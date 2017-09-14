Shaman написав:........ з приводу успіхів за кордоном - щось польські фермери не вважають наше сг неуспішним - й це ще без дотацій. а Косюк курятиною душив Європу ще задовго до війни.
.............. СХ продукция у нас действительно конкурентно способная, но, благодаря западной технике и сырью эта ниша не трудоёмкая, задействовано сильно мало людей, фактически сезонами.
Вы, наверное, немного пропустили. Наше с/х, действительно, развивается достаточно успешно. Но Вы, возможно, не обратили внимание. что протесты фермеров происходят не только в Польше, но и по всей Европе (и в Германии, и во Франции). Это связано с новыми требованиями ЕС. Там требуют ограничить применение удобрений, оставлять под паром не менее 4% обрабатываемых площадей, что-то ещё. Польские фермеры говорят о том, что все эти требования + уже действующие экологические требования к продукции делают их неконкурентоспособными по сравнению с украинскими фермерами, которые эти требования не должны соблюдать и продукция не контролируется. Не берусь судить, насколько это соответствует истине (не специалист), но вполне вероятно.
Shaman написав:як будемо вимірювати? тому оці промови про відставання поки що ні про що.
проґавили розвиток мікроелектроніки? а що ви хотіли - десятиріччя розвитку неправильної економічної моделі дають свої наслідки ...
Якщо зазирнути у Digital Quality of Life Index за 2023 рік (DQL 2023), українці неабияк здивуються: за показником стабільності фіксованого інтернету (fixed internet stability, методологія пояснює, що йдеться про широкосмуговий доступ) Україна посіла перше місце у світі, стрибнувши одразу на 95 позицій. За кумулятивним показником цифрової якості життя ми на 30-му місці в Європі і на 46-му в світі.
Я вже тут давно пояснюю, що Україна є цифровим європейським тигром, але хто ж мене, докторку, слухає? Скрізь одні гуру)) Ще додам про Туреччину, яка у 2000 році була на четвертому місці з виробництва томатів у світі, коли Україна "пасла задніх" у першій десятці. У 2018 році Україна посіла третє місце (перше - США, друге - Китай) за томатами, голвним чином завдяки "Агрофьюжн" і "Чумаку", які використали провідні технології виробництва. Щодо виробництва борошна Туреччиною з пшениці - вибачте, вони ж горілку робити не вміють, а нашу горілку цінують дуже високо в світі (перше місце за якістю, якщо не помиляюсь).
ЛАД написав:Вы, наверное, немного пропустили. Наше с/х, действительно, развивается достаточно успешно. Но Вы, возможно, не обратили внимание. что протесты фермеров происходят не только в Польше, но и по всей Европе (и в Германии, и во Франции). Это связано с новыми требованиями ЕС. Там требуют ограничить применение удобрений, оставлять под паром не менее 4% обрабатываемых площадей, что-то ещё. Польские фермеры говорят о том, что все эти требования + уже действующие экологические требования к продукции делают их неконкурентоспособными по сравнению с украинскими фермерами, которые эти требования не должны соблюдать и продукция не контролируется. Не берусь судить, насколько это соответствует истине (не специалист), но вполне вероятно.
Очень врядли. Оперируя 10 га, фермер никогда не выйдет на рентабельность по тем же зерновым. А протесты фермеров, это такой себе современный луддизм.
ЛАД написав:................ В чём? Про яке "доганяємо" Ви говорите?
А мы с Вами как общаемся? Это уровень СССР? А насколько мы в этом сегменте отстали от развитых стран?
Мне нравится сравнение с СССР. Очень напоминает как в Союзе практически до самого конца сравнивали с 1913 годом. Ничего, что со времени СССР прошло уже 30 лет? И не подскажете, когда появился интернет? 30 лет назад в США он давно уже существовал? Сотовая связь была внедрена несколько раньше. Но когда она приобрела более-менее существенные масштабы использования? Когда появились электромобили? Не как исключения или полуэкспериментальные варианты, а как массовая серийная машина?
