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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 70227023702470257026>
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 16:36

  Сибарит написав:Мне как стороннику диверсификации не нравится перевод всего на электричество.
Як людина яка за останні 8 років встигла поїздити як на напів-кустарних китайських моделях 2014 модельного року , так і на повністю нормальних китайських 2017-2021 року (8 моделей=70000км) і європейській кінця 2022 року(30000 км за рік) - можу зробити висновок
Як друге авто , або авто яке за 12 робочих годин встигає наїздити не більше 250км , тобто може зарядитись від побутової мережі в 7 квт потужності на весь наступний день... то в цьому випадку електромобілю рівних немає.

Якщо ж розглядаємо авто для подорожей на відстані більше 500 км в один бік... тоді авто стає в ряд з автомобілями з газом або дизелем...( не програє в економічності, але програє в зручності)
При чому ціни на електромобілі практично зрівнялись з цінами на ДВС тих же моделей.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 16:38

  холява написав:Два конфлікта ,то буде тяжкий тягар для єкономіки , та і ніхто не звернется за допомогою зі сторони Молдови .


він не закінчиться за нашого життя, можливо перейде у більш холодну форму.
Треба наводити порядок хоча б на західному напрямку, відео як раз про безкровні, м'які опції. Економічними кнутом та пряником викачати зброю звідти.
Розкласти та демілітаризувати ментально )
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 05 бер, 2024 16:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 16:45

  fler написав:
  vt313 написав:
  Shaman написав:як будемо вимірювати? тому оці промови про відставання поки що ні про що.

проґавили розвиток мікроелектроніки? а що ви хотіли - десятиріччя розвитку неправильної економічної моделі дають свої наслідки ...


Якщо зазирнути у Digital Quality of Life Index за 2023 рік (DQL 2023), українці неабияк здивуються: за показником стабільності фіксованого інтернету (fixed internet stability, методологія пояснює, що йдеться про широкосмуговий доступ) Україна посіла перше місце у світі, стрибнувши одразу на 95 позицій. За кумулятивним показником цифрової якості життя ми на 30-му місці в Європі і на 46-му в світі.

https://speka.media/xto-z-operatoriv-po ... tiv-p2o309

Я вже тут давно пояснюю, що Україна є цифровим європейським тигром, але хто ж мене, докторку, слухає? Скрізь одні гуру))

Це ви знову за цифровий паспорт?
Ще додам про Туреччину, яка у 2000 році була на четвертому місці з виробництва томатів у світі, коли Україна "пасла задніх" у першій десятці. У 2018 році Україна посіла третє місце (перше - США, друге - Китай) за томатами, голвним чином завдяки "Агрофьюжн" і "Чумаку", які використали провідні технології виробництва.

Після 2008 Чумак нічого провідного не використовував, був проданий москалям.
До цього часу гібрідне насіння завозили з Голандії.
Великий виробник томатів була Сандора.
Тільки не питайте з чого вони сік робили.
Ще цікавіше було з огірками, які Чумак завозив з Індії, на банці маленькими літерами так і писали- Зроблено бла-бла-Брахмапутра.
А великими- З лану до столу.
Щодо виробництва борошна Туреччиною з пшениці - вибачте, вони ж горілку робити не вміють, а нашу горілку цінують дуже високо в світі (перше місце за якістю, якщо не помиляюсь).

Саме Чумак експериментував з Durum, вони закупили Італійську лінію з виробництва макарон, насіння, засіяли, а зібрали.... Жигулі. Тобто зовсім інший клас пшениці.
Водку в тому вигляді, в якому ми п'ємо не знаю хто ще п'є, крім москалів.
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 16:47

  budivelnik написав:
  Сибарит написав:Мне как стороннику диверсификации не нравится перевод всего на электричество.
Як людина яка за останні 8 років встигла поїздити як на напів-кустарних китайських моделях 2014 модельного року , так і на повністю нормальних китайських 2017-2021 року (8 моделей=70000км) і європейській кінця 2022 року(30000 км за рік) - можу зробити висновок
Як друге авто , або авто яке за 12 робочих годин встигає наїздити не більше 250км , тобто може зарядитись від побутової мережі в 7 квт потужності на весь наступний день... то в цьому випадку електромобілю рівних немає.

Якщо ж розглядаємо авто для подорожей на відстані більше 500 км в один бік... тоді авто стає в ряд з автомобілями з газом або дизелем...( не програє в економічності, але програє в зручності)
При чому ціни на електромобілі практично зрівнялись з цінами на ДВС тих же моделей.

