ЛАД написав:

hume написав: Shaman написав: ........

з приводу успіхів за кордоном - щось польські фермери не вважають наше сг неуспішним - й це ще без дотацій. а Косюк курятиною душив Європу ще задовго до війни. ........з приводу успіхів за кордоном - щось польські фермери не вважають наше сг неуспішним - й це ще без дотацій. а Косюк курятиною душив Європу ще задовго до війни.

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СХ продукция у нас действительно конкурентно способная, но, благодаря западной технике и сырью эта ниша не трудоёмкая, задействовано сильно мало людей, фактически сезонами. ..............СХ продукция у нас действительно конкурентно способная, но, благодаря западной технике и сырью эта ниша не трудоёмкая, задействовано сильно мало людей, фактически сезонами.

Вы, наверное, немного пропустили.Наше с/х, действительно, развивается достаточно успешно.Но Вы, возможно, не обратили внимание. что протесты фермеров происходят не только в Польше, но и по всей Европе (и в Германии, и во Франции). Это связано с новыми требованиями ЕС. Там требуют ограничить применение удобрений, оставлять под паром не менее 4% обрабатываемых площадей, что-то ещё.Польские фермеры говорят о том, что все эти требования + уже действующие экологические требования к продукции делают их неконкурентоспособными по сравнению с украинскими фермерами, которые эти требования не должны соблюдать и продукция не контролируется.Не берусь судить, насколько это соответствует истине (не специалист), но вполне вероятно.