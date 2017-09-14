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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7027702870297030>
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 20:57

  pesikot написав:
  sens написав:Теслу з генератором та каністрою ніколи не бачили разом)? Уявіть

Бачив і що ?

Якщо ви не можете бути читачем, то краще не пишіть - це не ваше

А тепер уявіть авто , яке без палива іздить від акумулятора? Отожбо . Найкращий транспорт для міста це таксі[/quote]
бачу, що ти дописувач, а не читач

Пишешь щось, взагалі, не читаючи на що ти пишешь

Гуманітаріям можно простити нерозуміння технічних моментів, але гуманітаріям не можно простити тупість

Не пиши про те, в чому ти не маєшь ніякого поняття зеленого[/quote]
Яку ідею Ви підтримуєте, окрім намагання вести в оману і намагатись показати сильну сторону,читаємо образи,не зрозуміло саме до чого. Якщо ви в чомусь обвиняєте, треба окрім припущення надавати хоча б щось,як доказову базу. В місті краще таксі,що в цьому випадку вас не влаштовує? По-друге, електрокар можна заряджати з генератора - це теж неможливо?? По-третє, авто на бензин/газ без паливо не поїде,це теж піддаєте сумніву??? Вичерпний випадок.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 20:59

  Hotab написав:sens ,
Ви собі дозволяєте сказати досить, всім іншим треба воювати , а вам чому це ні,


А вам чому «ні»? Релігія не дозволяє? Чи невміння читати? Так для вас знайдуть ВОС, де можна не читати. Замполітом підете, там можна дурь розказувати, що у вас добре виходить..
Де там диплом військового КВІРТУ? Надійно схований? Діставайте нарешті! Вже пора.

Я краще у вас куплю кіло черешні
sens
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 20:59

  sens написав:
  Ukrainian написав:Мобилизованных на войну с Украиной оставят на фронте бессрочно
В администрации президента (АП) подтвердили, что мобилизованных не отпустят домой до завершения войны с Украиной. Такой ответ ведомства получил на свой запрос зампред «Яблока», депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

В нем говорится, что увольнение мобилизованных «возможно в соответствии с действующим законодательством, а также после прекращения обстоятельств, послуживших основанием для призыва граждан на военную службу».

Из-за того, что мобилизованным запретили покидать зону боевых действий до окончания войны, оставив им право лишь на отпуск раз в полгода, жены таких военнослужащих начали массово требовать их возвращения домой. Они создают петиции, атакуют вопросами чиновников в соцсетях, а также регулярно выходят на акцию в формате возложения цветов к Могиле неизвестного солдата у стен Кремля. Мужей активисток движения «Путь домой» начали вызывать на допросы в ФСБ.

https://www.moscowtimes.eu/2024/03/05/m ... no-a123574

Чому в Україні має бути по іншому ?
так на росії війна з Україною,чи тільки сво,або терористична атака терміном 10+ років,чи тільки військовий стан в Україні?

Росія може собі дозволити ротації (більше населення) але не проводить.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 20:59

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Мене достатньо було на війні з 2014 року, включно з широкомасштабним.
  Hotab написав:Коли мамина черешня згадає, що у неї є первинні та вторинні чоловічі ознаки, а в країні війна?
судя по тексту у тебя исчезли первичные и вторичные половые признаки. Поэтому воевать должны те, у которых они пока ещё есть.

Віталь, ломки нема? З 40 повідомлень/день сісти в засаду і лише з-під лавки викрикувати… Сила волі кремень!))
Ти вже податки почав платити, чи ще не на часі?

Я краще у вас куплю кіло черешні


Одесі точно не краще, що випускник військового ВУЗу не хоче ні дня захищати рідне місто.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 05 бер, 2024 21:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 21:02

  Ukrainian написав:
  sens написав:
  Ukrainian написав:Мобилизованных на войну с Украиной оставят на фронте бессрочно
В администрации президента (АП) подтвердили, что мобилизованных не отпустят домой до завершения войны с Украиной. Такой ответ ведомства получил на свой запрос зампред «Яблока», депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

В нем говорится, что увольнение мобилизованных «возможно в соответствии с действующим законодательством, а также после прекращения обстоятельств, послуживших основанием для призыва граждан на военную службу».

Из-за того, что мобилизованным запретили покидать зону боевых действий до окончания войны, оставив им право лишь на отпуск раз в полгода, жены таких военнослужащих начали массово требовать их возвращения домой. Они создают петиции, атакуют вопросами чиновников в соцсетях, а также регулярно выходят на акцию в формате возложения цветов к Могиле неизвестного солдата у стен Кремля. Мужей активисток движения «Путь домой» начали вызывать на допросы в ФСБ.

https://www.moscowtimes.eu/2024/03/05/m ... no-a123574

Чому в Україні має бути по іншому ?
так на росії війна з Україною,чи тільки сво,або терористична атака терміном 10+ років,чи тільки військовий стан в Україні?

Росія може собі дозволити ротації (більше населення) але не проводить.
як ви розумієте суть ротації в межах армії?
sens
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 21:06

  Water написав:А якщо вони завтра закриють юридичну фірму в Україні, залишивши в 11 інших країнах Світу?
Теж саме стосується Grammarly, MacPaw.


Якщо завтра вони сві виїдуть то перестанемо вважати українською :D

А якщо Каліфорнія вийде зі складу США? :(
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 21:07

  sens написав:як ви розумієте суть ротації в межах армії?

Ті які відслужили 1,2,3 роки (потрібне вставити) їдуть додому (в резерв) на їх місце стають інші резервісти.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 21:08

  Ukrainian написав:Росія може собі дозволити ротації (більше населення) але не проводить.

Они готовятся на второй фронт. Батька какой то там указ про военное положение(как государство живёт в таком статусе) подписал. Или Вы думаете Макрон просто так начал активно про войска и помощь от ЕС. Франция - ядерное государство именно поэтому и Макрон.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 21:09

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 05 бер, 2024 21:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 21:14

  Ukrainian написав:
  sens написав:як ви розумієте суть ротації в межах армії?

Ті які відслужили 1,2,3 роки (потрібне вставити) їдуть додому (в резерв) на їх місце стають інші резервісти.

Одним словом переміщення,не резерв
sens
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