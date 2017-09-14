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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 05 бер, 2024 21:16
sens написав: Ukrainian написав: sens написав:
як ви розумієте суть ротації в межах армії?
Ті які відслужили 1,2,3 роки (потрібне вставити) їдуть додому (в резерв) на їх місце стають інші резервісти.
Одним словом переміщення,не резерв
Ротація.
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Додано: Вів 05 бер, 2024 21:45
Water написав: fler написав: Water написав:
Це ви знову за цифровий паспорт?
Water, рука-обличчя, якщо ви не в темі від слова зовсім, то хоч загугліть.. Цифрові двійники, штучний інтелект, великі дані - є шось із цього переліку знайоме вам? Цифрові платформи туди ж. Це основні напрямки, в яких українські
ІТ-компанії є здебільшого сильнішими за конкурентів з ЄС.
Приклад:SoftServe — провідна українська ІТ-компанія,... Головні офіси компанії знаходяться у Львові та Остіні (штат Техас, США).
Ви вважаєте цю компанію українською тому-що вона сплачує в Україні податки?
Теж саме стосується Grammarly, MacPaw.
Water, рука-обличчя, я вважаю українською будь-яку ІТ-компанію з 100% українським капіталом. У нас понад 70
таких українських компаній (станом на 2019), які працюють з цифровими технологіями, а також є багато напівукраїнських та іноземних. Бачу, що ви трохи порилися та накопали аж три
- SoftServe, Grammarly і MacPaw)). Так, вони можуть, але на 90% працюють на аутсорс і лише на 10% займаються "продуктом" в Україні. Ковід різко змінив ситуацію в бік прискорення цифровізації, а війна ще більше її прискорила. Також слід відмітити вагомий внесок міністра Федорова - шоб у нас всі міністри так працювали. Не буду "читати лекцію", адже тема гілки трохи зовсім інша
Вірю, що ви нариєте більше інформації самостійно))
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Додано: Вів 05 бер, 2024 21:54
fler написав:
Water, рука-обличчя, я вважаю українською будь-яку ІТ-компанію з 100% українським капіталом. У нас понад 70
таких українських компаній (станом на 2019), які працюють з цифровими технологіями
З цифровими технологіями працює будь-яка компанія- бухоблік, документообіг, податки.
Також слід відмітити вагомий внесок міністра Федорова - шоб у нас всі міністри так працювали.
Оце ви лизнули, знову цифровий паспорт?
Не буду "читати лекцію", адже тема гілки трохи зовсім інша
Вірю, що ви нариєте більше інформації самостійно))
Сумно таке читать.
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Додано: Вів 05 бер, 2024 22:43
Hotab написав:
По Су24 не зрозумів чому не витримає….
Перед скиданням треба робити горку з гранично малих висот до кількох кілометрів. Якщо двигуни залишків Су-24 ганяти при цьому на форсажі, то вистачить їх циклів на 200.
Су 25 з 2 КАБ та двома підвісними баками буди півгодини підійматися і світитися на радарах зай 300-400 км.
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Додано: Вів 05 бер, 2024 22:51
Vadim_ написав: budivelnik написав: pesikot написав:
Дуже цікава дискусія про єлектромобілі ... в темі про війну ..
Форумчани, а чи давно ви сиділи без єлектрики ? ...
Чи пам"ять як у золотих рибок ? ...
Я вже не кажу, якщо взагалі не буде єлектрики
Коли у тебе ДВЗ, то якось-навпіл-поперек, але зможешь заправити
А коли у тебе єлектромобіль, то ти ... дивишься на цю технологічну нерухомість
А може глянете з другого боку.
Електроенергія у нас надлишкова ( навіть зараз віддаємо на Захід)
А кожних 100 км на електроавто це мінус 10 літрів бензину які вже ніколи не будуть продані на світовому ринку....
В мене таксопарк з 9 електричок , кожна знімає з світового ринку 500 літрів бензину/місяць.
Таким чином прямі збитки для москалів з цього автопарку мінімум 50 тонн палива в рік...
В Україні 2 млн авто...далі рахувати?
Цікаво а москалі продають ЄЄ з не вуглеводів і який у них цей відсоток?
1 Москалі електроенергію не продають
2 Ми в них електроенергію не купуємо
3 У нас 50% електроенергії генерується атомними станціями
Гідро - 5% , сонячні -5%, вітрові -2% , біо - 1%
Тес і Тец - 27+9=36%
При цьому тільки третина теплових працює на газу...
Таким чином в українській електрогенерації , частка москальського газу становить менше 10% вартості.
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budivelnik
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Додано: Вів 05 бер, 2024 22:57
pesikot написав: budivelnik написав: pesikot написав:
Дуже цікава дискусія про єлектромобілі ... в темі про війну ..
Форумчани, а чи давно ви сиділи без єлектрики ? ...
Чи пам"ять як у золотих рибок ? ...
Я вже не кажу, якщо взагалі не буде єлектрики
Коли у тебе ДВЗ, то якось-навпіл-поперек, але зможешь заправити
А коли у тебе єлектромобіль, то ти ... дивишься на цю технологічну нерухомість
А може глянете з другого боку.
