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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7020702170227023>
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 12:44

  Hotab написав:fox767676 ,

Це яким українофобом треба бути щоб в Україні не українські макарони купувати


А де українські макарони з повністю твердих?
Не «з використанням», бо там може і 2% твердих бути, а повністю..


https://epicentrk.ua/ua/shop/makarony-k ... 800-g.html

В основному, Італія, але є і українські бренди.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 12:46

  Hotab написав:hume ,
один из лидеров экспорта пшеницы, уступает Турции в производстве муки.

Там же вроде нюанс с фураж/нефураж… Хотя я до сих пор не пойму, в чем трудность у нас выращивать правильную пшеницу и делать свою «Бариллу». Климат в Украине уже «любой», выбирай по широте.

є такий економічний фокус. що інколи вигідніше виплавити умовно 120 т рядової сталі ніж 80 т спецсталі.

теж саме й по зерну - фуражне зерно виростити дешевше й простіше, а заробити на ньому можна стільки ж. або дотації, або час - з часом коли заповнюються більш дешеві ніши, переходять в більш складний сегмент - але це еволюційний процес - від простого до складного.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 12:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:На мою думку вздовж ЛБЗ з ППО мігрує щось наше, вітчизняне.
Типу С200 , або одна з далекобійних модифікацій С300 (вони існують, але в Україні з ними було погано, може купили десь за кордоном)

C-200 навряд - занадто велика штука, щоб мігрувати. Одна операція по збиттю А-50 цілком можлива. Регулярне застосування - малоймовірно.
Загалом маю думку, що це щось західне, на цю думку наводить той факт, що русня недавно публікувала відео знищення пускової NASAMS
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 12:49

  vt313 написав:
  ЛАД написав:1. Скільки часу потрібно? 30 років вже пройшло. Скільки треба? 60? 100? 300?
Поки що ми все більше відставали від розвинених країн.


Ніхто не знає. Час непередбачувано річ.
Ми доганяємо розвинені країни, постійно. Про яке відставання Ви говорите?

В чём?
Про яке "доганяємо" Ви говорите?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 12:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:fox767676 ,

Це яким українофобом треба бути щоб в Україні не українські макарони купувати


А де українські макарони з повністю твердих?
Не «з використанням», бо там може і 2% твердих бути, а повністю..
А спробуйте корисніші - з нуту, сочевиці, зеленого та жовтого гороху. Цілком українські.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 12:56

  ЛАД написав:
  vt313 написав:
  ЛАД написав:1. Скільки часу потрібно? 30 років вже пройшло. Скільки треба? 60? 100? 300?
Поки що ми все більше відставали від розвинених країн.


Ніхто не знає. Час непередбачувано річ.
Ми доганяємо розвинені країни, постійно. Про яке відставання Ви говорите?

В чём?
Про яке "доганяємо" Ви говорите?


А мы с Вами как общаемся? Это уровень СССР?
А насколько мы в этом сегменте отстали от развитых стран? :D
vt313
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 12:58

  ЛАД написав:
  vt313 написав:
  ЛАД написав:1. Скільки часу потрібно? 30 років вже пройшло. Скільки треба? 60? 100? 300?
Поки що ми все більше відставали від розвинених країн.

Ніхто не знає. Час непередбачувано річ.
Ми доганяємо розвинені країни, постійно. Про яке відставання Ви говорите?

В чём?
Про яке "доганяємо" Ви говорите?

як будемо вимірювати? тому оці промови про відставання поки що ні про що.

проґавили розвиток мікроелектроніки? а що ви хотіли - десятиріччя розвитку неправильної економічної моделі дають свої наслідки - коли треба реально створювати щось складне, а не копіювати відомі речі.

поки що мікроелектроніку не скопіюєш - чи може навпаки, вона така складна, що вже не скопіюєш
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 13:10

  Shaman написав:як будемо вимірювати? тому оці промови про відставання поки що ні про що.

проґавили розвиток мікроелектроніки? а що ви хотіли - десятиріччя розвитку неправильної економічної моделі дають свої наслідки - коли треба реально створювати щось складне, а не копіювати відомі речі.

поки що мікроелектроніку не скопіюєш - чи може навпаки, вона така складна, що вже не скопіюєш


Якщо зазирнути у Digital Quality of Life Index за 2023 рік (DQL 2023), українці неабияк здивуються: за показником стабільності фіксованого інтернету (fixed internet stability, методологія пояснює, що йдеться про широкосмуговий доступ) Україна посіла перше місце у світі, стрибнувши одразу на 95 позицій. За кумулятивним показником цифрової якості життя ми на 30-му місці в Європі і на 46-му в світі.

https://speka.media/xto-z-operatoriv-po ... tiv-p2o309
vt313
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 13:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:поки що мікроелектроніку не скопіюєш - чи може навпаки, вона така складна, що вже не скопіюєш
Обладнання не зробиш, а ніхто не продає. Навіть китайці невзмозі...ну точніше ще не вкрали
d44
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 13:28

  hume написав:
  Shaman написав:........
з приводу успіхів за кордоном - щось польські фермери не вважають наше сг неуспішним - й це ще без дотацій. а Косюк курятиною душив Європу ще задовго до війни.

..............
СХ продукция у нас действительно конкурентно способная, но, благодаря западной технике и сырью эта ниша не трудоёмкая, задействовано сильно мало людей, фактически сезонами.

Вы, наверное, немного пропустили.
Наше с/х, действительно, развивается достаточно успешно.
Но Вы, возможно, не обратили внимание. что протесты фермеров происходят не только в Польше, но и по всей Европе (и в Германии, и во Франции). Это связано с новыми требованиями ЕС. Там требуют ограничить применение удобрений, оставлять под паром не менее 4% обрабатываемых площадей, что-то ещё.
Польские фермеры говорят о том, что все эти требования + уже действующие экологические требования к продукции делают их неконкурентоспособными по сравнению с украинскими фермерами, которые эти требования не должны соблюдать и продукция не контролируется.
Не берусь судить, насколько это соответствует истине (не специалист), но вполне вероятно.
ЛАД
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