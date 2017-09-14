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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7023702470257026
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 18:11

  budivelnik написав:
  Сибарит написав:Мне как стороннику диверсификации не нравится перевод всего на электричество.
Як людина яка за останні 8 років встигла поїздити як на напів-кустарних китайських моделях 2014 модельного року , так і на повністю нормальних китайських 2017-2021 року (8 моделей=70000км) і європейській кінця 2022 року(30000 км за рік) - можу зробити висновок
Як друге авто , або авто яке за 12 робочих годин встигає наїздити не більше 250км , тобто може зарядитись від побутової мережі в 7 квт потужності на весь наступний день... то в цьому випадку електромобілю рівних немає.

Якщо ж розглядаємо авто для подорожей на відстані більше 500 км в один бік... тоді авто стає в ряд з автомобілями з газом або дизелем...( не програє в економічності, але програє в зручності)
При чому ціни на електромобілі практично зрівнялись з цінами на ДВС тих же моделей.

Стільки не всем лишь дано , типова потужність 16 Ампер і ще буває на три фази па 16 .
На электромобили есть переходники для зарядки на три фазы ?
Vadim_
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