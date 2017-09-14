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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 05 бер, 2024 19:28
budivelnik написав: pesikot написав:
Дуже цікава дискусія про єлектромобілі ... в темі про війну ..
Форумчани, а чи давно ви сиділи без єлектрики ? ...
Чи пам"ять як у золотих рибок ? ...
Я вже не кажу, якщо взагалі не буде єлектрики
Коли у тебе ДВЗ, то якось-навпіл-поперек, але зможешь заправити
А коли у тебе єлектромобіль, то ти ... дивишься на цю технологічну нерухомість
А може глянете з другого боку.
Електроенергія у нас надлишкова ( навіть зараз віддаємо на Захід)
А кожних 100 км на електроавто це мінус 10 літрів бензину які вже ніколи не будуть продані на світовому ринку....
В мене таксопарк з 9 електричок , кожна знімає з світового ринку 500 літрів бензину/місяць.
Таким чином прямі збитки для москалів з цього автопарку мінімум 50 тонн палива в рік...
В Україні 2 млн авто...далі рахувати?
У нас тут тема про війну, а ви про взагалі
В тему війни.
Єлектрику не накопишь, паливо можно накопити
Чудово ... а якщо не буде єлектрики, куди ви подінете увесь той парк єлектричок ?
Будете з генераторів заряджати ?
В тему взагалі
Проблема зарядити єлектричку - велика проблема, як по місцю, так і по часу
Єлектрики може і є надлишок, але її тре доставити до місця зарядки
Ваш кейс, мені цікаво, а де заряджаються оці ваші 9 єлектричок ?
Взагалі, якщо вдома не має три фази, хоча б на 16 КВт, то єлектричка - це тягарь
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Додано: Вів 05 бер, 2024 19:34
ЛАД написав: budivelnik написав: pesikot написав:
Дуже цікава дискусія про єлектромобілі ... в темі про війну ..
Форумчани, а чи давно ви сиділи без єлектрики ? ...
Чи пам"ять як у золотих рибок ? ...
Я вже не кажу, якщо взагалі не буде єлектрики
Коли у тебе ДВЗ, то якось-навпіл-поперек, але зможешь заправити
А коли у тебе єлектромобіль, то ти ... дивишься на цю технологічну нерухомість
А може глянете з другого боку.
Електроенергія у нас надлишкова ( навіть зараз віддаємо на Захід)
А кожних 100 км на електроавто це мінус 10 літрів бензину які вже ніколи не будуть продані на світовому ринку....
В мене таксопарк з 9 електричок , кожна знімає з світового ринку 500 літрів бензину/місяць.
Таким чином прямі збитки для москалів з цього автопарку мінімум 50 тонн палива в рік...
В Україні 2 млн авто...далі рахувати?
С другой стороны, можно вспомнить начало войны.
Эл-энергия была свободно, а с заправкой бензином были проблемы.
Так что ситуации форс-мажора могут быть разные.
А потом стало немного совсем наоборот - электричества нет и на базе нет, а топливо можно было достать хоть в какой-то способ
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Додано: Вів 05 бер, 2024 19:37
Hotab написав:
Тоді не потрібно тут розказувати кому скільки додаткових ВОС треба отримати.
Коли черешенька отримає хоча б перший (у Успіха вже 3 за 2 роки, вам теж на полігоні швидко організуємо якщо ви припините ховатись) ) , послужите (повоюєте) з ним 2-5 років хоча б, тоді будете повчати, кому на кого перенавчатись.
ви для початку за себе навчіться відповідати а не Успіхом прикриватися.
бо я дивлюся зайняли дуже зручну позицію розказуючи як вас коханого не гоже в штурмовики відправляти.
попрошу ще раз - зверніться до спеціаліста. у вас явно проблема квітково-черешнева.
