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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7020702170227023>
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 13:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:поки що мікроелектроніку не скопіюєш - чи може навпаки, вона така складна, що вже не скопіюєш
Обладнання не зробиш, а ніхто не продає. Навіть китайці невзмозі...ну точніше ще не вкрали
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 13:28

  hume написав:
  Shaman написав:........
з приводу успіхів за кордоном - щось польські фермери не вважають наше сг неуспішним - й це ще без дотацій. а Косюк курятиною душив Європу ще задовго до війни.

..............
СХ продукция у нас действительно конкурентно способная, но, благодаря западной технике и сырью эта ниша не трудоёмкая, задействовано сильно мало людей, фактически сезонами.

Вы, наверное, немного пропустили.
Наше с/х, действительно, развивается достаточно успешно.
Но Вы, возможно, не обратили внимание. что протесты фермеров происходят не только в Польше, но и по всей Европе (и в Германии, и во Франции). Это связано с новыми требованиями ЕС. Там требуют ограничить применение удобрений, оставлять под паром не менее 4% обрабатываемых площадей, что-то ещё.
Польские фермеры говорят о том, что все эти требования + уже действующие экологические требования к продукции делают их неконкурентоспособными по сравнению с украинскими фермерами, которые эти требования не должны соблюдать и продукция не контролируется.
Не берусь судить, насколько это соответствует истине (не специалист), но вполне вероятно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 13:38

Напад росії і білорусі на Україну

vt313 написав:
  Hotab написав:fox767676 ,

Це яким українофобом треба бути щоб в Україні не українські макарони купувати


А де українські макарони з повністю твердих?
Не «з використанням», бо там може і 2% твердих бути, а повністю..


https://epicentrk.ua/ua/shop/makarony-k ... 800-g.html

В основному, Італія, але є і українські бренди.
Якраз ці, як і казав Хотаб, з суміші. Але є наші і повністю з твердих сортів
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 13:45

  vt313 написав:
  Shaman написав:як будемо вимірювати? тому оці промови про відставання поки що ні про що.

проґавили розвиток мікроелектроніки? а що ви хотіли - десятиріччя розвитку неправильної економічної моделі дають свої наслідки ...


Якщо зазирнути у Digital Quality of Life Index за 2023 рік (DQL 2023), українці неабияк здивуються: за показником стабільності фіксованого інтернету (fixed internet stability, методологія пояснює, що йдеться про широкосмуговий доступ) Україна посіла перше місце у світі, стрибнувши одразу на 95 позицій. За кумулятивним показником цифрової якості життя ми на 30-му місці в Європі і на 46-му в світі.

https://speka.media/xto-z-operatoriv-po ... tiv-p2o309

Я вже тут давно пояснюю, що Україна є цифровим європейським тигром, але хто ж мене, докторку, слухає? Скрізь одні гуру))
Ще додам про Туреччину, яка у 2000 році була на четвертому місці з виробництва томатів у світі, коли Україна "пасла задніх" у першій десятці. У 2018 році Україна посіла третє місце (перше - США, друге - Китай) за томатами, голвним чином завдяки "Агрофьюжн" і "Чумаку", які використали провідні технології виробництва.
Щодо виробництва борошна Туреччиною з пшениці - вибачте, вони ж горілку робити не вміють, а нашу горілку цінують дуже високо в світі (перше місце за якістю, якщо не помиляюсь).
fler
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 13:50

  ЛАД написав:Вы, наверное, немного пропустили.
Наше с/х, действительно, развивается достаточно успешно.
Но Вы, возможно, не обратили внимание. что протесты фермеров происходят не только в Польше, но и по всей Европе (и в Германии, и во Франции). Это связано с новыми требованиями ЕС. Там требуют ограничить применение удобрений, оставлять под паром не менее 4% обрабатываемых площадей, что-то ещё.
Польские фермеры говорят о том, что все эти требования + уже действующие экологические требования к продукции делают их неконкурентоспособными по сравнению с украинскими фермерами, которые эти требования не должны соблюдать и продукция не контролируется.
Не берусь судить, насколько это соответствует истине (не специалист), но вполне вероятно.


Очень врядли. Оперируя 10 га, фермер никогда не выйдет на рентабельность по тем же зерновым.
А протесты фермеров, это такой себе современный луддизм.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 13:57

  vt313 написав:
  ЛАД написав:................
В чём?
Про яке "доганяємо" Ви говорите?


