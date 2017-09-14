budivelnik написав:А може глянете з другого боку. Електроенергія у нас надлишкова ( навіть зараз віддаємо на Захід) А кожних 100 км на електроавто це мінус 10 літрів бензину які вже ніколи не будуть продані на світовому ринку.... В мене таксопарк з 9 електричок , кожна знімає з світового ринку 500 літрів бензину/місяць. Таким чином прямі збитки для москалів з цього автопарку мінімум 50 тонн палива в рік... В Україні 2 млн авто...далі рахувати?
У нас тут тема про війну, а ви про взагалі
В тему війни. Єлектрику не накопишь, паливо можно накопити Чудово ... а якщо не буде єлектрики, куди ви подінете увесь той парк єлектричок ? Будете з генераторів заряджати ?
В тему взагалі Проблема зарядити єлектричку - велика проблема, як по місцю, так і по часу Єлектрики може і є надлишок, але її тре доставити до місця зарядки
Ваш кейс, мені цікаво, а де заряджаються оці ваші 9 єлектричок ?
Взагалі, якщо вдома не має три фази, хоча б на 16 КВт, то єлектричка - це тягарь
1 Електротаксі-це комерція, яка не має права заряжатись від побутової(дотаційної мережі) , тому заряжається в мене на моїй власній швидкій зарядці в 30 квт, енергію купую по 7,5 грн квт*год 2 Проект ще не закінчився, зараз акамулюю кошти для створення СЕС , єдина проблема, що фотопанелі які можуть згенерувати необхідну мені кількість по площі займуть 600-1000 м2, і якщо врахувати що ця ділянка повинна розміщатись десь в межах міста-то це якраз найбільша фінансова проблема( вартість такої ділянки у Львові починається від 2 млн грн , в той час коли вартість станції в межах 1 млн грн)
ПС В моїх дописах так і не побачили головного. Треба СВОЮ діяльність підлаштовувати таким чином , щоб була максимальна користь для своїх і максимальні збитки для ворога Користь для своїх це податки/донати ( за які наша ЗСУ воює) Шкода для ворога - це мінус 50 тон ринку пального кожного року... Найсмішніше те що цих мінус 50 тонн пального - це більше по грошам ніж мої податки і донати разом взяті за той самий рік.
Купувати не ділянку а горище/дах (чи орендувати на довгий строк) в кількох будівлях не альтернатива?
Роспропагандисти вперше показали завод, на якому збирають "Шахеди". Фото і відео Роспропагандист Володимир Соловйов показав фото та відео з російського заводу з виробництва ударних безпілотників "Герань". У кадр потрапили десятки готових дронів і робочі місця. https://war.obozrevatel.com/ukr/rosprop ... -video.htm
Будивельник, специально для Вас цитата "полезного идиота":
Западная Европа не имеет никакой мыслимой заинтересованности в эскалации войны на Украине посредством обмена ракетами большой дальности. Хотя ему следует продолжать материально-техническую поддержку украинских сил, у него нет стратегического интереса в стремлении Киева вытеснить Россию из большинства русскоязычных районов Крыма и Донбасса. Он заинтересован в том, чтобы усердно добиваться скорейшего урегулирования и начать восстановление Украины.
Джим Таунсенд, бывший заместитель помощника министра обороны США по европейской политике и политике НАТО , сказал: «Есть ли сейчас у Европы возможность заполнить пробелы, которые могут оставить США? Ответ - нет. Европа это знает, европейская промышленность это знает, Путин это знает». .......... На вопрос, насколько сильно европейские политики боятся последствий возможного президентства Трампа, высокопоставленный представитель европейского министерства обороны ответил: «Очень сильно».
Они добавили: «Под поверхностью сейчас многое рассматривается и предлагается относительно дальнейшего усиления европейской поддержки Украины в случае ухода США». ............ В этом месяце НАТО объявило , что 18 ее членов намерены достичь цели по расходованию 2% валового внутреннего продукта на оборону в этом году. Это сопоставимо с тремя членами десять лет назад. В прошлом году расходы на оборону в европейских странах НАТО и Канаде выросли на 11%. ......... «Промышленность слишком мала по сравнению с Европой, и у США та же проблема – даже если бы там были деньги и политическая воля, промышленность не сможет обеспечить в необходимых масштабах то, что необходимо, и поэтому на доставку могут уйти годы. некоторые вещи». ............. София Беш, научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир, сказала: «Означает ли активизация, что мы должны доказать Соединенным Штатам, что мы можем справедливо разделить бремя и позаботиться о нашей собственной безопасности таким образом, чтобы является соразмерным и уместным внутри альянса с США? Тогда, честно говоря, мы все еще боремся, но есть более реалистичный сценарий».
Однако, добавила она, «если усиление означает, что мы должны заменить Соединенные Штаты, я не вижу возможности, чтобы это произошло».