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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 05 бер, 2024 21:16
sens написав: Ukrainian написав: sens написав:
як ви розумієте суть ротації в межах армії?
Ті які відслужили 1,2,3 роки (потрібне вставити) їдуть додому (в резерв) на їх місце стають інші резервісти.
Одним словом переміщення,не резерв
Ротація.
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Додано: Вів 05 бер, 2024 21:45
Water написав: fler написав: Water написав:
Це ви знову за цифровий паспорт?
Water, рука-обличчя, якщо ви не в темі від слова зовсім, то хоч загугліть.. Цифрові двійники, штучний інтелект, великі дані - є шось із цього переліку знайоме вам? Цифрові платформи туди ж. Це основні напрямки, в яких українські
ІТ-компанії є здебільшого сильнішими за конкурентів з ЄС.
Приклад:SoftServe — провідна українська ІТ-компанія,... Головні офіси компанії знаходяться у Львові та Остіні (штат Техас, США).
Ви вважаєте цю компанію українською тому-що вона сплачує в Україні податки?
Теж саме стосується Grammarly, MacPaw.
Water, рука-обличчя, я вважаю українською будь-яку ІТ-компанію з 100% українським капіталом. У нас понад 70
таких українських компаній (станом на 2019), які працюють з цифровими технологіями, а також є багато напівукраїнських та іноземних. Бачу, що ви трохи порилися та накопали аж три
- SoftServe, Grammarly і MacPaw)). Так, вони можуть, але на 90% працюють на аутсорс і лише на 10% займаються "продуктом" в Україні. Ковід різко змінив ситуацію в бік прискорення цифровізації, а війна ще більше її прискорила. Також слід відмітити вагомий внесок міністра Федорова - шоб у нас всі міністри так працювали. Не буду "читати лекцію", адже тема гілки трохи зовсім інша
Вірю, що ви нариєте більше інформації самостійно))
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Додано: Вів 05 бер, 2024 21:54
fler написав:
Water, рука-обличчя, я вважаю українською будь-яку ІТ-компанію з 100% українським капіталом. У нас понад 70
таких українських компаній (станом на 2019), які працюють з цифровими технологіями
З цифровими технологіями працює будь-яка компанія- бухоблік, документообіг, податки.
Також слід відмітити вагомий внесок міністра Федорова - шоб у нас всі міністри так працювали.
Оце ви лизнули, знову цифровий паспорт?
Не буду "читати лекцію", адже тема гілки трохи зовсім інша
Вірю, що ви нариєте більше інформації самостійно))
Сумно таке читать.
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Додано: Вів 05 бер, 2024 22:43
Hotab написав:
По Су24 не зрозумів чому не витримає….
Перед скиданням треба робити горку з гранично малих висот до кількох кілометрів. Якщо двигуни залишків Су-24 ганяти при цьому на форсажі, то вистачить їх циклів на 200.
Су 25 з 2 КАБ та двома підвісними баками буди півгодини підійматися і світитися на радарах зай 300-400 км.
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Додано: Вів 05 бер, 2024 22:49
Hotab написав:
Мене достатньо було на війні з 2014 року, включно з широкомасштабним.
злив зараховано. сідайте.
іншого від людини з квітково-черешневими проблемами годі було й очікувати.
повинні інші йти але тільки не він коханий-дороговартісний.
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Додано: Вів 05 бер, 2024 22:51
Vadim_ написав: budivelnik написав: pesikot написав:
Дуже цікава дискусія про єлектромобілі ... в темі про війну ..
Форумчани, а чи давно ви сиділи без єлектрики ? ...
Чи пам"ять як у золотих рибок ? ...
Я вже не кажу, якщо взагалі не буде єлектрики
Коли у тебе ДВЗ, то якось-навпіл-поперек, але зможешь заправити
А коли у тебе єлектромобіль, то ти ... дивишься на цю технологічну нерухомість
А може глянете з другого боку.
Електроенергія у нас надлишкова ( навіть зараз віддаємо на Захід)
А кожних 100 км на електроавто це мінус 10 літрів бензину які вже ніколи не будуть продані на світовому ринку....
В мене таксопарк з 9 електричок , кожна знімає з світового ринку 500 літрів бензину/місяць.
Таким чином прямі збитки для москалів з цього автопарку мінімум 50 тонн палива в рік...
В Україні 2 млн авто...далі рахувати?
Цікаво а москалі продають ЄЄ з не вуглеводів і який у них цей відсоток?
1 Москалі електроенергію не продають
2 Ми в них електроенергію не купуємо
3 У нас 50% електроенергії генерується атомними станціями
Гідро - 5% , сонячні -5%, вітрові -2% , біо - 1%
Тес і Тец - 27+9=36%
При цьому тільки третина теплових працює на газу...
Таким чином в українській електрогенерації , частка москальського газу становить менше 10% вартості.
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