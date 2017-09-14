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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7020702170227023
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 14:26

  ЛАД написав:
  hume написав:
  Shaman написав:........
з приводу успіхів за кордоном - щось польські фермери не вважають наше сг неуспішним - й це ще без дотацій. а Косюк курятиною душив Європу ще задовго до війни.

..............
СХ продукция у нас действительно конкурентно способная, но, благодаря западной технике и сырью эта ниша не трудоёмкая, задействовано сильно мало людей, фактически сезонами.

Вы, наверное, немного пропустили.
Наше с/х, действительно, развивается достаточно успешно.
Но Вы, возможно, не обратили внимание. что протесты фермеров происходят не только в Польше, но и по всей Европе (и в Германии, и во Франции). Это связано с новыми требованиями ЕС. Там требуют ограничить применение удобрений, оставлять под паром не менее 4% обрабатываемых площадей, что-то ещё.
Польские фермеры говорят о том, что все эти требования + уже действующие экологические требования к продукции делают их неконкурентоспособными по сравнению с украинскими фермерами, которые эти требования не должны соблюдать и продукция не контролируется.
Не берусь судить, насколько это соответствует истине (не специалист), но вполне вероятно.

кто тогда в ЕС покупает условно транзитную в порт на Балтике нашу не сертифицированную по этим требованиям пшеницу и кукурузу, ну и что то ещё? Турки, чтоб в своих анклавах, где из документов Гестапо-полицай проверяет только аусвайс на проживание, из этого зерна печь лаваши и булочки и кормить не только своих братьев по вере с Ближнего востока, но и негров с индийцами? Неужели такой большой профит с этой разницы по цене между польским и нашим зерном?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 14:51

  vt313 написав:
  ЛАД написав:
  vt313 написав:.......
А мы с Вами как общаемся? Это уровень СССР?
А насколько мы в этом сегменте отстали от развитых стран? :D

Мне нравится сравнение с СССР. :)
Очень напоминает как в Союзе практически до самого конца сравнивали с 1913 годом. :)
Ничего, что со времени СССР прошло уже 30 лет?
И не подскажете, когда появился интернет? 30 лет назад в США он давно уже существовал?
Сотовая связь была внедрена несколько раньше. Но когда она приобрела более-менее существенные масштабы использования?
Когда появились электромобили? Не как исключения или полуэкспериментальные варианты, а как массовая серийная машина?


Да не вопрос. Назовите отправную точку для сравнения, какую хотите.
Но, само-собой, до войны.

Не понял.
О какой отправной точке речь? Для сравнения чего?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 14:51

  ЛАД написав:Когда появились электромобили? Не как исключения или полуэкспериментальные варианты, а как массовая серийная машина?

Раньше, чем автомобили :)
Массовость соответствовала времени
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 14:58

  барабашов написав:
  ЛАД написав:...........
Вы, наверное, немного пропустили.
Наше с/х, действительно, развивается достаточно успешно.
Но Вы, возможно, не обратили внимание. что протесты фермеров происходят не только в Польше, но и по всей Европе (и в Германии, и во Франции). Это связано с новыми требованиями ЕС. Там требуют ограничить применение удобрений, оставлять под паром не менее 4% обрабатываемых площадей, что-то ещё.
Польские фермеры говорят о том, что все эти требования + уже действующие экологические требования к продукции делают их неконкурентоспособными по сравнению с украинскими фермерами, которые эти требования не должны соблюдать и продукция не контролируется.
Не берусь судить, насколько это соответствует истине (не специалист), но вполне вероятно.

кто тогда в ЕС покупает условно транзитную в порт на Балтике нашу не сертифицированную по этим требованиям пшеницу и кукурузу, ну и что то ещё? Турки, чтоб в своих анклавах, где из документов Гестапо-полицай проверяет только аусвайс на проживание, из этого зерна печь лаваши и булочки и кормить не только своих братьев по вере с Ближнего востока, но и негров с индийцами? Неужели такой большой профит с этой разницы по цене между польским и нашим зерном?

Не знаю, какая разница цен между польским и нашим зерном. Но если даже небольшая, всё равно предпочтут купить то, что дешевле. Но сейчас речь уже идёт не только о зерне. Просто зерно это наиболее объёмное и дорогое по сумме. Ну а качество и экологичность... Сами понимаете, на вкус не почувствуешь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 15:07

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Когда появились электромобили? Не как исключения или полуэкспериментальные варианты, а как массовая серийная машина?

Раньше, чем автомобили :)
Массовость соответствовала времени

Ожидал этого замечания. :)
Появились. Но потом практически исчезли.
Ещё были всплески интереса к ним в 60-70-е годы и в Калифорнии в конце 90-х.
Но реально массовое применение это уже с середины 10-х.

Как у Вас дела? Учитесь? Если не секрет, какая специальность?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 15:11

  ЛАД написав:Не понял.
О какой отправной точке речь? Для сравнения чего?


Вы спросили где мы развиваемся. Я сказал. Вас не устроило сравнение на 30 летней дистанции.
Скажите на каком интервале Вас устроит.
vt313
 
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