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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 05 бер, 2024 14:26
ЛАД написав: hume написав: Shaman написав:
........
з приводу успіхів за кордоном - щось польські фермери не вважають наше сг неуспішним - й це ще без дотацій. а Косюк курятиною душив Європу ще задовго до війни.
..............
СХ продукция у нас действительно конкурентно способная, но, благодаря западной технике и сырью эта ниша не трудоёмкая, задействовано сильно мало людей, фактически сезонами.
Вы, наверное, немного пропустили.
Наше с/х, действительно, развивается достаточно успешно.
Но Вы, возможно, не обратили внимание. что протесты фермеров происходят не только в Польше, но и по всей Европе (и в Германии, и во Франции). Это связано с новыми требованиями ЕС. Там требуют ограничить применение удобрений, оставлять под паром не менее 4% обрабатываемых площадей, что-то ещё.
Польские фермеры говорят о том, что все эти требования + уже действующие экологические требования к продукции делают их неконкурентоспособными по сравнению с украинскими фермерами, которые эти требования не должны соблюдать и продукция не контролируется.
Не берусь судить, насколько это соответствует истине (не специалист), но вполне вероятно.
кто тогда в ЕС покупает условно транзитную в порт на Балтике нашу не сертифицированную по этим требованиям пшеницу и кукурузу, ну и что то ещё? Турки, чтоб в своих анклавах, где из документов Гестапо-полицай проверяет только аусвайс на проживание, из этого зерна печь лаваши и булочки и кормить не только своих братьев по вере с Ближнего востока, но и негров с индийцами? Неужели такой большой профит с этой разницы по цене между польским и нашим зерном?
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Додано: Вів 05 бер, 2024 14:51
vt313 написав: ЛАД написав: vt313 написав:
.......
А мы с Вами как общаемся? Это уровень СССР?
А насколько мы в этом сегменте отстали от развитых стран?
Мне нравится сравнение с СССР.
Очень напоминает как в Союзе практически до самого конца сравнивали с 1913 годом.
Ничего, что со времени СССР прошло уже 30 лет?
И не подскажете, когда появился интернет? 30 лет назад в США он давно уже существовал?
Сотовая связь была внедрена несколько раньше. Но когда она приобрела более-менее существенные масштабы использования?
Когда появились электромобили? Не как исключения или полуэкспериментальные варианты, а как массовая серийная машина?
Да не вопрос. Назовите отправную точку для сравнения, какую хотите.
Но, само-собой, до войны.
Не понял.
О какой отправной точке речь? Для сравнения чего?
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Додано: Вів 05 бер, 2024 14:51
ЛАД написав:
Когда появились электромобили? Не как исключения или полуэкспериментальные варианты, а как массовая серийная машина?
Раньше, чем автомобили
Массовость соответствовала времени
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Сибарит
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Додано: Вів 05 бер, 2024 14:58
барабашов написав: ЛАД написав:
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Вы, наверное, немного пропустили.
Наше с/х, действительно, развивается достаточно успешно.
Но Вы, возможно, не обратили внимание. что протесты фермеров происходят не только в Польше, но и по всей Европе (и в Германии, и во Франции). Это связано с новыми требованиями ЕС. Там требуют ограничить применение удобрений, оставлять под паром не менее 4% обрабатываемых площадей, что-то ещё.
Польские фермеры говорят о том, что все эти требования + уже действующие экологические требования к продукции делают их неконкурентоспособными по сравнению с украинскими фермерами, которые эти требования не должны соблюдать и продукция не контролируется.
Не берусь судить, насколько это соответствует истине (не специалист), но вполне вероятно.
кто тогда в ЕС покупает условно транзитную в порт на Балтике нашу не сертифицированную по этим требованиям пшеницу и кукурузу, ну и что то ещё? Турки, чтоб в своих анклавах, где из документов Гестапо-полицай проверяет только аусвайс на проживание, из этого зерна печь лаваши и булочки и кормить не только своих братьев по вере с Ближнего востока, но и негров с индийцами? Неужели такой большой профит с этой разницы по цене между польским и нашим зерном?
Не знаю, какая разница цен между польским и нашим зерном. Но если даже небольшая, всё равно предпочтут купить то, что дешевле. Но сейчас речь уже идёт не только о зерне. Просто зерно это наиболее объёмное и дорогое по сумме. Ну а качество и экологичность... Сами понимаете, на вкус не почувствуешь.
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ЛАД
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Додано: Вів 05 бер, 2024 15:07
Сибарит написав: ЛАД написав:
Когда появились электромобили? Не как исключения или полуэкспериментальные варианты, а как массовая серийная машина?
Раньше, чем автомобили
Массовость соответствовала времени
Ожидал этого замечания.
Появились. Но потом практически исчезли.
Ещё были всплески интереса к ним в 60-70-е годы и в Калифорнии в конце 90-х.
Но реально массовое
применение это уже с середины 10-х.
Как у Вас дела? Учитесь? Если не секрет, какая специальность?
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Додано: Вів 05 бер, 2024 15:11
ЛАД написав:
Не понял.
О какой отправной точке речь? Для сравнения чего?
Вы спросили где мы развиваемся. Я сказал. Вас не устроило сравнение на 30 летней дистанции.
Скажите на каком интервале Вас устроит.
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