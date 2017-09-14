Додано: Вів 05 бер, 2024 18:45

ЛАД написав: somilitark написав: Сибарит написав: Мне как стороннику диверсификации не нравится перевод всего на электричество.



Мне как стороннику диверсификации не нравится перевод всего на электричество.

А мені особисто дуже заходить, що наша країна дуже сильно підхопила тренд автоелектрифікації, ми на нафту, вірніше її похідні витрачаємо шалені гроші, якщо замінимо більшість транспорту електрикою, то це буде супер потужний внесок в енергонезалежність і торгбаланс, бо в нас є атомна енергетика.

Не будемо годувати агресора прямо чи опосередковано, а майже усі гроші будуть залишатись усередині держави.

У мене є пару заможних знайомих, так ось це свого рода мода така, всі останні оновлення тільки електричні авто з зеро викидів, їздять на Теслі, Бі Ай Ді, Фольсі гольф, багато таксі це Нісан Ліф, як правило більшість поїздок по місту, у всіх приватні будинки, собі заряджаються і не паряться, вже досить стрімко підтягується обслуговування електричок, скоро всі самі не помітять, як електрика буде єдиним варіантом для більшості варіантів по купівлі авто.

По темі, вже трохи є позитивний рух по набоям і снарядам, Європа прокидається, поки Америка грає в мутні ігри. А мені особисто дуже заходить, що, ми на нафту, вірніше її похідні витрачаємо шалені гроші, якщо замінимо більшість транспорту електрикою, то це буде супер потужний внесок в енергонезалежність і торгбаланс, бо в нас є атомна енергетика.Не будемо годувати агресора прямо чи опосередковано, а майже усі гроші будуть залишатись усередині держави., всі останні оновлення тільки електричні авто з зеро викидів, їздять на Теслі, Бі Ай Ді, Фольсі гольф, багато таксі це Нісан Ліф, як правило більшість поїздок по місту, у всіх приватні будинки, собі заряджаються і не паряться, вже досить стрімко підтягується обслуговування електричок, скоро всі самі не помітять, як електрика буде єдиним варіантом для більшості варіантів по купівлі авто.По темі, вже трохи є позитивний рух по набоям і снарядам, Європа прокидається, поки Америка грає в мутні ігри.

Докладно про цю історію розповідається в науково-популярному фільмі «Хто вбив електромобіль?»[10].



На початку 1990-х років штат Каліфорнія був одним із найбільш загазованих регіонів США. Тому Каліфорнійський комітет повітряних ресурсів (CARB) ухвалив рішення — у 1998 році 2 % із продаваних у Каліфорнії автомобілів не повинні створювати вихлопів, а до 2003 року — 10 %.



Компанія General Motors відреагувала однією з перших і у 1996 році почала серійний випуск моделі EV1 з електричним приводом, яка була призначена не для продажу, а для здавання в лізинг. Деякі автовиробники також почали продаж електромобілів у Каліфорнії. Основною масою користувачів EV1 стала голлівудська богема. Загалом з 1997 року в Каліфорнії було продано близько 5500 електромобілів різних виробників. Судячи з їхніх відгуків, машина їм дуже подобалася, і наступним кроком повинен був стати початок повсюдного продажу електромобілів.



Існує думка, що авто- і нафтовиробники домоглися скасування закону, розуміючи небезпеку того, що електромобілі могли витіснити звичайні автомобілі. CARB змінив вимогу нульової емісії на вимогу дуже низької. Коли сплив термін лізингу EV1 (у 2002—2003 роках), компанія General Motors усупереч своїм більш раннім запевненням відмовилася подовжити його або продати автомобілі тим користувачам, які висловлювали таке бажання і були готові викупити машини; натомість майже всі зроблені електромобілі були вилучені у користувачів і знищені (тільки «Toyota» залишила власникам електричні RAV-4), окремі примірники було подаровано музеям. Формальною причиною вилучення електромобілів називалося нібито закінчення терміну служби акумуляторів. Промислове виробництво і продаж електромобілів основними автовиробниками в США були цілком припинені.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C

Електричні навіть Таврії були, але все впиралося в низьку ємність акумуляторів і дуже повільну зарядку, акуми були не довговічні і дорогі.Плюс існує думка, що усілякі нафтомагнати Рокфеллєри свідомо довгі роки гальмували по всьому світу розвиток електроавтомобілебудування.Але зараз проблеми повільної зарядки розв'язані, акумулятори вже мають пристойну ємність, а також подекуди електричні авто дешевші за авто з двз.Так що для мене тільки питання часу, коли електрика наздожене і випередить у об'ємах продажів звичайні авто.Кажуть, що і з акумуляторами за пару років стануться революційні зміни, їх ємність збільшиться як мінімум в 2 рази в порівнянні з сьогоднішніми аналогами, а також швидкісні зарядки в 150-200 квт за годину будуть на кожному кроці, це буде буденність, а не шок і сенсація.Звідки виникла Тесла? Існують теорії, що дуже потужний поштовх їй дали спецслужби США, пилюкою припадали багато технологій і напрацювань за десятиліття, а потім хтось влив десятки ярдів доларів і подолав усі недоліки електричних авто, хто ж був цей дуже наполегливий інвестор, який йшов вперед не зважаючи ні на що?Зато тепер попит на нафту у світі не зростає, а всі нафтові імперії з жахом прогнозують і моляться, щоб скорочення споживання вуглеводнів не було занадто стрімке у найближчі роки...