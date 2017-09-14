жарти про американців "нууутупииє" пішли не з юморіста задронова, були лише ним скльовані зі спеціфічного середовища, в яке "былъ въхожъ".

Це був улюблений жарт нквдистів.

На початку тридцятих сто тисяч американців подали візи в ссср з проханням взяти їх до себе.

На один тільки завод Форда в ссср поїхали 10 тисяч.

Про якість емігрантів говорить той факт, що багато з них вже на пароплаві рвали, підпалювали і кидали за борт свої паспорти громадянина США.

Серед міст що прийняли ці тисячі є Харків - там була відкрита з цього приводу англомовна школа.

Як в хорошій прозі,ви можете не заглядати вкінець щоби знати що було далі.

Звісно, більшість - ні, не так - майже ВСІХ американців розстріляли, закатували, згноїли.

Достатньо сказати що назад у Штати в далекі 50-ті дісталося аж двоє (2).

НКВД катували дітей на очах батьків і батьків на очах дітей.

Рекордна кількість готових американських шпійонів!

Про дві тисячи з них відомо в республіці Комі, де вони всі лежать на кладовищі.

Ще стільки ж з невідомих причин згадувались аж в підсоветському Китаї.

Горбачов, Єльцин і маладой путін шукали і не знайшли (на запит уряду США) ніяких згадок про подальшу долю американців.

Бумашкі патєрялісь, - разводили вони руками.

Тепер ви знаєте, в якому середовищі знали те, що не зберігли папірці, і дико реготали.

Окремо розповім як ставилось посольство США до тих людей.

Коли почався "большой терор", американці пригадали що вони американці. і побігли до своїх дипломатів.

Ті їм відмовляли, бо без сплати 2 долари за печатку в паспорті діла не буде.

Що долари мати в ссср протизаконно, не колишет.

Нещасних розкаявшихся блудних синів хапали люди в синіх фурашках прямо на виході із посольств.

Амеріці не були потрібні ці відрізані ламті.

