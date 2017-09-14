fler написав:Я вже тут давно пояснюю, що Україна є цифровим європейським тигром, але хто ж мене, докторку, слухає? Скрізь одні гуру))
Це ви знову за цифровий паспорт?
Water, рука-обличчя, якщо ви не в темі від слова зовсім, то хоч загугліть.. Цифрові двійники, штучний інтелект, великі дані - є шось із цього переліку знайоме вам? Цифрові платформи туди ж. Це основні напрямки, в яких українські ІТ-компанії є здебільшого сильнішими за конкурентів з ЄС.
Сибарит написав:Мне как стороннику диверсификации не нравится перевод всего на электричество.
Як людина яка за останні 8 років встигла поїздити як на напів-кустарних китайських моделях 2014 модельного року , так і на повністю нормальних китайських 2017-2021 року (8 моделей=70000км) і європейській кінця 2022 року(30000 км за рік) - можу зробити висновок Як друге авто , або авто яке за 12 робочих годин встигає наїздити не більше 250км , тобто може зарядитись від побутової мережі в 7 квт потужності на весь наступний день... то в цьому випадку електромобілю рівних немає. Якщо ж розглядаємо авто для подорожей на відстані більше 500 км в один бік... тоді авто стає в ряд з автомобілями з газом або дизелем...( не програє в економічності, але програє в зручності) При чому ціни на електромобілі практично зрівнялись з цінами на ДВС тих же моделей.
Стільки не всем лишь дано , типова потужність 16 Ампер і ще буває на три фази па 16 . На электромобили есть переходники для зарядки на три фазы ?
7 квт потужності потрібно тим хто проїзжає 250 км/робочий день Для тих хто їздить 125км/день - достатньо 16ампер=3,5квт Я своє зарядне виставив на 12ампер і заряжаю через день...
Електроавтомобіль має одну дуже суттєву перевагу-це вартість експлуатації На своєму EQA300 ( повний привід ,розгін до 100-6,9сек ) на пробіг в 30000км/рік я витратив 25000грн з яких 12000 два ТО(через кожних 15000км)і 13000 вартість електрики. Для порівняння , мій же Хавал Н6 на таких самих 30000 км коштує мені більше 200000 грн... Я не знаю як-кому, але навіть для мене економія 15000 грн/місяць без втрати комфорту - це суттєво.
Сибарит написав:Мне как стороннику диверсификации не нравится перевод всего на электричество.
А мені особисто дуже заходить, що наша країна дуже сильно підхопила тренд автоелектрифікації, ми на нафту, вірніше її похідні витрачаємо шалені гроші, якщо замінимо більшість транспорту електрикою, то це буде супер потужний внесок в енергонезалежність і торгбаланс, бо в нас є атомна енергетика. Не будемо годувати агресора прямо чи опосередковано, а майже усі гроші будуть залишатись усередині держави. У мене є пару заможних знайомих, так ось це свого рода мода така, всі останні оновлення тільки електричні авто з зеро викидів, їздять на Теслі, Бі Ай Ді, Фольсі гольф, багато таксі це Нісан Ліф, як правило більшість поїздок по місту, у всіх приватні будинки, собі заряджаються і не паряться, вже досить стрімко підтягується обслуговування електричок, скоро всі самі не помітять, як електрика буде єдиним варіантом для більшості варіантів по купівлі авто. По темі, вже трохи є позитивний рух по набоям і снарядам, Європа прокидається, поки Америка грає в мутні ігри.
Докладно про цю історію розповідається в науково-популярному фільмі «Хто вбив електромобіль?»[10].
На початку 1990-х років штат Каліфорнія був одним із найбільш загазованих регіонів США. Тому Каліфорнійський комітет повітряних ресурсів (CARB) ухвалив рішення — у 1998 році 2 % із продаваних у Каліфорнії автомобілів не повинні створювати вихлопів, а до 2003 року — 10 %.
Компанія General Motors відреагувала однією з перших і у 1996 році почала серійний випуск моделі EV1 з електричним приводом, яка була призначена не для продажу, а для здавання в лізинг. Деякі автовиробники також почали продаж електромобілів у Каліфорнії. Основною масою користувачів EV1 стала голлівудська богема. Загалом з 1997 року в Каліфорнії було продано близько 5500 електромобілів різних виробників. Судячи з їхніх відгуків, машина їм дуже подобалася, і наступним кроком повинен був стати початок повсюдного продажу електромобілів.
Існує думка, що авто- і нафтовиробники домоглися скасування закону, розуміючи небезпеку того, що електромобілі могли витіснити звичайні автомобілі. CARB змінив вимогу нульової емісії на вимогу дуже низької. Коли сплив термін лізингу EV1 (у 2002—2003 роках), компанія General Motors усупереч своїм більш раннім запевненням відмовилася подовжити його або продати автомобілі тим користувачам, які висловлювали таке бажання і були готові викупити машини; натомість майже всі зроблені електромобілі були вилучені у користувачів і знищені (тільки «Toyota» залишила власникам електричні RAV-4), окремі примірники було подаровано музеям. Формальною причиною вилучення електромобілів називалося нібито закінчення терміну служби акумуляторів. Промислове виробництво і продаж електромобілів основними автовиробниками в США були цілком припинені.