А мы с Вами как общаемся? Это уровень СССР?
А насколько мы в этом сегменте отстали от развитых стран? :D

Мне нравится сравнение с СССР. :)
Очень напоминает как в Союзе практически до самого конца сравнивали с 1913 годом. :)
Ничего, что со времени СССР прошло уже 30 лет?
И не подскажете, когда появился интернет? 30 лет назад в США он давно уже существовал?
Сотовая связь была внедрена несколько раньше. Но когда она приобрела более-менее существенные масштабы использования?
Когда появились электромобили? Не как исключения или полуэкспериментальные варианты, а как массовая серийная машина?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 14:09

  ЛАД написав:
  vt313 написав:
  ЛАД написав:................
В чём?
Про яке "доганяємо" Ви говорите?


А мы с Вами как общаемся? Это уровень СССР?
А насколько мы в этом сегменте отстали от развитых стран? :D

Мне нравится сравнение с СССР. :)
Очень напоминает как в Союзе практически до самого конца сравнивали с 1913 годом. :)
Ничего, что со времени СССР прошло уже 30 лет?
И не подскажете, когда появился интернет? 30 лет назад в США он давно уже существовал?
Сотовая связь была внедрена несколько раньше. Но когда она приобрела более-менее существенные масштабы использования?
Когда появились электромобили? Не как исключения или полуэкспериментальные варианты, а как массовая серийная машина?


Да не вопрос. Назовите отправную точку для сравнения, какую хотите.
Но, само-собой, до войны.
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 14:15

жарти про американців "нууутупииє" пішли не з юморіста задронова, були лише ним скльовані зі спеціфічного середовища, в яке "былъ въхожъ".
Це був улюблений жарт нквдистів.
На початку тридцятих сто тисяч американців подали візи в ссср з проханням взяти їх до себе.
На один тільки завод Форда в ссср поїхали 10 тисяч.
Про якість емігрантів говорить той факт, що багато з них вже на пароплаві рвали, підпалювали і кидали за борт свої паспорти громадянина США.
Серед міст що прийняли ці тисячі є Харків - там була відкрита з цього приводу англомовна школа.
Як в хорошій прозі,ви можете не заглядати вкінець щоби знати що було далі.
Звісно, більшість - ні, не так - майже ВСІХ американців розстріляли, закатували, згноїли.
Достатньо сказати що назад у Штати в далекі 50-ті дісталося аж двоє (2).
НКВД катували дітей на очах батьків і батьків на очах дітей.
Рекордна кількість готових американських шпійонів!
Про дві тисячи з них відомо в республіці Комі, де вони всі лежать на кладовищі.
Ще стільки ж з невідомих причин згадувались аж в підсоветському Китаї.
Горбачов, Єльцин і маладой путін шукали і не знайшли (на запит уряду США) ніяких згадок про подальшу долю американців.
Бумашкі патєрялісь, - разводили вони руками.
Тепер ви знаєте, в якому середовищі знали те, що не зберігли папірці, і дико реготали.
Окремо розповім як ставилось посольство США до тих людей.
Коли почався "большой терор", американці пригадали що вони американці. і побігли до своїх дипломатів.
Ті їм відмовляли, бо без сплати 2 долари за печатку в паспорті діла не буде.
Що долари мати в ссср протизаконно, не колишет.
Нещасних розкаявшихся блудних синів хапали люди в синіх фурашках прямо на виході із посольств.
Амеріці не були потрібні ці відрізані ламті.
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 14:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.youtube.com/live/p6TfGE7GFd ... RHPtgQXIFN

Друзенко - единственный, кто говорил перед войной, что будут бомбить Киев.
Его и нужно слушать
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 14:21

  vt313 написав:
  Shaman написав:як будемо вимірювати? тому оці промови про відставання поки що ні про що.

проґавили розвиток мікроелектроніки? а що ви хотіли - десятиріччя розвитку неправильної економічної моделі дають свої наслідки - коли треба реально створювати щось складне, а не копіювати відомі речі.

поки що мікроелектроніку не скопіюєш - чи може навпаки, вона така складна, що вже не скопіюєш


Якщо зазирнути у Digital Quality of Life Index за 2023 рік (DQL 2023), українці неабияк здивуються: за показником стабільності фіксованого інтернету (fixed internet stability, методологія пояснює, що йдеться про широкосмуговий доступ) Україна посіла перше місце у світі, стрибнувши одразу на 95 позицій. За кумулятивним показником цифрової якості життя ми на 30-му місці в Європі і на 46-му в світі.

https://speka.media/xto-z-operatoriv-po ... tiv-p2o309

Рівень розвитку інтернет-сегменту в Україні дійсно вражаючий. Цьому є просте пояснення: держава майже не звертала увагу на цей напрямок і не душила держрегулюванням. Це дало змогу провайдерам надавати майже безкоштовний інтернет зв"язок. Порівняйте, наприклад, з вартістю сервісу європейського опреатора О2.
Але це упущення влада виправить, не переймайтеся
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