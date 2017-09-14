budivelnik написав:1 Електротаксі-це комерція, яка не має права заряжатись від побутової(дотаційної мережі) , тому заряжається в мене на моїй власній швидкій зарядці в 30 квт, енергію купую по 7,5 грн квт*годpesikot написав:У нас тут тема про війну, а ви про взагаліbudivelnik написав:А може глянете з другого боку.
Електроенергія у нас надлишкова ( навіть зараз віддаємо на Захід)
А кожних 100 км на електроавто це мінус 10 літрів бензину які вже ніколи не будуть продані на світовому ринку....
В мене таксопарк з 9 електричок , кожна знімає з світового ринку 500 літрів бензину/місяць.
Таким чином прямі збитки для москалів з цього автопарку мінімум 50 тонн палива в рік...
В Україні 2 млн авто...далі рахувати?
В тему війни.
Єлектрику не накопишь, паливо можно накопити
Чудово ... а якщо не буде єлектрики, куди ви подінете увесь той парк єлектричок ?
Будете з генераторів заряджати ?
В тему взагалі
Проблема зарядити єлектричку - велика проблема, як по місцю, так і по часу
Єлектрики може і є надлишок, але її тре доставити до місця зарядки
Ваш кейс, мені цікаво, а де заряджаються оці ваші 9 єлектричок ?
Взагалі, якщо вдома не має три фази, хоча б на 16 КВт, то єлектричка - це тягарь
2 Проект ще не закінчився, зараз акамулюю кошти для створення СЕС , єдина проблема, що фотопанелі які можуть згенерувати необхідну мені кількість по площі займуть 600-1000 м2, і якщо врахувати що ця ділянка повинна розміщатись десь в межах міста-то це якраз найбільша фінансова проблема( вартість такої ділянки у Львові починається від 2 млн грн , в той час коли вартість станції в межах 1 млн грн)
ПС
В моїх дописах так і не побачили головного.
Треба СВОЮ діяльність підлаштовувати таким чином , щоб була максимальна користь для своїх і максимальні збитки для ворога
Користь для своїх це податки/донати ( за які наша ЗСУ воює)
Шкода для ворога - це мінус 50 тон ринку пального кожного року...
Найсмішніше те що цих мінус 50 тонн пального - це більше по грошам ніж мої податки і донати разом взяті за той самий рік.
Купувати не ділянку а горище/дах (чи орендувати на довгий строк) в кількох будівлях не альтернатива?