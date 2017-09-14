Джим Таунсенд, бывший заместитель помощника министра обороны США по европейской политике и политике НАТО , сказал: «Есть ли сейчас у Европы возможность заполнить пробелы, которые могут оставить США? Ответ - нет. Европа это знает, европейская промышленность это знает, Путин это знает».

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На вопрос, насколько сильно европейские политики боятся последствий возможного президентства Трампа, высокопоставленный представитель европейского министерства обороны ответил: «Очень сильно».



Они добавили: «Под поверхностью сейчас многое рассматривается и предлагается относительно дальнейшего усиления европейской поддержки Украины в случае ухода США».

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В этом месяце НАТО объявило , что 18 ее членов намерены достичь цели по расходованию 2% валового внутреннего продукта на оборону в этом году. Это сопоставимо с тремя членами десять лет назад. В прошлом году расходы на оборону в европейских странах НАТО и Канаде выросли на 11%.

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«Промышленность слишком мала по сравнению с Европой, и у США та же проблема – даже если бы там были деньги и политическая воля, промышленность не сможет обеспечить в необходимых масштабах то, что необходимо, и поэтому на доставку могут уйти годы. некоторые вещи».

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София Беш, научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир, сказала: «Означает ли активизация, что мы должны доказать Соединенным Штатам, что мы можем справедливо разделить бремя и позаботиться о нашей собственной безопасности таким образом, чтобы является соразмерным и уместным внутри альянса с США? Тогда, честно говоря, мы все еще боремся, но есть более реалистичный сценарий».



Однако, добавила она, «если усиление означает, что мы должны заменить Соединенные Штаты, я не вижу возможности, чтобы это произошло».

