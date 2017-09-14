RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7021702270237024>
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 14:26

  ЛАД написав:
  hume написав:
  Shaman написав:........
з приводу успіхів за кордоном - щось польські фермери не вважають наше сг неуспішним - й це ще без дотацій. а Косюк курятиною душив Європу ще задовго до війни.

..............
СХ продукция у нас действительно конкурентно способная, но, благодаря западной технике и сырью эта ниша не трудоёмкая, задействовано сильно мало людей, фактически сезонами.

Вы, наверное, немного пропустили.
Наше с/х, действительно, развивается достаточно успешно.
Но Вы, возможно, не обратили внимание. что протесты фермеров происходят не только в Польше, но и по всей Европе (и в Германии, и во Франции). Это связано с новыми требованиями ЕС. Там требуют ограничить применение удобрений, оставлять под паром не менее 4% обрабатываемых площадей, что-то ещё.
Польские фермеры говорят о том, что все эти требования + уже действующие экологические требования к продукции делают их неконкурентоспособными по сравнению с украинскими фермерами, которые эти требования не должны соблюдать и продукция не контролируется.
Не берусь судить, насколько это соответствует истине (не специалист), но вполне вероятно.

кто тогда в ЕС покупает условно транзитную в порт на Балтике нашу не сертифицированную по этим требованиям пшеницу и кукурузу, ну и что то ещё? Турки, чтоб в своих анклавах, где из документов Гестапо-полицай проверяет только аусвайс на проживание, из этого зерна печь лаваши и булочки и кормить не только своих братьев по вере с Ближнего востока, но и негров с индийцами? Неужели такой большой профит с этой разницы по цене между польским и нашим зерном?
барабашов
 
Повідомлень: 3939
З нами з: 16.06.15
Подякував: 271 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 14:51

  vt313 написав:
  ЛАД написав:
  vt313 написав:.......
А мы с Вами как общаемся? Это уровень СССР?
А насколько мы в этом сегменте отстали от развитых стран? :D

Мне нравится сравнение с СССР. :)
Очень напоминает как в Союзе практически до самого конца сравнивали с 1913 годом. :)
Ничего, что со времени СССР прошло уже 30 лет?
И не подскажете, когда появился интернет? 30 лет назад в США он давно уже существовал?
Сотовая связь была внедрена несколько раньше. Но когда она приобрела более-менее существенные масштабы использования?
Когда появились электромобили? Не как исключения или полуэкспериментальные варианты, а как массовая серийная машина?


Да не вопрос. Назовите отправную точку для сравнения, какую хотите.
Но, само-собой, до войны.

Не понял.
О какой отправной точке речь? Для сравнения чего?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28152
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5271 раз.
Подякували: 4857 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 14:51

  ЛАД написав:Когда появились электромобили? Не как исключения или полуэкспериментальные варианты, а как массовая серийная машина?

Раньше, чем автомобили :)
Массовость соответствовала времени
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7408
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6371 раз.
Подякували: 21098 раз.
 
Профіль
129
73
34
2
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 14:58

  барабашов написав:
  ЛАД написав:...........
Вы, наверное, немного пропустили.
Наше с/х, действительно, развивается достаточно успешно.
Но Вы, возможно, не обратили внимание. что протесты фермеров происходят не только в Польше, но и по всей Европе (и в Германии, и во Франции). Это связано с новыми требованиями ЕС. Там требуют ограничить применение удобрений, оставлять под паром не менее 4% обрабатываемых площадей, что-то ещё.
Польские фермеры говорят о том, что все эти требования + уже действующие экологические требования к продукции делают их неконкурентоспособными по сравнению с украинскими фермерами, которые эти требования не должны соблюдать и продукция не контролируется.
Не берусь судить, насколько это соответствует истине (не специалист), но вполне вероятно.