Електроенергія у нас надлишкова ( навіть зараз віддаємо на Захід)
А кожних 100 км на електроавто це мінус 10 літрів бензину які вже ніколи не будуть продані на світовому ринку....
В мене таксопарк з 9 електричок , кожна знімає з світового ринку 500 літрів бензину/місяць.Таким чином прямі збитки для москалів з цього автопарку мінімум 50 тонн палива
в рік...
В Україні 2 млн авто...далі рахувати?
У нас тут тема про війну, а ви про взагалі
В тему війни.
Єлектрику не накопишь, паливо можно накопити
Чудово ... а якщо не буде єлектрики, куди ви подінете увесь той парк єлектричок ?
Будете з генераторів заряджати ?
В тему взагалі
Проблема зарядити єлектричку - велика проблема, як по місцю, так і по часу
Єлектрики може і є надлишок, але її тре доставити до місця зарядки
Ваш кейс, мені цікаво, а де заряджаються оці ваші 9 єлектричок ?
Взагалі, якщо вдома не має три фази, хоча б на 16 КВт, то єлектричка - це тягарь
1 Електротаксі-це комерція, яка не має права заряжатись від побутової(дотаційної мережі) , тому заряжається в мене на моїй власній швидкій зарядці в 30 квт, енергію купую по 7,5 грн квт*год
2 Проект ще не закінчився, зараз акамулюю кошти для створення СЕС , єдина проблема, що фотопанелі які можуть згенерувати необхідну мені кількість по площі займуть 600-1000 м2, і якщо врахувати що ця ділянка повинна розміщатись десь в межах міста-то це якраз найбільша фінансова проблема( вартість такої ділянки у Львові починається від 2 млн грн , в той час коли вартість станції в межах 1 млн грн)
ПС
В моїх дописах так і не побачили головного.
Треба СВОЮ діяльність підлаштовувати таким чином , щоб була максимальна користь для своїх і максимальні збитки для ворога
Користь для своїх це податки/донати ( за які наша ЗСУ воює)
Шкода для ворога - це мінус 50 тон ринку пального кожного року...
Найсмішніше те що цих мінус 50 тонн пального - це більше по грошам ніж мої податки і донати разом взяті за той самий рік.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Вів 05 бер, 2024 23:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 05 бер, 2024 23:15
sens написав: Hotab написав:
Я за себе давно відповів. Мене достатньо було на війні з 2014 року, включно з широкомасштабним. А коли ви за себе почнете відповідати?
Коли буде ваш перший ВОС , який ви застосуєте на війні?
Щодо спеціалістів, до яких мені рекомендуєте звернутись… У мене є профільні медкомісії, які мене мінімум раз на рік перевіряють. Коли на ВЛК відправимо вас? Коли мамина черешня згадає, що у неї є первинні та вторинні чоловічі ознаки, а в країні війна?
цікава річ. Ви собі дозволяєте сказати досить, всім іншим треба воювати , а вам чому це ні,ваша війна з агресором закінчилася, може ви змінили погляди?)
як іншим ухилянтам йому не потрібно ховатися по схронах - він користується системою.
він прекрасно розуміє що його вже нікуди не візьмуть - якщо нам дадуть літаки то там потрібно тільки тих хто навчання пройде. про гелікоптери взагалі не чутно.
Сибарит як виявив бажання - то згоден був і в ТРО записатися. і не з першого разу.
А від цього ж на форумі тільки й чутно як інші повинні йти - а він виявився дороговартісний.
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Додано: Вів 05 бер, 2024 23:33
mephala
,
А від цього ж на форумі тільки й чутно
Так коли почнете захищати державу? Що вам заважає хоча б рік-другий по принципу черговості? Як не крути - ваша черга.
А потім я вас заміню в ТРО, якщо про вертольоти і далі не буде чутно .
він користується системою.
По якій системі ви ухиляєтесь?
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Додано: Вів 05 бер, 2024 23:44
Hotab написав:mephala
,
А від цього ж на форумі тільки й чутно
Так коли почнете захищати державу? Що вам заважає хоча б рік-другий по принципу черговості? Як не крути - ваша черга.
А потім я вас заміню в ТРО, якщо про вертольоти і далі не буде чутно .
то ви вже почали черговість визначати? зараз хай йде хтось інший - а ви може колись там якщо зірки стануть парадом?
так глибоко в середині під всією цією бравадою виявився ухилянт звичайний?
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Додано: Вів 05 бер, 2024 23:52
mephala
,
то ви вже почали черговість визначати?
Якби я визначав черговість, то ви були б першим. Як персонаж, якого не влаштовує чомусь звідки я пишу та який у мене ВОС.
Але я не визначаю, і ваша черга вже після мене автоматично настала. Сама по собі. То що, будете далі ухилятись і розказувати кому треба другий, третій і наступний ВОС засвоїти? Коли буде ваш перший ВОС?
зараз хай йде хтось інший
Не інший, а саме ви. Що заважає крім мокрих штанів? Мама не пускає квіточку?
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