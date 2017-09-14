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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 05 бер, 2024 21:16
sens написав: Ukrainian написав: sens написав:
як ви розумієте суть ротації в межах армії?
Ті які відслужили 1,2,3 роки (потрібне вставити) їдуть додому (в резерв) на їх місце стають інші резервісти.
Одним словом переміщення,не резерв
Ротація.
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Ukrainian
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