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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7023702470257026>
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 17:26

"Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт командувачів дальньої авіації Росії (Сергій Кобилаш) та Чорноморського флоту РФ (Віктор Соколов)"
https://www.pravda.com.ua/news/2024/03/5/7445087/

позитивная новость)
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 17:28

  Hotab написав:Прохожий ,
если есть возможность заряжать от домашней сети то это гуд, если нет то шлак)


Тут да, необходимое условие канеш.
Только ночной тариф, только хардкор.
Потому и вздыхаю порой на таун-дуплексы (где своя розетка) в районе окружной. Ударяя себя по рукам со словами «неликвид… едь в прицентралье и выкинь с головы эту дурь»)))


Я вибачаюсь що втручаюсь , але авто треба мати просто зручне , щоб не було ніяких проблем .Самий звиклий атмосферник , без усіляких складнощів .
Це я так кажу після того як мав декілько потужніх авто .
Що гроші скаженні на обслугу , що як їздиш ,то тільки і бажаєш скоріше заїхати в гараж .
То на стоянці терануть , то ями по коліна .
Коротше , чем простіше, тім краще .
Це мій особистий погляд на володіння авто .
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 17:28

  Hotab написав:Прохожий ,
если есть возможность заряжать от домашней сети то это гуд, если нет то шлак)


Тут да, необходимое условие канеш.
Только ночной тариф, только хардкор.
Потому и вздыхаю порой на таун-дуплексы (где своя розетка) в районе окружной. Ударяя себя по рукам со словами «неликвид… едь в прицентралье и выкинь с головы эту дурь»)))

как вариант паркоместо с личной розеткой, но как правило это сцуко дорого)

не всё так однозначно)
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 17:29

  Hotab написав:Прохожий ,
если есть возможность заряжать от домашней сети то это гуд, если нет то шлак)


Тут да, необходимое условие канеш.
Только ночной тариф, только хардкор.
Потому и вздыхаю порой на таун-дуплексы (где своя розетка) в районе окружной. Ударяя себя по рукам со словами «неликвид… едь в прицентралье и выкинь с головы эту дурь»)))

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pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 17:55

  Сибарит написав:Мне как стороннику диверсификации не нравится перевод всего на электричество.


А мені особисто дуже заходить, що наша країна дуже сильно підхопила тренд автоелектрифікації, ми на нафту, вірніше її похідні витрачаємо шалені гроші, якщо замінимо більшість транспорту електрикою, то це буде супер потужний внесок в енергонезалежність і торгбаланс, бо в нас є атомна енергетика.
Не будемо годувати агресора прямо чи опосередковано, а майже усі гроші будуть залишатись усередині держави.
У мене є пару заможних знайомих, так ось це свого рода мода така, всі останні оновлення тільки електричні авто з зеро викидів, їздять на Теслі, Бі Ай Ді, Фольсі гольф, багато таксі це Нісан Ліф, як правило більшість поїздок по місту, у всіх приватні будинки, собі заряджаються і не паряться, вже досить стрімко підтягується обслуговування електричок, скоро всі самі не помітять, як електрика буде єдиним варіантом для більшості варіантів по купівлі авто.
По темі, вже трохи є позитивний рух по набоям і снарядам, Європа прокидається, поки Америка грає в мутні ігри.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 17:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:Прохожий ,
если есть возможность заряжать от домашней сети то это гуд, если нет то шлак)


Тут да, необходимое условие канеш.
Только ночной тариф, только хардкор.
Потому и вздыхаю порой на таун-дуплексы (где своя розетка) в районе окружной. Ударяя себя по рукам со словами «неликвид… едь в прицентралье и выкинь с головы эту дурь»)))
Чого не розглядати паркінг з розеткою. Так чи інакше треба буде десь ставити, чи орендувати чи купувати.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 17:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Покажіть рецепти , може вам підкажуть інший курс. Це ж триндець якийсь!


ОК\

особисто ВИ що скажете чому на газопровіду в ЄВРОПУ не роблять диверсій , проте ЗАЄС чи КАХОВСЬКА ГЕС являються законними цілями . Може тоді будете розуміти значення - що таке матчасть
sens
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 18:03

  vt313 написав:
  ЛАД написав:Не понял.
О какой отправной точке речь? Для сравнения чего?


