвітки на фінальній стадії, тоді як? Звідки цей зворотній звʼязок тоді?


«А мені нравицця як вони стєбуть» 😅:

https://www.facebook.com/share/p/2VMUAa ... tid=WC7FNe



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Востаннє редагувалось Hotab в Вів 05 бер, 2024 12:30, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 12:16

  Hotab написав:vt313 , а якщо це ракета з активною головкою і не потребує підсвітки на фінальній стадії, тоді як? Звідки цей зворотній звʼязок тоді?


В конструкції закладені єлементи моніторингу.
Звичайно, все можна якось обдурити.

Ну да, якщо не закладено,- то ніяк.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 12:22

  Hotab написав:hume ,

один из лидеров экспорта пшеницы, уступает Турции в производстве муки.


Там же вроде нюанс с фураж/нефураж… Хотя я до сих пор не пойму, в чем трудность у нас выращивать правильную пшеницу и делать свою «Бариллу». Климат в Украине уже «любой», выбирай по широте.

В том что кацапстан ещё шире а твёрдые сорта пшеницы вызревают в Оренбургской обл, Алтайском крае и Омской обл.
Где то читал что какой то европейский аграрий пару веков назад, после исследования почв Европы специально нанятым учёным, сделал вывод и начал выращивать твёрдые сорта пшеницы в Херсонской области из которой потом выпекались французские булочки в Западной Европе , а потом пришли комуняки ...
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 12:24

  lapay написав:
  hume написав:Ладно бы конкурировать с другой сх страной по производству муки, которой Турция не очень то и является. Они могут закупать зерно и делать из него муку на экспорт, мы нет

На наших полицях українське борошно, а нн турецьке. Свій до своїх по своє. Це не тільки формула українського патриотизма. По цій формулі мусульманські країни купують турецьке борошно, а не українське.


Це яким українофобом треба бути щоб в Україні не українські макарони купувати
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 12:26

  hume написав:
  Shaman написав:з приводу металургії ви трошки применшуєте інвестиції - а хто міняв мартени на конвертери? хто встановлював МБЛЗ? в Алчевськ були вкладені великі гроші, до 1 ярда доларів. на жаль, всі пішло...

й так приклад Алчевську та Пінчука - врешті решт ці інвестиції неокупні. їх зробили в не дуже вдалий період.

а чому ніхто не будує нові АЕС? може тому, що електроенергія має коштувати реальну ціну, а не по собівартості чи інколи по 1 коп?

з приводу успіхів за кордоном - щось польські фермери не вважають наше сг неуспішним - й це ще без дотацій. а Косюк курятиною душив Європу ще задовго до війни.

Не спорю, модернизация была, но она больше похожа на ремонт в наследственной квартире. Такая себе необходимость, чтоб дальше ехать Так же я подозреваю, что эта необходимость была продиктована резко взлетевшими ценами на рос газ. +Гарантированно увеличивающейся чистой прибылью.

в першу чергу зростання конкуренції в світі. а де ви побачили у металургії прибуток? десь з 2010 року у металургії така собі криза, й особливих прибутків немає. в 2021 році було виключення
Я давно заметил, что наши олигархи без 100% заранее известного результата пальцем о палец не ударят.

без позитивних розрахунків ніхто з інвесторів не працює.
Касательно Косюка, помню ещё любил дотации из бюджета Украины получать. Они все очень любят сосать из бюджета. Дотации шахтёрам бамбасса, то Роттердам +, дотации курятины, или зелёный тариф или очередная куйня с гарантированным результатом. Никто из них не хочет конкурировать в честной рыночной экономике. Поэтому инвестиции с горизонтом возврата 10 лет делаются в порядке исключений. Но то такэ

коли інші держави роблять дотації для розвитку промисловості - це добре. коли це робить Україна - це погано. особливості логіки. на ці дотації Косюк побудував свої птахофабрики.

металургія так, має ознаки монополізму. сільське господарство - чиста ринкова економіка
СХ продукция у нас действительно конкурентно способная, но, благодаря западной технике и сырью эта ниша не трудоёмкая, задействовано сильно мало людей, фактически сезонами.

значить будуть розвиватися інші напрямки. в харчовій промисловості ще багато ніш.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 12:30

  hume написав:Выскажу мысль, примерно такую же что и в статье, но пошире.

Нужно не литий добывать, а производить аккумуляторы. При этом сырье завозить оттуда где оно дешевле. А запасы лития этот тот резерв, который может понадобиться при всяких форс-мажорах.

Можно пойти дальше,- производить электромобили, с покупными аккумуляторами.

Или еще дальше, - производить софт для этих электромобилей. :D

Поэтому мне не нравится когда нас рассматривают как аналог Африки, в которую фирмы белых господ заходят добывать условные алмазы. (Но огранкой занимаются в Голландии, после чего алмазы делают основную добавленную стоимость) Пора прекращать оставаться сырьевой базой, иначе так и останемся объектом международной политики, а никак не субъектом.

О чем только говорит, что наша страна, один из лидеров экспорта пшеницы, уступает Турции в производстве муки.[/quote]
а що треба робити для цього? закликів багато, тільки що робити переважна більшість сказати не може...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 12:32

fox767676 ,

Це яким українофобом треба бути щоб в Україні не українські макарони купувати


А де українські макарони з повністю твердих?
Не «з використанням», бо там може і 2% твердих бути, а повністю..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 12:33

  vt313 написав:
  hume написав:
Пора включать мозг, а то на остатках совка далеко не уедем


Пшеница - сырье для водки.
Ячмень - виски.
Кукуруза - бурбон.
На рис мы не претендуем. :D

Херсонский рис экспортировали в Китай,Италию...
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 12:40

  Vadim_ написав:
  vt313 написав:
  hume написав:
Пора включать мозг, а то на остатках совка далеко не уедем


Пшеница - сырье для водки.
Ячмень - виски.
Кукуруза - бурбон.
На рис мы не претендуем. :D

Херсонский рис экспортировали в Китай,Италию...


А я бы кушал суши вместо холодца,
Но мне оно не нравится.
:D
vt313
 
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