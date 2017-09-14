Shaman написав:як будемо вимірювати? тому оці промови про відставання поки що ні про що.
проґавили розвиток мікроелектроніки? а що ви хотіли - десятиріччя розвитку неправильної економічної моделі дають свої наслідки ...
Якщо зазирнути у Digital Quality of Life Index за 2023 рік (DQL 2023), українці неабияк здивуються: за показником стабільності фіксованого інтернету (fixed internet stability, методологія пояснює, що йдеться про широкосмуговий доступ) Україна посіла перше місце у світі, стрибнувши одразу на 95 позицій. За кумулятивним показником цифрової якості життя ми на 30-му місці в Європі і на 46-му в світі.
Я вже тут давно пояснюю, що Україна є цифровим європейським тигром, але хто ж мене, докторку, слухає? Скрізь одні гуру)) Ще додам про Туреччину, яка у 2000 році була на четвертому місці з виробництва томатів у світі, коли Україна "пасла задніх" у першій десятці. У 2018 році Україна посіла третє місце (перше - США, друге - Китай) за томатами, голвним чином завдяки "Агрофьюжн" і "Чумаку", які використали провідні технології виробництва. Щодо виробництва борошна Туреччиною з пшениці - вибачте, вони ж горілку робити не вміють, а нашу горілку цінують дуже високо в світі (перше місце за якістю, якщо не помиляюсь).