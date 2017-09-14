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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7027702870297030
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 21:16

  sens написав:
  Ukrainian написав:
  sens написав:як ви розумієте суть ротації в межах армії?

Ті які відслужили 1,2,3 роки (потрібне вставити) їдуть додому (в резерв) на їх місце стають інші резервісти.

Одним словом переміщення,не резерв

Ротація.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 21:45

  Water написав:
  fler написав:
  Water написав:Це ви знову за цифровий паспорт?

Water, рука-обличчя, якщо ви не в темі від слова зовсім, то хоч загугліть.. Цифрові двійники, штучний інтелект, великі дані - є шось із цього переліку знайоме вам? Цифрові платформи туди ж. Це основні напрямки, в яких українські ІТ-компанії є здебільшого сильнішими за конкурентів з ЄС.

Приклад:
SoftServe — провідна українська ІТ-компанія,... Головні офіси компанії знаходяться у Львові та Остіні (штат Техас, США).
Ви вважаєте цю компанію українською тому-що вона сплачує в Україні податки?
Теж саме стосується Grammarly, MacPaw.

Water, рука-обличчя, я вважаю українською будь-яку ІТ-компанію з 100% українським капіталом. У нас понад 70 таких українських компаній (станом на 2019), які працюють з цифровими технологіями, а також є багато напівукраїнських та іноземних. Бачу, що ви трохи порилися та накопали аж три - SoftServe, Grammarly і MacPaw)). Так, вони можуть, але на 90% працюють на аутсорс і лише на 10% займаються "продуктом" в Україні. Ковід різко змінив ситуацію в бік прискорення цифровізації, а війна ще більше її прискорила. Також слід відмітити вагомий внесок міністра Федорова - шоб у нас всі міністри так працювали. Не буду "читати лекцію", адже тема гілки трохи зовсім інша :wink: Вірю, що ви нариєте більше інформації самостійно))
fler
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 21:54

  fler написав:Water, рука-обличчя, я вважаю українською будь-яку ІТ-компанію з 100% українським капіталом. У нас понад 70 таких українських компаній (станом на 2019), які працюють з цифровими технологіями

З цифровими технологіями працює будь-яка компанія- бухоблік, документообіг, податки.
Також слід відмітити вагомий внесок міністра Федорова - шоб у нас всі міністри так працювали.

Оце ви лизнули, знову цифровий паспорт?
Не буду "читати лекцію", адже тема гілки трохи зовсім інша :wink: Вірю, що ви нариєте більше інформації самостійно))

Сумно таке читать.
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 22:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:По Су24 не зрозумів чому не витримає….

Перед скиданням треба робити горку з гранично малих висот до кількох кілометрів. Якщо двигуни залишків Су-24 ганяти при цьому на форсажі, то вистачить їх циклів на 200.
Су 25 з 2 КАБ та двома підвісними баками буди півгодини підійматися і світитися на радарах зай 300-400 км.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 22:49

  Hotab написав:Мене достатньо було на війні з 2014 року, включно з широкомасштабним.


злив зараховано. сідайте.
іншого від людини з квітково-черешневими проблемами годі було й очікувати.
повинні інші йти але тільки не він коханий-дороговартісний.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 22:51

  Vadim_ написав:
  budivelnik написав:
  pesikot написав:Дуже цікава дискусія про єлектромобілі ... в темі про війну ..

Форумчани, а чи давно ви сиділи без єлектрики ? ...
Чи пам"ять як у золотих рибок ? ...
Я вже не кажу, якщо взагалі не буде єлектрики
Коли у тебе ДВЗ, то якось-навпіл-поперек, але зможешь заправити
А коли у тебе єлектромобіль, то ти ... дивишься на цю технологічну нерухомість :)
А може глянете з другого боку.
Електроенергія у нас надлишкова ( навіть зараз віддаємо на Захід)
А кожних 100 км на електроавто це мінус 10 літрів бензину які вже ніколи не будуть продані на світовому ринку....
В мене таксопарк з 9 електричок , кожна знімає з світового ринку 500 літрів бензину/місяць.
Таким чином прямі збитки для москалів з цього автопарку мінімум 50 тонн палива в рік...
В Україні 2 млн авто...далі рахувати?
Цікаво а москалі продають ЄЄ з не вуглеводів і який у них цей відсоток?
1 Москалі електроенергію не продають
2 Ми в них електроенергію не купуємо
3 У нас 50% електроенергії генерується атомними станціями
Гідро - 5% , сонячні -5%, вітрові -2% , біо - 1%
Тес і Тец - 27+9=36%
При цьому тільки третина теплових працює на газу...
Таким чином в українській електрогенерації , частка москальського газу становить менше 10% вартості.
budivelnik
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