Вы спросили где мы развиваемся. Я сказал. Вас не устроило сравнение на 30 летней дистанции.
Скажите на каком интервале Вас устроит.

Понятно.
Но Вы знаете, затрудняюсь назвать отправную точку. У нас всё время цикл - подъём/резкий обвал. По разным причинам, но тем не менее. Как вариант, сравнивать по пикам?
Но, вообще-то, я не говорил, что мы не развиваемся. Сказал. что мы отстаём от передовых стран и разрыв не уменьшается, а растёт. Вы утверждали, что: "Ми доганяємо розвинені країни, постійно". Вот и расскажите, в чём мы догоняем. Только, пожалуйста, не о потреблении, а о производстве. Мобильные телефоны и интернет - мы взяли западные изобретения, купили оборудование и применили. В основном в потребительских целях.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 18:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Схоже що кукусіки таки перегризли дрота через Баб-ель-Мандебську протоку
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 05 бер, 2024 18:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 18:08

  somilitark написав:
  Сибарит написав:Мне как стороннику диверсификации не нравится перевод всего на электричество.


А мені особисто дуже заходить, що наша країна дуже сильно підхопила тренд автоелектрифікації, ми на нафту, вірніше її похідні витрачаємо шалені гроші, якщо замінимо більшість транспорту електрикою, то це буде супер потужний внесок в енергонезалежність і торгбаланс, бо в нас є атомна енергетика.
Не будемо годувати агресора прямо чи опосередковано, а майже усі гроші будуть залишатись усередині держави.
У мене є пару заможних знайомих, так ось це свого рода мода така, всі останні оновлення тільки електричні авто з зеро викидів, їздять на Теслі, Бі Ай Ді, Фольсі гольф, багато таксі це Нісан Ліф, як правило більшість поїздок по місту, у всіх приватні будинки, собі заряджаються і не паряться, вже досить стрімко підтягується обслуговування електричок, скоро всі самі не помітять, як електрика буде єдиним варіантом для більшості варіантів по купівлі авто.
По темі, вже трохи є позитивний рух по набоям і снарядам, Європа прокидається, поки Америка грає в мутні ігри.

Докладно про цю історію розповідається в науково-популярному фільмі «Хто вбив електромобіль?»[10].

На початку 1990-х років штат Каліфорнія був одним із найбільш загазованих регіонів США. Тому Каліфорнійський комітет повітряних ресурсів (CARB) ухвалив рішення — у 1998 році 2 % із продаваних у Каліфорнії автомобілів не повинні створювати вихлопів, а до 2003 року — 10 %.

Компанія General Motors відреагувала однією з перших і у 1996 році почала серійний випуск моделі EV1 з електричним приводом, яка була призначена не для продажу, а для здавання в лізинг. Деякі автовиробники також почали продаж електромобілів у Каліфорнії. Основною масою користувачів EV1 стала голлівудська богема. Загалом з 1997 року в Каліфорнії було продано близько 5500 електромобілів різних виробників. Судячи з їхніх відгуків, машина їм дуже подобалася, і наступним кроком повинен був стати початок повсюдного продажу електромобілів.

Існує думка, що авто- і нафтовиробники домоглися скасування закону, розуміючи небезпеку того, що електромобілі могли витіснити звичайні автомобілі. CARB змінив вимогу нульової емісії на вимогу дуже низької. Коли сплив термін лізингу EV1 (у 2002—2003 роках), компанія General Motors усупереч своїм більш раннім запевненням відмовилася подовжити його або продати автомобілі тим користувачам, які висловлювали таке бажання і були готові викупити машини; натомість майже всі зроблені електромобілі були вилучені у користувачів і знищені (тільки «Toyota» залишила власникам електричні RAV-4), окремі примірники було подаровано музеям. Формальною причиною вилучення електромобілів називалося нібито закінчення терміну служби акумуляторів. Промислове виробництво і продаж електромобілів основними автовиробниками в США були цілком припинені.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 05 бер, 2024 18:11, всього редагувалось 1 раз.
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