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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7028702970307031>
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 21:16

  sens написав:
  Ukrainian написав:
  sens написав:як ви розумієте суть ротації в межах армії?

Ті які відслужили 1,2,3 роки (потрібне вставити) їдуть додому (в резерв) на їх місце стають інші резервісти.

Одним словом переміщення,не резерв

Ротація.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 21:45

  Water написав:
  fler написав:
  Water написав:Це ви знову за цифровий паспорт?

Water, рука-обличчя, якщо ви не в темі від слова зовсім, то хоч загугліть.. Цифрові двійники, штучний інтелект, великі дані - є шось із цього переліку знайоме вам? Цифрові платформи туди ж. Це основні напрямки, в яких українські ІТ-компанії є здебільшого сильнішими за конкурентів з ЄС.

Приклад:
SoftServe — провідна українська ІТ-компанія,... Головні офіси компанії знаходяться у Львові та Остіні (штат Техас, США).
Ви вважаєте цю компанію українською тому-що вона сплачує в Україні податки?
Теж саме стосується Grammarly, MacPaw.

Water, рука-обличчя, я вважаю українською будь-яку ІТ-компанію з 100% українським капіталом. У нас понад 70 таких українських компаній (станом на 2019), які працюють з цифровими технологіями, а також є багато напівукраїнських та іноземних. Бачу, що ви трохи порилися та накопали аж три - SoftServe, Grammarly і MacPaw)). Так, вони можуть, але на 90% працюють на аутсорс і лише на 10% займаються "продуктом" в Україні. Ковід різко змінив ситуацію в бік прискорення цифровізації, а війна ще більше її прискорила. Також слід відмітити вагомий внесок міністра Федорова - шоб у нас всі міністри так працювали. Не буду "читати лекцію", адже тема гілки трохи зовсім інша :wink: Вірю, що ви нариєте більше інформації самостійно))
fler
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 21:54

  fler написав:Water, рука-обличчя, я вважаю українською будь-яку ІТ-компанію з 100% українським капіталом. У нас понад 70 таких українських компаній (станом на 2019), які працюють з цифровими технологіями

З цифровими технологіями працює будь-яка компанія- бухоблік, документообіг, податки.
Також слід відмітити вагомий внесок міністра Федорова - шоб у нас всі міністри так працювали.

Оце ви лизнули, знову цифровий паспорт?
Не буду "читати лекцію", адже тема гілки трохи зовсім інша :wink: Вірю, що ви нариєте більше інформації самостійно))

Сумно таке читать.
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 22:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:По Су24 не зрозумів чому не витримає….

Перед скиданням треба робити горку з гранично малих висот до кількох кілометрів. Якщо двигуни залишків Су-24 ганяти при цьому на форсажі, то вистачить їх циклів на 200.
Су 25 з 2 КАБ та двома підвісними баками буди півгодини підійматися і світитися на радарах зай 300-400 км.
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 22:51

  Vadim_ написав:
  budivelnik написав:
  pesikot написав:Дуже цікава дискусія про єлектромобілі ... в темі про війну ..

Форумчани, а чи давно ви сиділи без єлектрики ? ...
Чи пам"ять як у золотих рибок ? ...
Я вже не кажу, якщо взагалі не буде єлектрики
Коли у тебе ДВЗ, то якось-навпіл-поперек, але зможешь заправити
А коли у тебе єлектромобіль, то ти ... дивишься на цю технологічну нерухомість :)
А може глянете з другого боку.
Електроенергія у нас надлишкова ( навіть зараз віддаємо на Захід)
А кожних 100 км на електроавто це мінус 10 літрів бензину які вже ніколи не будуть продані на світовому ринку....
В мене таксопарк з 9 електричок , кожна знімає з світового ринку 500 літрів бензину/місяць.
Таким чином прямі збитки для москалів з цього автопарку мінімум 50 тонн палива в рік...
В Україні 2 млн авто...далі рахувати?
Цікаво а москалі продають ЄЄ з не вуглеводів і який у них цей відсоток?
1 Москалі електроенергію не продають
2 Ми в них електроенергію не купуємо
3 У нас 50% електроенергії генерується атомними станціями
Гідро - 5% , сонячні -5%, вітрові -2% , біо - 1%
Тес і Тец - 27+9=36%
При цьому тільки третина теплових працює на газу...
Таким чином в українській електрогенерації , частка москальського газу становить менше 10% вартості.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 22:57

  pesikot написав:
  budivelnik написав:
  pesikot написав:Дуже цікава дискусія про єлектромобілі ... в темі про війну ..