Якщо в сімʼї є потреба в більше ніж одному автомобілі (2 члени сімʼї одночасно маютьь потребу їздити), то одна чиста електричка, другий - дизель (можна газ, але мені вже не хочеться).
Якщо достатньо одної, то гібрид- плагін. Щоб заряду від розетки було по місту на 150+- км хоча б, але є можливість на ДВС доїхати хоч до Атлантичного океану.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 05 бер, 2024 16:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 16:50

  Shaman написав:теж саме й по зерну - фуражне зерно виростити дешевше й простіше, а заробити на ньому можна стільки ж.

Так воно все по документам йшло як фуражне...
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 17:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Якщо достатньо одної, то гібрид- плагін. Щоб заряду від розетки було по місту на 150+- км хоча б, але є можливість на ДВС доїхати хоч до Атлантичного океану.
З власного досвіду
Один плагін-гібрид з запасом в 150 км (реально 100 ) станом на сьогодні це тільки мерс GLC-e ( там батарейка 35 квт*год), але там ціна 55000+ всі інші з 15-18квт*год - це пародія.
Тому краще купити наприклад
Пежо 3008/сітроен с5 дизель+ пежо 2008е електричку...по ціні буде практично те саме що пежо3008гібрид(підзаряжаємий) який чисто на електриці пройде дай Бог щоб 50 км...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 17:04

  d44 написав:
  Shaman написав:поки що мікроелектроніку не скопіюєш - чи може навпаки, вона така складна, що вже не скопіюєш
Обладнання не зробиш, а ніхто не продає. Навіть китайці невзмозі...ну точніше ще не вкрали

й не вкрадуть. надто складне обладнання. хіба що планують захопити на Тайвані...
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 17:12

  Hotab написав:
  budivelnik написав:
  Сибарит написав:Мне как стороннику диверсификации не нравится перевод всего на электричество.
Як людина яка за останні 8 років встигла поїздити як на напів-кустарних китайських моделях 2014 модельного року , так і на повністю нормальних китайських 2017-2021 року (8 моделей=70000км) і європейській кінця 2022 року(30000 км за рік) - можу зробити висновок
Як друге авто , або авто яке за 12 робочих годин встигає наїздити не більше 250км , тобто може зарядитись від побутової мережі в 7 квт потужності на весь наступний день... то в цьому випадку електромобілю рівних немає.

Якщо ж розглядаємо авто для подорожей на відстані більше 500 км в один бік... тоді авто стає в ряд з автомобілями з газом або дизелем...( не програє в економічності, але програє в зручності)
При чому ціни на електромобілі практично зрівнялись з цінами на ДВС тих же моделей.

Якщо в сімʼї є потреба в більше ніж одному автомобілі (2 члени сімʼї одночасно маютьь потребу їздити), то одна чиста електричка, другий - дизель (можна газ, але мені вже не хочеться).
Якщо достатньо одної, то гібрид- плагін. Щоб заряду від розетки було по місту на 150+- км хоча б, але є можливість на ДВС доїхати хоч до Атлантичного океану.

Я для себя сделал простой вывод по поводу электрички: если есть возможность заряжать от домашней сети то это гуд, если нет то шлак)


ИМХО гибрид-плагин на сегодня с точки зрения экономики не интересен ввиду стоимости самого авто и обслуживания...и это без учета сильного падения стоимости авто во времени...
Востаннє редагувалось Прохожий в Вів 05 бер, 2024 17:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 17:13

  fox767676 написав:
  холява написав:Два конфлікта ,то буде тяжкий тягар для єкономіки , та і ніхто не звернется за допомогою зі сторони Молдови .


він не закінчиться за нашого життя, можливо перейде у більш холодну форму.
Треба наводити порядок хоча б на західному напрямку, відео як раз про безкровні, м'які опції. Економічними кнутом та пряником викачати зброю звідти.
Розкласти та демілітаризувати ментально )


Не дивлячись ні на що, супротивник дуже потужний і має потенціал до призову на відміну від нас .
Мобілізувати достатню кількість , щоб вистачило на два фронти буде для нас тягарем і до того нападом на іншу державу . Бо я не чув щоб хтось нас запрошував про допомогу .
Окрім того , наскільки мені відомо , в Молдові не всі на стороні України .
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 17:19

Прохожий ,
если есть возможность заряжать от домашней сети то это гуд, если нет то шлак)


Тут да, необходимое условие канеш.
Только ночной тариф, только хардкор.
Потому и вздыхаю порой на таун-дуплексы (где своя розетка) в районе окружной. Ударяя себя по рукам со словами «неликвид… едь в прицентралье и выкинь с головы эту дурь»)))
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