Електричні навіть Таврії були, але все впиралося в низьку ємність акумуляторів і дуже повільну зарядку, акуми були не довговічні і дорогі. Плюс існує думка, що усілякі нафтомагнати Рокфеллєри свідомо довгі роки гальмували по всьому світу розвиток електроавтомобілебудування. Але зараз проблеми повільної зарядки розв'язані, акумулятори вже мають пристойну ємність, а також подекуди електричні авто дешевші за авто з двз. Так що для мене тільки питання часу, коли електрика наздожене і випередить у об'ємах продажів звичайні авто. Кажуть, що і з акумуляторами за пару років стануться революційні зміни, їх ємність збільшиться як мінімум в 2 рази в порівнянні з сьогоднішніми аналогами, а також швидкісні зарядки в 150-200 квт за годину будуть на кожному кроці, це буде буденність, а не шок і сенсація. Звідки виникла Тесла? Існують теорії, що дуже потужний поштовх їй дали спецслужби США, пилюкою припадали багато технологій і напрацювань за десятиліття, а потім хтось влив десятки ярдів доларів і подолав усі недоліки електричних авто, хто ж був цей дуже наполегливий інвестор, який йшов вперед не зважаючи ні на що? Зато тепер попит на нафту у світі не зростає, а всі нафтові імперії з жахом прогнозують і моляться, щоб скорочення споживання вуглеводнів не було занадто стрімке у найближчі роки...
pesikot написав:Дуже цікава дискусія про єлектромобілі ... в темі про війну ..
Форумчани, а чи давно ви сиділи без єлектрики ? ... Чи пам"ять як у золотих рибок ? ... Я вже не кажу, якщо взагалі не буде єлектрики Коли у тебе ДВЗ, то якось-навпіл-поперек, але зможешь заправити А коли у тебе єлектромобіль, то ти ... дивишься на цю технологічну нерухомість
А може глянете з другого боку. Електроенергія у нас надлишкова ( навіть зараз віддаємо на Захід) А кожних 100 км на електроавто це мінус 10 літрів бензину які вже ніколи не будуть продані на світовому ринку.... В мене таксопарк з 9 електричок , кожна знімає з світового ринку 500 літрів бензину/місяць. Таким чином прямі збитки для москалів з цього автопарку мінімум 50 тонн палива в рік... В Україні 2 млн авто...далі рахувати?
Как только попадете в часть, не стесняйтесь, подойдите к начальнику финслужбы, начальнику близкой вам по духу другой службы, начальнику штаба, командиру роты и проговорите свои умения и навыки. Стесняться не надо. К нам в группу на прошлой неделе подошёл солдат, и проговорил свои умения и навыки, высказал желание, подошёл я к комбату переговорил, и этого солдата прикомандировали к нам. Толковый парень оказался. Все довольны. Ну как парень, позывной Дед )))
pesikot написав:Дуже цікава дискусія про єлектромобілі ... в темі про війну ..
Форумчани, а чи давно ви сиділи без єлектрики ? ... Чи пам"ять як у золотих рибок ? ... Я вже не кажу, якщо взагалі не буде єлектрики Коли у тебе ДВЗ, то якось-навпіл-поперек, але зможешь заправити А коли у тебе єлектромобіль, то ти ... дивишься на цю технологічну нерухомість
А може глянете з другого боку. Електроенергія у нас надлишкова ( навіть зараз віддаємо на Захід) А кожних 100 км на електроавто це мінус 10 літрів бензину які вже ніколи не будуть продані на світовому ринку.... В мене таксопарк з 9 електричок , кожна знімає з світового ринку 500 літрів бензину/місяць. Таким чином прямі збитки для москалів з цього автопарку мінімум 50 тонн палива в рік... В Україні 2 млн авто...далі рахувати?
Цікаво а москалі продають ЄЄ з не вуглеводів і який у них цей відсоток?
pesikot написав:Дуже цікава дискусія про єлектромобілі ... в темі про війну ..
Форумчани, а чи давно ви сиділи без єлектрики ? ... Чи пам"ять як у золотих рибок ? ... Я вже не кажу, якщо взагалі не буде єлектрики Коли у тебе ДВЗ, то якось-навпіл-поперек, але зможешь заправити А коли у тебе єлектромобіль, то ти ... дивишься на цю технологічну нерухомість
А може глянете з другого боку. Електроенергія у нас надлишкова ( навіть зараз віддаємо на Захід) А кожних 100 км на електроавто це мінус 10 літрів бензину які вже ніколи не будуть продані на світовому ринку.... В мене таксопарк з 9 електричок , кожна знімає з світового ринку 500 літрів бензину/місяць. Таким чином прямі збитки для москалів з цього автопарку мінімум 50 тонн палива в рік... В Україні 2 млн авто...далі рахувати?
С другой стороны, можно вспомнить начало войны. Эл-энергия была свободно, а с заправкой бензином были проблемы. Так что ситуации форс-мажора могут быть разные.