Форумчани, а чи давно ви сиділи без єлектрики ? ...
Чи пам"ять як у золотих рибок ? ...
Я вже не кажу, якщо взагалі не буде єлектрики
Коли у тебе ДВЗ, то якось-навпіл-поперек, але зможешь заправити
А коли у тебе єлектромобіль, то ти ... дивишься на цю технологічну нерухомість :)
А може глянете з другого боку.
Електроенергія у нас надлишкова ( навіть зараз віддаємо на Захід)
А кожних 100 км на електроавто це мінус 10 літрів бензину які вже ніколи не будуть продані на світовому ринку....
В мене таксопарк з 9 електричок , кожна знімає з світового ринку 500 літрів бензину/місяць.
Таким чином прямі збитки для москалів з цього автопарку мінімум 50 тонн палива в рік...
В Україні 2 млн авто...далі рахувати?
У нас тут тема про війну, а ви про взагалі

В тему війни.
Єлектрику не накопишь, паливо можно накопити
Чудово ... а якщо не буде єлектрики, куди ви подінете увесь той парк єлектричок ?
Будете з генераторів заряджати ?

В тему взагалі
Проблема зарядити єлектричку - велика проблема, як по місцю, так і по часу
Єлектрики може і є надлишок, але її тре доставити до місця зарядки

Ваш кейс, мені цікаво, а де заряджаються оці ваші 9 єлектричок ?

Взагалі, якщо вдома не має три фази, хоча б на 16 КВт, то єлектричка - це тягарь
1 Електротаксі-це комерція, яка не має права заряжатись від побутової(дотаційної мережі) , тому заряжається в мене на моїй власній швидкій зарядці в 30 квт, енергію купую по 7,5 грн квт*год
2 Проект ще не закінчився, зараз акамулюю кошти для створення СЕС , єдина проблема, що фотопанелі які можуть згенерувати необхідну мені кількість по площі займуть 600-1000 м2, і якщо врахувати що ця ділянка повинна розміщатись десь в межах міста-то це якраз найбільша фінансова проблема( вартість такої ділянки у Львові починається від 2 млн грн , в той час коли вартість станції в межах 1 млн грн)

ПС
В моїх дописах так і не побачили головного.
Треба СВОЮ діяльність підлаштовувати таким чином , щоб була максимальна користь для своїх і максимальні збитки для ворога
Користь для своїх це податки/донати ( за які наша ЗСУ воює)
Шкода для ворога - це мінус 50 тон ринку пального кожного року...
Найсмішніше те що цих мінус 50 тонн пального - це більше по грошам ніж мої податки і донати разом взяті за той самий рік.
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 05 бер, 2024 23:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 23:15

  sens написав:
  Hotab написав:Я за себе давно відповів. Мене достатньо було на війні з 2014 року, включно з широкомасштабним. А коли ви за себе почнете відповідати?
Коли буде ваш перший ВОС , який ви застосуєте на війні?
Щодо спеціалістів, до яких мені рекомендуєте звернутись… У мене є профільні медкомісії, які мене мінімум раз на рік перевіряють. Коли на ВЛК відправимо вас? Коли мамина черешня згадає, що у неї є первинні та вторинні чоловічі ознаки, а в країні війна?
цікава річ. Ви собі дозволяєте сказати досить, всім іншим треба воювати , а вам чому це ні,ваша війна з агресором закінчилася, може ви змінили погляди?)


як іншим ухилянтам йому не потрібно ховатися по схронах - він користується системою.
він прекрасно розуміє що його вже нікуди не візьмуть - якщо нам дадуть літаки то там потрібно тільки тих хто навчання пройде. про гелікоптери взагалі не чутно.
Сибарит як виявив бажання - то згоден був і в ТРО записатися. і не з першого разу.
А від цього ж на форумі тільки й чутно як інші повинні йти - а він виявився дороговартісний.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 23:33

mephala ,
А від цього ж на форумі тільки й чутно




Так коли почнете захищати державу? Що вам заважає хоча б рік-другий по принципу черговості? Як не крути - ваша черга.
А потім я вас заміню в ТРО, якщо про вертольоти і далі не буде чутно . :D

він користується системою.

По якій системі ви ухиляєтесь?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 23:44

  Hotab написав:mephala ,
А від цього ж на форумі тільки й чутно


Так коли почнете захищати державу? Що вам заважає хоча б рік-другий по принципу черговості? Як не крути - ваша черга.
А потім я вас заміню в ТРО, якщо про вертольоти і далі не буде чутно . :D


то ви вже почали черговість визначати? зараз хай йде хтось інший - а ви може колись там якщо зірки стануть парадом?
так глибоко в середині під всією цією бравадою виявився ухилянт звичайний?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 23:52

mephala ,

то ви вже почали черговість визначати?

Якби я визначав черговість, то ви були б першим. Як персонаж, якого не влаштовує чомусь звідки я пишу та який у мене ВОС.
Але я не визначаю, і ваша черга вже після мене автоматично настала. Сама по собі. То що, будете далі ухилятись і розказувати кому треба другий, третій і наступний ВОС засвоїти? Коли буде ваш перший ВОС?

зараз хай йде хтось інший

Не інший, а саме ви. Що заважає крім мокрих штанів? Мама не пускає квіточку?
Hotab
 
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