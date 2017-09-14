Hotab написав:Тоді не потрібно тут розказувати кому скільки додаткових ВОС треба отримати. Коли черешенька отримає хоча б перший (у Успіха вже 3 за 2 роки, вам теж на полігоні швидко організуємо якщо ви припините ховатись) ) , послужите (повоюєте) з ним 2-5 років хоча б, тоді будете повчати, кому на кого перенавчатись.
ви для початку за себе навчіться відповідати а не Успіхом прикриватися. бо я дивлюся зайняли дуже зручну позицію розказуючи як вас коханого не гоже в штурмовики відправляти. попрошу ще раз - зверніться до спеціаліста. у вас явно проблема квітково-черешнева.
Я за себе давно відповів. Мене достатньо було на війні з 2014 року, включно з широкомасштабним. А коли ви за себе почнете відповідати? Коли буде ваш перший ВОС , який ви застосуєте на війні? Щодо спеціалістів, до яких мені рекомендуєте звернутись… У мене є профільні медкомісії, які мене мінімум раз на рік перевіряють. Коли на ВЛК відправимо вас? Коли мамина черешня згадає, що у неї є первинні та вторинні чоловічі ознаки, а в країні війна? Приклад Успіха чудово показує, що мамину черешню можна швидко і недорого навчити і снаряди мити, і книгу писати, і навіть з кулемета дрони відганяти. То як? Коли?
З Су-25 КАБи не кидають. Наявні в орків Су-24 не витримають тривалу експлуатацію з кидання КАБів через те, як вона власне кидається.
По Су24 не зрозумів чому не витримає…. З су25 може не кидають, а що технічно заважає?
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 05 бер, 2024 20:40, всього редагувалось 2 разів.
Мобилизованных на войну с Украиной оставят на фронте бессрочно В администрации президента (АП) подтвердили, что мобилизованных не отпустят домой до завершения войны с Украиной. Такой ответ ведомства получил на свой запрос зампред «Яблока», депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.
В нем говорится, что увольнение мобилизованных «возможно в соответствии с действующим законодательством, а также после прекращения обстоятельств, послуживших основанием для призыва граждан на военную службу».
Из-за того, что мобилизованным запретили покидать зону боевых действий до окончания войны, оставив им право лишь на отпуск раз в полгода, жены таких военнослужащих начали массово требовать их возвращения домой. Они создают петиции, атакуют вопросами чиновников в соцсетях, а также регулярно выходят на акцию в формате возложения цветов к Могиле неизвестного солдата у стен Кремля. Мужей активисток движения «Путь домой» начали вызывать на допросы в ФСБ.
Hotab написав:Тоді не потрібно тут розказувати кому скільки додаткових ВОС треба отримати. Коли черешенька отримає хоча б перший (у Успіха вже 3 за 2 роки, вам теж на полігоні швидко організуємо якщо ви припините ховатись) ) , послужите (повоюєте) з ним 2-5 років хоча б, тоді будете повчати, кому на кого перенавчатись.
ви для початку за себе навчіться відповідати а не Успіхом прикриватися. бо я дивлюся зайняли дуже зручну позицію розказуючи як вас коханого не гоже в штурмовики відправляти. попрошу ще раз - зверніться до спеціаліста. у вас явно проблема квітково-черешнева.
Так може хоче побути штурмовиком на нулі, стільки охочих. Вже у вр той #10449 ніяк узаконити не можуть - поправки заважають
Ukrainian написав:Мобилизованных на войну с Украиной оставят на фронте бессрочно В администрации президента (АП) подтвердили, что мобилизованных не отпустят домой до завершения войны с Украиной. Такой ответ ведомства получил на свой запрос зампред «Яблока», депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.
В нем говорится, что увольнение мобилизованных «возможно в соответствии с действующим законодательством, а также после прекращения обстоятельств, послуживших основанием для призыва граждан на военную службу».
Из-за того, что мобилизованным запретили покидать зону боевых действий до окончания войны, оставив им право лишь на отпуск раз в полгода, жены таких военнослужащих начали массово требовать их возвращения домой. Они создают петиции, атакуют вопросами чиновников в соцсетях, а также регулярно выходят на акцию в формате возложения цветов к Могиле неизвестного солдата у стен Кремля. Мужей активисток движения «Путь домой» начали вызывать на допросы в ФСБ.
Hotab написав:Тоді не потрібно тут розказувати кому скільки додаткових ВОС треба отримати. Коли черешенька отримає хоча б перший (у Успіха вже 3 за 2 роки, вам теж на полігоні швидко організуємо якщо ви припините ховатись) ) , послужите (повоюєте) з ним 2-5 років хоча б, тоді будете повчати, кому на кого перенавчатись.
ви для початку за себе навчіться відповідати а не Успіхом прикриватися. бо я дивлюся зайняли дуже зручну позицію розказуючи як вас коханого не гоже в штурмовики відправляти. попрошу ще раз - зверніться до спеціаліста. у вас явно проблема квітково-черешнева.