ЛАД написав:................ В чём? Про яке "доганяємо" Ви говорите?
А мы с Вами как общаемся? Это уровень СССР? А насколько мы в этом сегменте отстали от развитых стран?
Мне нравится сравнение с СССР. Очень напоминает как в Союзе практически до самого конца сравнивали с 1913 годом. Ничего, что со времени СССР прошло уже 30 лет? И не подскажете, когда появился интернет? 30 лет назад в США он давно уже существовал? Сотовая связь была внедрена несколько раньше. Но когда она приобрела более-менее существенные масштабы использования? Когда появились электромобили? Не как исключения или полуэкспериментальные варианты, а как массовая серийная машина?
Да не вопрос. Назовите отправную точку для сравнения, какую хотите. Но, само-собой, до войны.
жарти про американців "нууутупииє" пішли не з юморіста задронова, були лише ним скльовані зі спеціфічного середовища, в яке "былъ въхожъ". Це був улюблений жарт нквдистів. На початку тридцятих сто тисяч американців подали візи в ссср з проханням взяти їх до себе. На один тільки завод Форда в ссср поїхали 10 тисяч. Про якість емігрантів говорить той факт, що багато з них вже на пароплаві рвали, підпалювали і кидали за борт свої паспорти громадянина США. Серед міст що прийняли ці тисячі є Харків - там була відкрита з цього приводу англомовна школа. Як в хорошій прозі,ви можете не заглядати вкінець щоби знати що було далі. Звісно, більшість - ні, не так - майже ВСІХ американців розстріляли, закатували, згноїли. Достатньо сказати що назад у Штати в далекі 50-ті дісталося аж двоє (2). НКВД катували дітей на очах батьків і батьків на очах дітей. Рекордна кількість готових американських шпійонів! Про дві тисячи з них відомо в республіці Комі, де вони всі лежать на кладовищі. Ще стільки ж з невідомих причин згадувались аж в підсоветському Китаї. Горбачов, Єльцин і маладой путін шукали і не знайшли (на запит уряду США) ніяких згадок про подальшу долю американців. Бумашкі патєрялісь, - разводили вони руками. Тепер ви знаєте, в якому середовищі знали те, що не зберігли папірці, і дико реготали. Окремо розповім як ставилось посольство США до тих людей. Коли почався "большой терор", американці пригадали що вони американці. і побігли до своїх дипломатів. Ті їм відмовляли, бо без сплати 2 долари за печатку в паспорті діла не буде. Що долари мати в ссср протизаконно, не колишет. Нещасних розкаявшихся блудних синів хапали люди в синіх фурашках прямо на виході із посольств. Амеріці не були потрібні ці відрізані ламті.
Shaman написав:як будемо вимірювати? тому оці промови про відставання поки що ні про що.
проґавили розвиток мікроелектроніки? а що ви хотіли - десятиріччя розвитку неправильної економічної моделі дають свої наслідки - коли треба реально створювати щось складне, а не копіювати відомі речі.
поки що мікроелектроніку не скопіюєш - чи може навпаки, вона така складна, що вже не скопіюєш
Якщо зазирнути у Digital Quality of Life Index за 2023 рік (DQL 2023), українці неабияк здивуються: за показником стабільності фіксованого інтернету (fixed internet stability, методологія пояснює, що йдеться про широкосмуговий доступ) Україна посіла перше місце у світі, стрибнувши одразу на 95 позицій. За кумулятивним показником цифрової якості життя ми на 30-му місці в Європі і на 46-му в світі.
Рівень розвитку інтернет-сегменту в Україні дійсно вражаючий. Цьому є просте пояснення: держава майже не звертала увагу на цей напрямок і не душила держрегулюванням. Це дало змогу провайдерам надавати майже безкоштовний інтернет зв"язок. Порівняйте, наприклад, з вартістю сервісу європейського опреатора О2. Але це упущення влада виправить, не переймайтеся