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Додано: Вів 05 бер, 2024 19:38
budivelnik написав:
З власного досвіду
Один плагін-гібрид з запасом в 150 км (реально 100 ) станом на сьогодні це тільки мерс GLC-e ( там батарейка 35 квт*год), але там ціна 55000+ всі інші з 15-18квт*год - це пародія.
Тому краще купити наприклад
Пежо 3008/сітроен с5 дизель+ пежо 2008е електричку...по ціні буде практично те саме що пежо3008гібрид(підзаряжаємий) який чисто на електриці пройде дай Бог щоб 50 км...
З власного вже 5-річного досвіду (хоч 2 останніх роки я і на війні, але ситуацією володію) Плагін-гібрид буду міняти лише на електромобіль. Звичайно з більшим пробігом аніж перший Nissan Leaf.
Власне перший плагін-гібрид себе фактично окупив через низькі експлуатаційні витрати.
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Додано: Вів 05 бер, 2024 19:38
ЛАД написав:
Вот и расскажите, в чём мы догоняем. Только, пожалуйста, не о потреблении, а о производстве. Мобильные телефоны и интернет - мы взяли западные изобретения, купили оборудование и применили. В основном в потребительских целях.
Хорошо.
Потребление без производства не бывает. И производства без потребления.
1. Основное это производство, - идеи Маркса
2. Основное это потребление, - идеи Кейнса
Исторически идеи Кейнса победили. Поэтому говоря о развитии, здесь и сейчас, нужно говорить о потреблении.
Давайте все же о потреблении.
По интернету и мобильной связи
Эмиль Кислер, - львовянин.
Его дочь, в последствии Хеди Ламарр родилась в Вене (Львов был частью Австрии), а работала в США.
Так что украинские корни в интернете и мобильной связи однозначно есть.
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Додано: Вів 05 бер, 2024 19:50
Hotab написав:
Така штука здатна легко збивати А50 або Іл76 (теж саме) , як велику і не маневрову ціль. Але з Су24, Су25 (вони теж вміють кидати КАБи) , Су34 і Су35 все це набагато важче. З далеких відстаней політ ракети триває відносно довго. Інформація про пуск ракети ППО (тим більше такої габаритної) на борту є (або від власної СПО15л, або від РЛС винищувачів, або від того ж А50) , і літак починає активно скидати наведення (є час впасти на наднизьку висоту і сховатись за рельєф, або застосувати якийсь РЕБ , з виконанням протиракетних маневрів) .
Коротше зникнення мітки від цілі на індикаторі РЛС після пуску ракети ЗУР не завжди означає збиття. Тому я допускаю, що реальна кількість збитих літаків за останній час таки менша. А також що не всі вони Су34, бо таке примітивне діло як закидання КАБів вміють і літаки старіших поколінь.
З Су-25 КАБи не кидають. Наявні в орків Су-24 не витримають тривалу експлуатацію з кидання КАБів через те, як вона власне кидається.
Час підльоту ракети на приблизних 70 км при М3.5-4 може становити до 1 хв. Якщо прохлопати пуск на 20 секунд, та час розвороту ще 20 секунд, то за 20 секунд, що лишилися висоту вже не скинути. Але ХЗ що там насправді. Від лінії фронту дость далеко. Влучання візуально в 85% часу спостерігатися не буде. Інтернет відключений. Населення просіяне спецслужбами.
А цензура в них така, що пересічний орк не знає про знищений сьогодні корвет, так само як і про попередній.
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Додано: Вів 05 бер, 2024 19:53
pesikot написав:
Дуже цікава дискусія про єлектромобілі ... в темі про війну ...
Форумчани, а чи давно ви сиділи без єлектрики ? ...
Чи пам"ять як у золотих рибок ? ...
Я вже не кажу, якщо взагалі не буде єлектрики
Коли у тебе ДВЗ, то якось-навпіл-поперек, але зможешь заправити
А коли у тебе єлектромобіль, то ти ... дивишься на цю технологічну нерухомість
Теслу з генератором та каністрою ніколи не бачили разом)? Уявіть
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