один из лидеров экспорта пшеницы, уступает Турции в производстве муки.
Там же вроде нюанс с фураж/нефураж… Хотя я до сих пор не пойму, в чем трудность у нас выращивать правильную пшеницу и делать свою «Бариллу». Климат в Украине уже «любой», выбирай по широте.
є такий економічний фокус. що інколи вигідніше виплавити умовно 120 т рядової сталі ніж 80 т спецсталі.
теж саме й по зерну - фуражне зерно виростити дешевше й простіше, а заробити на ньому можна стільки ж. або дотації, або час - з часом коли заповнюються більш дешеві ніши, переходять в більш складний сегмент - але це еволюційний процес - від простого до складного.
Hotab написав:На мою думку вздовж ЛБЗ з ППО мігрує щось наше, вітчизняне. Типу С200 , або одна з далекобійних модифікацій С300 (вони існують, але в Україні з ними було погано, може купили десь за кордоном)
C-200 навряд - занадто велика штука, щоб мігрувати. Одна операція по збиттю А-50 цілком можлива. Регулярне застосування - малоймовірно. Загалом маю думку, що це щось західне, на цю думку наводить той факт, що русня недавно публікувала відео знищення пускової NASAMS
Shaman написав:як будемо вимірювати? тому оці промови про відставання поки що ні про що.
проґавили розвиток мікроелектроніки? а що ви хотіли - десятиріччя розвитку неправильної економічної моделі дають свої наслідки - коли треба реально створювати щось складне, а не копіювати відомі речі.
поки що мікроелектроніку не скопіюєш - чи може навпаки, вона така складна, що вже не скопіюєш
Якщо зазирнути у Digital Quality of Life Index за 2023 рік (DQL 2023), українці неабияк здивуються: за показником стабільності фіксованого інтернету (fixed internet stability, методологія пояснює, що йдеться про широкосмуговий доступ) Україна посіла перше місце у світі, стрибнувши одразу на 95 позицій. За кумулятивним показником цифрової якості життя ми на 30-му місці в Європі і на 46-му в світі.
Shaman написав:........ з приводу успіхів за кордоном - щось польські фермери не вважають наше сг неуспішним - й це ще без дотацій. а Косюк курятиною душив Європу ще задовго до війни.
.............. СХ продукция у нас действительно конкурентно способная, но, благодаря западной технике и сырью эта ниша не трудоёмкая, задействовано сильно мало людей, фактически сезонами.
Вы, наверное, немного пропустили. Наше с/х, действительно, развивается достаточно успешно. Но Вы, возможно, не обратили внимание. что протесты фермеров происходят не только в Польше, но и по всей Европе (и в Германии, и во Франции). Это связано с новыми требованиями ЕС. Там требуют ограничить применение удобрений, оставлять под паром не менее 4% обрабатываемых площадей, что-то ещё. Польские фермеры говорят о том, что все эти требования + уже действующие экологические требования к продукции делают их неконкурентоспособными по сравнению с украинскими фермерами, которые эти требования не должны соблюдать и продукция не контролируется. Не берусь судить, насколько это соответствует истине (не специалист), но вполне вероятно.