кто тогда в ЕС покупает условно транзитную в порт на Балтике нашу не сертифицированную по этим требованиям пшеницу и кукурузу, ну и что то ещё? Турки, чтоб в своих анклавах, где из документов Гестапо-полицай проверяет только аусвайс на проживание, из этого зерна печь лаваши и булочки и кормить не только своих братьев по вере с Ближнего востока, но и негров с индийцами? Неужели такой большой профит с этой разницы по цене между польским и нашим зерном?

Не знаю, какая разница цен между польским и нашим зерном. Но если даже небольшая, всё равно предпочтут купить то, что дешевле. Но сейчас речь уже идёт не только о зерне. Просто зерно это наиболее объёмное и дорогое по сумме. Ну а качество и экологичность... Сами понимаете, на вкус не почувствуешь.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28152
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5271 раз.
Подякували: 4857 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 15:07

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Когда появились электромобили? Не как исключения или полуэкспериментальные варианты, а как массовая серийная машина?

Раньше, чем автомобили :)
Массовость соответствовала времени

Ожидал этого замечания. :)
Появились. Но потом практически исчезли.
Ещё были всплески интереса к ним в 60-70-е годы и в Калифорнии в конце 90-х.
Но реально массовое применение это уже с середины 10-х.

Как у Вас дела? Учитесь? Если не секрет, какая специальность?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28152
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5271 раз.
Подякували: 4857 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 15:11

  ЛАД написав:Не понял.
О какой отправной точке речь? Для сравнения чего?


Вы спросили где мы развиваемся. Я сказал. Вас не устроило сравнение на 30 летней дистанции.
Скажите на каком интервале Вас устроит.
vt313
 
Повідомлень: 359
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 15:25

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Когда появились электромобили? Не как исключения или полуэкспериментальные варианты, а как массовая серийная машина?

Раньше, чем автомобили :)
Массовость соответствовала времени

Ожидал этого замечания. :)
Появились. Но потом практически исчезли.
Ещё были всплески интереса к ним в 60-70-е годы и в Калифорнии в конце 90-х.
Но реально массовое применение это уже с середины 10-х.

Как у Вас дела? Учитесь? Если не секрет, какая специальность?

Никто не гарантирует, что опять не исчезнут:)
Мне как стороннику диверсификации не нравится перевод всего на электричество.

Учусь.
Пока общая подготовка.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7408
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6371 раз.
Подякували: 21098 раз.
 
Профіль
129
73
34
2
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 15:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну



може дійсно Придністров'я м'якою силою взяти.
Поставити демілітаризацію Ковбасної на комерційні рейки
снаряди в обмін на ковбасу
fox767676
 
Повідомлень: 1211
З нами з: 13.06.20
Подякував: 291 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 16:26

  hume написав:Я давно заметил, что наши олигархи без 100% заранее известного результата пальцем о палец не ударят.
Так це єдине чим капіталізм відрізняється від комуно/соціалізму...
Якщо капіталість отримає збитки - то він втратить СВОЄ, а тому три рази подумає перш ніж влазити в якусь авантюру
В комуно/соціалізмі збитки від прийнятил генсеком/лідером нації - несе вся нація...тому комуно/соціалісти і програли капіталістам.
В капіталістів ті придурки які ввязувались в авантюри - збанкрутували ще 200 років тому...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27165
З нами з: 15.01.09
Подякував: 277 раз.
Подякували: 2938 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 16:30

  fox767676 написав:

може дійсно Придністров'я м'якою силою взяти.
Поставити демілітаризацію Ковбасної на комерційні рейки
снаряди в обмін на ковбасу


Ні в якому разі не можна починати з кимось сперечатися поки не закінчен конфлікт з росіей .
Два конфлікта ,то буде тяжкий тягар для єкономіки , та і ніхто не звернется за допомогою зі сторони Молдови .
холява
2
 
Повідомлень: 4325
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4111 раз.
Подякували: 4503 раз.
 
Профіль
5
22
1
  #<1 ... 7021702270237024>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 172431
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
9 4496
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2024 01:01
19professor69
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 570063
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.