Сибарит написав:Мне как стороннику диверсификации не нравится перевод всего на электричество.
Як людина яка за останні 8 років встигла поїздити як на напів-кустарних китайських моделях 2014 модельного року , так і на повністю нормальних китайських 2017-2021 року (8 моделей=70000км) і європейській кінця 2022 року(30000 км за рік) - можу зробити висновок Як друге авто , або авто яке за 12 робочих годин встигає наїздити не більше 250км , тобто може зарядитись від побутової мережі в 7 квт потужності на весь наступний день... то в цьому випадку електромобілю рівних немає.
Якщо ж розглядаємо авто для подорожей на відстані більше 500 км в один бік... тоді авто стає в ряд з автомобілями з газом або дизелем...( не програє в економічності, але програє в зручності) При чому ціни на електромобілі практично зрівнялись з цінами на ДВС тих же моделей.
холява написав:Два конфлікта ,то буде тяжкий тягар для єкономіки , та і ніхто не звернется за допомогою зі сторони Молдови .
він не закінчиться за нашого життя, можливо перейде у більш холодну форму. Треба наводити порядок хоча б на західному напрямку, відео як раз про безкровні, м'які опції. Економічними кнутом та пряником викачати зброю звідти. Розкласти та демілітаризувати ментально )
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 05 бер, 2024 16:46, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:як будемо вимірювати? тому оці промови про відставання поки що ні про що.
проґавили розвиток мікроелектроніки? а що ви хотіли - десятиріччя розвитку неправильної економічної моделі дають свої наслідки ...
Якщо зазирнути у Digital Quality of Life Index за 2023 рік (DQL 2023), українці неабияк здивуються: за показником стабільності фіксованого інтернету (fixed internet stability, методологія пояснює, що йдеться про широкосмуговий доступ) Україна посіла перше місце у світі, стрибнувши одразу на 95 позицій. За кумулятивним показником цифрової якості життя ми на 30-му місці в Європі і на 46-му в світі.
Я вже тут давно пояснюю, що Україна є цифровим європейським тигром, але хто ж мене, докторку, слухає? Скрізь одні гуру))
Це ви знову за цифровий паспорт?
Ще додам про Туреччину, яка у 2000 році була на четвертому місці з виробництва томатів у світі, коли Україна "пасла задніх" у першій десятці. У 2018 році Україна посіла третє місце (перше - США, друге - Китай) за томатами, голвним чином завдяки "Агрофьюжн" і "Чумаку", які використали провідні технології виробництва.
Після 2008 Чумак нічого провідного не використовував, був проданий москалям. До цього часу гібрідне насіння завозили з Голандії. Великий виробник томатів була Сандора. Тільки не питайте з чого вони сік робили. Ще цікавіше було з огірками, які Чумак завозив з Індії, на банці маленькими літерами так і писали- Зроблено бла-бла-Брахмапутра. А великими- З лану до столу.
Щодо виробництва борошна Туреччиною з пшениці - вибачте, вони ж горілку робити не вміють, а нашу горілку цінують дуже високо в світі (перше місце за якістю, якщо не помиляюсь).
Саме Чумак експериментував з Durum, вони закупили Італійську лінію з виробництва макарон, насіння, засіяли, а зібрали.... Жигулі. Тобто зовсім інший клас пшениці. Водку в тому вигляді, в якому ми п'ємо не знаю хто ще п'є, крім москалів.
Сибарит написав:Мне как стороннику диверсификации не нравится перевод всего на электричество.
Як людина яка за останні 8 років встигла поїздити як на напів-кустарних китайських моделях 2014 модельного року , так і на повністю нормальних китайських 2017-2021 року (8 моделей=70000км) і європейській кінця 2022 року(30000 км за рік) - можу зробити висновок Як друге авто , або авто яке за 12 робочих годин встигає наїздити не більше 250км , тобто може зарядитись від побутової мережі в 7 квт потужності на весь наступний день... то в цьому випадку електромобілю рівних немає.
