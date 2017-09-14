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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 70267027702870297030>
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 20:31

  pesikot написав:
  sens написав:
  pesikot написав:Дуже цікава дискусія про єлектромобілі ... в темі про війну ...

Форумчани, а чи давно ви сиділи без єлектрики ? ...
Чи пам"ять як у золотих рибок ? ...

Я вже не кажу, якщо взагалі не буде єлектрики

Коли у тебе ДВЗ, то якось-навпіл-поперек, але зможешь заправити
А коли у тебе єлектромобіль, то ти ... дивишься на цю технологічну нерухомість :)

Теслу з генератором та каністрою ніколи не бачили разом)? Уявіть

Бачив і що ?

Якщо ви не можете бути читачем, то краще не пишіть - це не ваше

А тепер уявіть авто , яке без палива іздить від акумулятора? Отожбо . Найкращий транспорт для міста це таксі
sens
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 20:32

  mephala написав:
  Hotab написав:Тоді не потрібно тут розказувати кому скільки додаткових ВОС треба отримати.
Коли черешенька отримає хоча б перший (у Успіха вже 3 за 2 роки, вам теж на полігоні швидко організуємо якщо ви припините ховатись) ) , послужите (повоюєте) з ним 2-5 років хоча б, тоді будете повчати, кому на кого перенавчатись.


ви для початку за себе навчіться відповідати а не Успіхом прикриватися.
бо я дивлюся зайняли дуже зручну позицію розказуючи як вас коханого не гоже в штурмовики відправляти.
попрошу ще раз - зверніться до спеціаліста. у вас явно проблема квітково-черешнева.

Я за себе давно відповів. Мене достатньо було на війні з 2014 року, включно з широкомасштабним. А коли ви за себе почнете відповідати?
Коли буде ваш перший ВОС , який ви застосуєте на війні?
Щодо спеціалістів, до яких мені рекомендуєте звернутись… У мене є профільні медкомісії, які мене мінімум раз на рік перевіряють. Коли на ВЛК відправимо вас? Коли мамина черешня згадає, що у неї є первинні та вторинні чоловічі ознаки, а в країні війна?
Приклад Успіха чудово показує, що мамину черешню можна швидко і недорого навчити і снаряди мити, і книгу писати, і навіть з кулемета дрони відганяти. То як? Коли?
З Су-25 КАБи не кидають. Наявні в орків Су-24 не витримають тривалу експлуатацію з кидання КАБів через те, як вона власне кидається.


По Су24 не зрозумів чому не витримає….
З су25 може не кидають, а що технічно заважає?
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 05 бер, 2024 20:40, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 20:32

Мобилизованных на войну с Украиной оставят на фронте бессрочно
В администрации президента (АП) подтвердили, что мобилизованных не отпустят домой до завершения войны с Украиной. Такой ответ ведомства получил на свой запрос зампред «Яблока», депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

В нем говорится, что увольнение мобилизованных «возможно в соответствии с действующим законодательством, а также после прекращения обстоятельств, послуживших основанием для призыва граждан на военную службу».

Из-за того, что мобилизованным запретили покидать зону боевых действий до окончания войны, оставив им право лишь на отпуск раз в полгода, жены таких военнослужащих начали массово требовать их возвращения домой. Они создают петиции, атакуют вопросами чиновников в соцсетях, а также регулярно выходят на акцию в формате возложения цветов к Могиле неизвестного солдата у стен Кремля. Мужей активисток движения «Путь домой» начали вызывать на допросы в ФСБ.

https://www.moscowtimes.eu/2024/03/05/m ... no-a123574

Чому в Україні має бути по іншому ?
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 20:37

  mephala написав:
  Hotab написав:Тоді не потрібно тут розказувати кому скільки додаткових ВОС треба отримати.
Коли черешенька отримає хоча б перший (у Успіха вже 3 за 2 роки, вам теж на полігоні швидко організуємо якщо ви припините ховатись) ) , послужите (повоюєте) з ним 2-5 років хоча б, тоді будете повчати, кому на кого перенавчатись.


