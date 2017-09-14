sens написав:Теслу з генератором та каністрою ніколи не бачили разом)? Уявіть
Бачив і що ?
Якщо ви не можете бути читачем, то краще не пишіть - це не ваше
А тепер уявіть авто , яке без палива іздить від акумулятора? Отожбо . Найкращий транспорт для міста це таксі[/quote] бачу, що ти дописувач, а не читач
Пишешь щось, взагалі, не читаючи на що ти пишешь
Гуманітаріям можно простити нерозуміння технічних моментів, але гуманітаріям не можно простити тупість
Не пиши про те, в чому ти не маєшь ніякого поняття зеленого[/quote] Яку ідею Ви підтримуєте, окрім намагання вести в оману і намагатись показати сильну сторону,читаємо образи,не зрозуміло саме до чого. Якщо ви в чомусь обвиняєте, треба окрім припущення надавати хоча б щось,як доказову базу. В місті краще таксі,що в цьому випадку вас не влаштовує? По-друге, електрокар можна заряджати з генератора - це теж неможливо?? По-третє, авто на бензин/газ без паливо не поїде,це теж піддаєте сумніву??? Вичерпний випадок.
Ви собі дозволяєте сказати досить, всім іншим треба воювати , а вам чому це ні,
А вам чому «ні»? Релігія не дозволяє? Чи невміння читати? Так для вас знайдуть ВОС, де можна не читати. Замполітом підете, там можна дурь розказувати, що у вас добре виходить.. Де там диплом військового КВІРТУ? Надійно схований? Діставайте нарешті! Вже пора.
Ukrainian написав:Мобилизованных на войну с Украиной оставят на фронте бессрочно В администрации президента (АП) подтвердили, что мобилизованных не отпустят домой до завершения войны с Украиной. Такой ответ ведомства получил на свой запрос зампред «Яблока», депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.
В нем говорится, что увольнение мобилизованных «возможно в соответствии с действующим законодательством, а также после прекращения обстоятельств, послуживших основанием для призыва граждан на военную службу».
Из-за того, что мобилизованным запретили покидать зону боевых действий до окончания войны, оставив им право лишь на отпуск раз в полгода, жены таких военнослужащих начали массово требовать их возвращения домой. Они создают петиции, атакуют вопросами чиновников в соцсетях, а также регулярно выходят на акцию в формате возложения цветов к Могиле неизвестного солдата у стен Кремля. Мужей активисток движения «Путь домой» начали вызывать на допросы в ФСБ.
Ukrainian написав:Мобилизованных на войну с Украиной оставят на фронте бессрочно В администрации президента (АП) подтвердили, что мобилизованных не отпустят домой до завершения войны с Украиной. Такой ответ ведомства получил на свой запрос зампред «Яблока», депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.
В нем говорится, что увольнение мобилизованных «возможно в соответствии с действующим законодательством, а также после прекращения обстоятельств, послуживших основанием для призыва граждан на военную службу».
Из-за того, что мобилизованным запретили покидать зону боевых действий до окончания войны, оставив им право лишь на отпуск раз в полгода, жены таких военнослужащих начали массово требовать их возвращения домой. Они создают петиции, атакуют вопросами чиновников в соцсетях, а также регулярно выходят на акцию в формате возложения цветов к Могиле неизвестного солдата у стен Кремля. Мужей активисток движения «Путь домой» начали вызывать на допросы в ФСБ.
Ukrainian написав:Росія може собі дозволити ротації (більше населення) але не проводить.
Они готовятся на второй фронт. Батька какой то там указ про военное положение(как государство живёт в таком статусе) подписал. Или Вы думаете Макрон просто так начал активно про войска и помощь от ЕС. Франция - ядерное государство именно поэтому и Макрон.