Якщо ж розглядаємо авто для подорожей на відстані більше 500 км в один бік... тоді авто стає в ряд з автомобілями з газом або дизелем...( не програє в економічності, але програє в зручності) При чому ціни на електромобілі практично зрівнялись з цінами на ДВС тих же моделей.
Якщо в сімʼї є потреба в більше ніж одному автомобілі (2 члени сімʼї одночасно маютьь потребу їздити), то одна чиста електричка, другий - дизель (можна газ, але мені вже не хочеться). Якщо достатньо одної, то гібрид- плагін. Щоб заряду від розетки було по місту на 150+- км хоча б, але є можливість на ДВС доїхати хоч до Атлантичного океану.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 05 бер, 2024 16:50, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Якщо достатньо одної, то гібрид- плагін. Щоб заряду від розетки було по місту на 150+- км хоча б, але є можливість на ДВС доїхати хоч до Атлантичного океану.
З власного досвіду Один плагін-гібрид з запасом в 150 км (реально 100 ) станом на сьогодні це тільки мерс GLC-e ( там батарейка 35 квт*год), але там ціна 55000+ всі інші з 15-18квт*год - це пародія. Тому краще купити наприклад Пежо 3008/сітроен с5 дизель+ пежо 2008е електричку...по ціні буде практично те саме що пежо3008гібрид(підзаряжаємий) який чисто на електриці пройде дай Бог щоб 50 км...
Сибарит написав:Мне как стороннику диверсификации не нравится перевод всего на электричество.
Як людина яка за останні 8 років встигла поїздити як на напів-кустарних китайських моделях 2014 модельного року , так і на повністю нормальних китайських 2017-2021 року (8 моделей=70000км) і європейській кінця 2022 року(30000 км за рік) - можу зробити висновок Як друге авто , або авто яке за 12 робочих годин встигає наїздити не більше 250км , тобто може зарядитись від побутової мережі в 7 квт потужності на весь наступний день... то в цьому випадку електромобілю рівних немає.
Якщо ж розглядаємо авто для подорожей на відстані більше 500 км в один бік... тоді авто стає в ряд з автомобілями з газом або дизелем...( не програє в економічності, але програє в зручності) При чому ціни на електромобілі практично зрівнялись з цінами на ДВС тих же моделей.
Якщо в сімʼї є потреба в більше ніж одному автомобілі (2 члени сімʼї одночасно маютьь потребу їздити), то одна чиста електричка, другий - дизель (можна газ, але мені вже не хочеться). Якщо достатньо одної, то гібрид- плагін. Щоб заряду від розетки було по місту на 150+- км хоча б, але є можливість на ДВС доїхати хоч до Атлантичного океану.
Я для себя сделал простой вывод по поводу электрички: если есть возможность заряжать от домашней сети то это гуд, если нет то шлак)
ИМХО гибрид-плагин на сегодня с точки зрения экономики не интересен ввиду стоимости самого авто и обслуживания...и это без учета сильного падения стоимости авто во времени...
Востаннє редагувалось Прохожий в Вів 05 бер, 2024 17:18, всього редагувалось 2 разів.
холява написав:Два конфлікта ,то буде тяжкий тягар для єкономіки , та і ніхто не звернется за допомогою зі сторони Молдови .
він не закінчиться за нашого життя, можливо перейде у більш холодну форму. Треба наводити порядок хоча б на західному напрямку, відео як раз про безкровні, м'які опції. Економічними кнутом та пряником викачати зброю звідти. Розкласти та демілітаризувати ментально )
Не дивлячись ні на що, супротивник дуже потужний і має потенціал до призову на відміну від нас . Мобілізувати достатню кількість , щоб вистачило на два фронти буде для нас тягарем і до того нападом на іншу державу . Бо я не чув щоб хтось нас запрошував про допомогу . Окрім того , наскільки мені відомо , в Молдові не всі на стороні України .
если есть возможность заряжать от домашней сети то это гуд, если нет то шлак)
Тут да, необходимое условие канеш. Только ночной тариф, только хардкор. Потому и вздыхаю порой на таун-дуплексы (где своя розетка) в районе окружной. Ударяя себя по рукам со словами «неликвид… едь в прицентралье и выкинь с головы эту дурь»)))