ви для початку за себе навчіться відповідати а не Успіхом прикриватися.
бо я дивлюся зайняли дуже зручну позицію розказуючи як вас коханого не гоже в штурмовики відправляти.
попрошу ще раз - зверніться до спеціаліста. у вас явно проблема квітково-черешнева.

Так може хоче побути штурмовиком на нулі, стільки охочих. Вже у вр той #10449 ніяк узаконити не можуть - поправки заважають
sens
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 20:39

  Ukrainian написав:Мобилизованных на войну с Украиной оставят на фронте бессрочно
В администрации президента (АП) подтвердили, что мобилизованных не отпустят домой до завершения войны с Украиной. Такой ответ ведомства получил на свой запрос зампред «Яблока», депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

В нем говорится, что увольнение мобилизованных «возможно в соответствии с действующим законодательством, а также после прекращения обстоятельств, послуживших основанием для призыва граждан на военную службу».

Из-за того, что мобилизованным запретили покидать зону боевых действий до окончания войны, оставив им право лишь на отпуск раз в полгода, жены таких военнослужащих начали массово требовать их возвращения домой. Они создают петиции, атакуют вопросами чиновников в соцсетях, а также регулярно выходят на акцию в формате возложения цветов к Могиле неизвестного солдата у стен Кремля. Мужей активисток движения «Путь домой» начали вызывать на допросы в ФСБ.

https://www.moscowtimes.eu/2024/03/05/m ... no-a123574

Чому в Україні має бути по іншому ?
так на росії війна з Україною,чи тільки сво,або терористична атака терміном 10+ років,чи тільки військовий стан в Україні?
sens
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 20:42

  Hotab написав:
  mephala написав:
  Hotab написав:Тоді не потрібно тут розказувати кому скільки додаткових ВОС треба отримати.
Коли черешенька отримає хоча б перший (у Успіха вже 3 за 2 роки, вам теж на полігоні швидко організуємо якщо ви припините ховатись) ) , послужите (повоюєте) з ним 2-5 років хоча б, тоді будете повчати, кому на кого перенавчатись.


ви для початку за себе навчіться відповідати а не Успіхом прикриватися.
бо я дивлюся зайняли дуже зручну позицію розказуючи як вас коханого не гоже в штурмовики відправляти.
попрошу ще раз - зверніться до спеціаліста. у вас явно проблема квітково-черешнева.

Я за себе давно відповів. Мене достатньо було на війні з 2014 року, включно з широкомасштабним. А коли ви за себе почнете відповідати?
Коли буде ваш перший ВОС , який ви застосуєте на війні?
Щодо спеціалістів, до яких мені рекомендуєте звернутись… У мене є профільні медкомісії, які мене мінімум раз на рік перевіряють. Коли на ВЛК відправимо вас? Коли мамина черешня згадає, що у неї є первинні та вторинні чоловічі ознаки, а в країні війна?
Приклад Успіха чудово показує, що мамину черешню можна швидко і недорого навчити і снаряди мити, і книгу писати, і навіть з кулемета дрони відганяти. То як? Коли?
З Су-25 КАБи не кидають. Наявні в орків Су-24 не витримають тривалу експлуатацію з кидання КАБів через те, як вона власне кидається.


По Су24 не зрозумів чому не витримає….
З су25 може не кидають, а що технічно заважає?
цікава річ. Ви собі дозволяєте сказати досить, всім іншим треба воювати , а вам чому це ні,ваша війна з агресором закінчилася, може ви змінили погляди?)
sens
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 20:44

  prodigy написав:
  Vadim_ написав:
  budivelnik написав:Я не знаю як-кому, але навіть для мене економія 15000 грн/місяць без втрати комфорту - це суттєво.

А шо входить в ТО для Эавто і який термін /км?