Я за себе давно відповів. Мене достатньо було на війні з 2014 року, включно з широкомасштабним. А коли ви за себе почнете відповідати? Коли буде ваш перший ВОС , який ви застосуєте на війні? Щодо спеціалістів, до яких мені рекомендуєте звернутись… У мене є профільні медкомісії, які мене мінімум раз на рік перевіряють. Коли на ВЛК відправимо вас? Коли мамина черешня згадає, що у неї є первинні та вторинні чоловічі ознаки, а в країні війна? Приклад Успіха чудово показує, що мамину черешню можна швидко і недорого навчити і снаряди мити, і книгу писати, і навіть з кулемета дрони відганяти. То як? Коли?
З Су-25 КАБи не кидають. Наявні в орків Су-24 не витримають тривалу експлуатацію з кидання КАБів через те, як вона власне кидається.
По Су24 не зрозумів чому не витримає…. З су25 може не кидають, а що технічно заважає?
цікава річ. Ви собі дозволяєте сказати досить, всім іншим треба воювати , а вам чому це ні,ваша війна з агресором закінчилася, може ви змінили погляди?)
budivelnik написав:Я не знаю як-кому, але навіть для мене економія 15000 грн/місяць без втрати комфорту - це суттєво.
А шо входить в ТО для Эавто і який термін /км?
заміна фільтру салона
якщо без жартів-гра не вартує свічок, поясню чому? електроавто в нормальній комплектації коштує не дешево(не консервна банка без abs/esp типу (Nissan Leaf 2016-17), а типу Audi Q4 e-tron/Tesla Model S/Hyundai Ioniq 5)-ціна на 2-3 річне авто 35к+ дол
ціна 1 квт швидкої зарядки на трасі/в місті
Сетевые ЗУ, как правило, требуют предоплаты. В каждой компании собственные тарифы, например: Сеть «ТОКА» - Цены на зарядку варьируются от 9.99 до 12.99 грн/Тока в зависимости от выбранного типа порта и скорости зарядки; Autoenterprise - тарифы: 10 кВт - 1 грн/мин, CHAdeMO (быстрая зарядка) 20 кВт — 3 грн/мин, CHAdeMO 40 кВт — 5 грн/мин, около 1000 ЗУ по всей Украине; Окко – от 10.99 до 14.99 грн./КВт в зависимости от порта и мощности зарядной станции. WOG - от 11 до 14 грн, в зависимости от порта.
умовно середня ціна 12грн, зарядка 50квт -600грн (цього вистачить умовно на 200-220км), тобто 300грн на 100км, за 300грн -6л бензина, якщо авто з двигуном до 1,8л, то по трасі також буде 6л електроавто і бензинавто такого самого виробника -різниця в ціні була 10-12к дол, сьогодні десь 8к дол...я не бачу сенсу купувати сьогодні електроавто (коли тарифи на електріку піднімуть до 10грн за кВТ, то це взагалі буде весело, а це наше майбутьне (десь року 2026 точно)
якщо бензин буде по 80+грн літр (в мене приватний будинок і зарядка якби на шару, бо маю СЕС) то можна буде задуматись
Ви собі дозволяєте сказати досить, всім іншим треба воювати , а вам чому це ні,
А вам чому «ні»? Релігія не дозволяє? Чи невміння читати? Так для вас знайдуть ВОС, де можна не читати. Замполітом підете, там можна дурь розказувати, що у вас добре виходить.. Де там диплом військового КВІРТУ? Надійно схований? Діставайте нарешті! Вже пора.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 05 бер, 2024 20:58, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Я вже тут давно пояснюю, що Україна є цифровим європейським тигром, але хто ж мене, докторку, слухає? Скрізь одні гуру))
Це ви знову за цифровий паспорт?
Water, рука-обличчя, якщо ви не в темі від слова зовсім, то хоч загугліть.. Цифрові двійники, штучний інтелект, великі дані - є шось із цього переліку знайоме вам? Цифрові платформи туди ж. Це основні напрямки, в яких українські ІТ-компанії є здебільшого сильнішими за конкурентів з ЄС.
Приклад: SoftServe — провідна українська ІТ-компанія, що працює у сфері розробки програмного забезпечення та надання консультаційних послуг. SoftServe є однією з найбільших компаній-розробників програмного забезпечення у Центральній та Східній Європі та входить в трійку найбільших ІТ-компаній України. Понад 9000 співробітників працюють у європейських та американських офісах компанії, що знаходяться у 12 країнах. Головні офіси компанії знаходяться у Львові та Остіні (штат Техас, США). Розробницькі центри компанії розташовані у Львові, Києві, Дніпрі, Харкові, Рівному, Івано-Франківську, Чернівцях, Софії (Болгарія) та Вроцлаві, Білостоку, Глівіце, Варшаві (Польща). Ви вважаєте цю компанію українською тому-що вона сплачує в Україні податки? А якщо вони завтра закриють юридичну фірму в Україні, залишивши в 11 інших країнах Світу? Теж саме стосується Grammarly, MacPaw.