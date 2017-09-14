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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7020702170227023
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 13:38

Напад росії і білорусі на Україну

vt313 написав:
  Hotab написав:fox767676 ,

Це яким українофобом треба бути щоб в Україні не українські макарони купувати


А де українські макарони з повністю твердих?
Не «з використанням», бо там може і 2% твердих бути, а повністю..


https://epicentrk.ua/ua/shop/makarony-k ... 800-g.html

В основному, Італія, але є і українські бренди.
Якраз ці, як і казав Хотаб, з суміші. Але є наші і повністю з твердих сортів
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 13:45

  vt313 написав:
  Shaman написав:як будемо вимірювати? тому оці промови про відставання поки що ні про що.

проґавили розвиток мікроелектроніки? а що ви хотіли - десятиріччя розвитку неправильної економічної моделі дають свої наслідки ...


Якщо зазирнути у Digital Quality of Life Index за 2023 рік (DQL 2023), українці неабияк здивуються: за показником стабільності фіксованого інтернету (fixed internet stability, методологія пояснює, що йдеться про широкосмуговий доступ) Україна посіла перше місце у світі, стрибнувши одразу на 95 позицій. За кумулятивним показником цифрової якості життя ми на 30-му місці в Європі і на 46-му в світі.

https://speka.media/xto-z-operatoriv-po ... tiv-p2o309

Я вже тут давно пояснюю, що Україна є цифровим європейським тигром, але хто ж мене, докторку, слухає? Скрізь одні гуру))
Ще додам про Туреччину, яка у 2000 році була на четвертому місці з виробництва томатів у світі, коли Україна "пасла задніх" у першій десятці. У 2018 році Україна посіла третє місце (перше - США, друге - Китай) за томатами, голвним чином завдяки "Агрофьюжн" і "Чумаку", які використали провідні технології виробництва.
Щодо виробництва борошна Туреччиною з пшениці - вибачте, вони ж горілку робити не вміють, а нашу горілку цінують дуже високо в світі (перше місце за якістю, якщо не помиляюсь).
fler
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