заміна фільтру салона :mrgreen:

якщо без жартів-гра не вартує свічок, поясню чому?
електроавто в нормальній комплектації коштує не дешево(не консервна банка без abs/esp типу (Nissan Leaf 2016-17),
а типу Audi Q4 e-tron/Tesla Model S/Hyundai Ioniq 5)-ціна на 2-3 річне авто 35к+ дол

ціна 1 квт швидкої зарядки на трасі/в місті

Сетевые ЗУ, как правило, требуют предоплаты. В каждой компании собственные тарифы, например:
Сеть «ТОКА» - Цены на зарядку варьируются от 9.99 до 12.99 грн/Тока в зависимости от выбранного типа порта и скорости зарядки;
Autoenterprise - тарифы: 10 кВт - 1 грн/мин, CHAdeMO (быстрая зарядка) 20 кВт — 3 грн/мин, CHAdeMO 40 кВт — 5 грн/мин, около 1000 ЗУ по всей Украине;
Окко – от 10.99 до 14.99 грн./КВт в зависимости от порта и мощности зарядной станции.
WOG - от 11 до 14 грн, в зависимости от порта.

умовно середня ціна 12грн, зарядка 50квт -600грн (цього вистачить умовно на 200-220км), тобто 300грн на 100км, за 300грн -6л бензина, якщо авто з двигуном до 1,8л, то по трасі також буде 6л
електроавто і бензинавто такого самого виробника -різниця в ціні була 10-12к дол, сьогодні десь 8к дол...я не бачу сенсу купувати сьогодні електроавто (коли тарифи на електріку піднімуть до 10грн за кВТ, то це взагалі буде весело, а це наше майбутьне (десь року 2026 точно)

якщо бензин буде по 80+грн літр (в мене приватний будинок і зарядка якби на шару, бо маю СЕС) то можна буде задуматись

Які ціни від укртелеком з UTrecharge
sens
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 20:46

  sens написав:
  pesikot написав:
  sens написав:Теслу з генератором та каністрою ніколи не бачили разом)? Уявіть

Бачив і що ?

Якщо ви не можете бути читачем, то краще не пишіть - це не ваше

А тепер уявіть авто , яке без палива іздить від акумулятора? Отожбо . Найкращий транспорт для міста це таксі

бачу, що ти дописувач, а не читач

Пишешь щось, взагалі, не читаючи на що ти пишешь

Гуманітаріям можно простити нерозуміння технічних моментів, але гуманітаріям не можно простити тупість

Не пиши про те, в чому ти не маєшь ніякого поняття зеленого
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 20:54

sens ,
Ви собі дозволяєте сказати досить, всім іншим треба воювати , а вам чому це ні,


А вам чому «ні»? Релігія не дозволяє? Чи невміння читати? Так для вас знайдуть ВОС, де можна не читати. Замполітом підете, там можна дурь розказувати, що у вас добре виходить..
Де там диплом військового КВІРТУ? Надійно схований? Діставайте нарешті! Вже пора.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 05 бер, 2024 20:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 20:57

  fler написав:
  Water написав:
  fler написав:Я вже тут давно пояснюю, що Україна є цифровим європейським тигром, але хто ж мене, докторку, слухає? Скрізь одні гуру))

Це ви знову за цифровий паспорт?

Water, рука-обличчя, якщо ви не в темі від слова зовсім, то хоч загугліть.. Цифрові двійники, штучний інтелект, великі дані - є шось із цього переліку знайоме вам? Цифрові платформи туди ж. Це основні напрямки, в яких українські ІТ-компанії є здебільшого сильнішими за конкурентів з ЄС.

Приклад:
SoftServe — провідна українська ІТ-компанія, що працює у сфері розробки програмного забезпечення та надання консультаційних послуг. SoftServe є однією з найбільших компаній-розробників програмного забезпечення у Центральній та Східній Європі та входить в трійку найбільших ІТ-компаній України. Понад 9000 співробітників працюють у європейських та американських офісах компанії, що знаходяться у 12 країнах. Головні офіси компанії знаходяться у Львові та Остіні (штат Техас, США). Розробницькі центри компанії розташовані у Львові, Києві, Дніпрі, Харкові, Рівному, Івано-Франківську, Чернівцях, Софії (Болгарія) та Вроцлаві, Білостоку, Глівіце, Варшаві (Польща).
Ви вважаєте цю компанію українською тому-що вона сплачує в Україні податки?
А якщо вони завтра закриють юридичну фірму в Україні, залишивши в 11 інших країнах Світу?
Теж саме стосується Grammarly, MacPaw.
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