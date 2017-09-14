Додано: Сер 06 бер, 2024 03:46

Вэнс и другие поспешили провести контраст между пограничным кризисом и одержимостью Вашингтона войной на Украине. Они задавались вопросом, почему доллары налогоплательщиков должны финансировать конфликт за 6000 миль от страны вместо того, чтобы решать проблемы дома. Многие поспешили добавить заявления об отказе от ответственности, дистанцируясь от президента России Владимира Путина – не всегда убедительно.



Сенатор Томми Тубервилл от Алабамы заявил: «Это мы спровоцировали эту войну, потому что мы продолжали навязывать НАТО Украине и показывать России: эй, мы собираемся построить военные базы на ваших границах. А Путин сказал: нет-нет, вы не будете этого делать.



«Я не голосовал за то, чтобы деньги пошли в Украину, потому что знаю, что они не смогут победить. Вы ненавидите то, что у них было убито 300 000 или 400 000 человек, значит, и русских тоже. Вы ненавидите, что мы это поддержали. Мы выталкиваем их перед оружием или перед автобусом, думаю, вы скажете. Это зверство, но они не смогут победить».



Тубервиль добавил: «Дональд Трамп остановит это, как только впервые войдет в должность… Он знает, что для Украины нет победы. Он может заключить сделку с Путиным».

«Нам нужно прекратить финансировать войны в других странах. Мне нравится инициатива Трампа предоставить кредиты этим странам, если они в них нуждаются, но они должны нести ответственность за возврат денег.



«Деньги наших налогоплательщиков идут в другие места, в некоторые из которых никто из нас никогда не ездил и не добирался. Мы даже не знаем, что происходит в Украине. Нет ни видео, ни доказательств чего-либо. Я думаю, что это просто схема отмывания денег для демократов и людей [Джорджа] Сороса».

Тут часто и правильно пишут о лживости Путина.Но, к сожалению, это верно не только в отношении него.Недавно состоялась Консервативная конференция политических действий (CPAC).Там много чего наговорили. Но вот что касается Украины:А вот, что там сказала Рэйчел Шели, 54 года,из северного Кентукки (а уж она-то точно имеет доступ к интернету):Очень надеюсь, что всё это предвыборная болтовня и в случае победы Трамп будет вести себя не так, как хотели на CPAC.