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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7027702870297030
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 21:16

  sens написав:
  Ukrainian написав:
  sens написав:як ви розумієте суть ротації в межах армії?

Ті які відслужили 1,2,3 роки (потрібне вставити) їдуть додому (в резерв) на їх місце стають інші резервісти.

Одним словом переміщення,не резерв

Ротація.
Ukrainian
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  #<1 ... 7027702870297030
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