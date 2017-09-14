budivelnik написав:А може глянете з другого боку. Електроенергія у нас надлишкова ( навіть зараз віддаємо на Захід) А кожних 100 км на електроавто це мінус 10 літрів бензину які вже ніколи не будуть продані на світовому ринку.... В мене таксопарк з 9 електричок , кожна знімає з світового ринку 500 літрів бензину/місяць. Таким чином прямі збитки для москалів з цього автопарку мінімум 50 тонн палива в рік... В Україні 2 млн авто...далі рахувати?
У нас тут тема про війну, а ви про взагалі
В тему війни. Єлектрику не накопишь, паливо можно накопити Чудово ... а якщо не буде єлектрики, куди ви подінете увесь той парк єлектричок ? Будете з генераторів заряджати ?
В тему взагалі Проблема зарядити єлектричку - велика проблема, як по місцю, так і по часу Єлектрики може і є надлишок, але її тре доставити до місця зарядки
Ваш кейс, мені цікаво, а де заряджаються оці ваші 9 єлектричок ?
Взагалі, якщо вдома не має три фази, хоча б на 16 КВт, то єлектричка - це тягарь
1 Електротаксі-це комерція, яка не має права заряжатись від побутової(дотаційної мережі) , тому заряжається в мене на моїй власній швидкій зарядці в 30 квт, енергію купую по 7,5 грн квт*год 2 Проект ще не закінчився, зараз акамулюю кошти для створення СЕС , єдина проблема, що фотопанелі які можуть згенерувати необхідну мені кількість по площі займуть 600-1000 м2, і якщо врахувати що ця ділянка повинна розміщатись десь в межах міста-то це якраз найбільша фінансова проблема( вартість такої ділянки у Львові починається від 2 млн грн , в той час коли вартість станції в межах 1 млн грн)
ПС В моїх дописах так і не побачили головного. Треба СВОЮ діяльність підлаштовувати таким чином , щоб була максимальна користь для своїх і максимальні збитки для ворога Користь для своїх це податки/донати ( за які наша ЗСУ воює) Шкода для ворога - це мінус 50 тон ринку пального кожного року... Найсмішніше те що цих мінус 50 тонн пального - це більше по грошам ніж мої податки і донати разом взяті за той самий рік.
Купувати не ділянку а горище/дах (чи орендувати на довгий строк) в кількох будівлях не альтернатива?
Роспропагандисти вперше показали завод, на якому збирають "Шахеди". Фото і відео Роспропагандист Володимир Соловйов показав фото та відео з російського заводу з виробництва ударних безпілотників "Герань". У кадр потрапили десятки готових дронів і робочі місця. https://war.obozrevatel.com/ukr/rosprop ... -video.htm
Будивельник, специально для Вас цитата "полезного идиота":
Западная Европа не имеет никакой мыслимой заинтересованности в эскалации войны на Украине посредством обмена ракетами большой дальности. Хотя ему следует продолжать материально-техническую поддержку украинских сил, у него нет стратегического интереса в стремлении Киева вытеснить Россию из большинства русскоязычных районов Крыма и Донбасса. Он заинтересован в том, чтобы усердно добиваться скорейшего урегулирования и начать восстановление Украины.
Джим Таунсенд, бывший заместитель помощника министра обороны США по европейской политике и политике НАТО , сказал: «Есть ли сейчас у Европы возможность заполнить пробелы, которые могут оставить США? Ответ - нет. Европа это знает, европейская промышленность это знает, Путин это знает». .......... На вопрос, насколько сильно европейские политики боятся последствий возможного президентства Трампа, высокопоставленный представитель европейского министерства обороны ответил: «Очень сильно».
Они добавили: «Под поверхностью сейчас многое рассматривается и предлагается относительно дальнейшего усиления европейской поддержки Украины в случае ухода США». ............ В этом месяце НАТО объявило , что 18 ее членов намерены достичь цели по расходованию 2% валового внутреннего продукта на оборону в этом году. Это сопоставимо с тремя членами десять лет назад. В прошлом году расходы на оборону в европейских странах НАТО и Канаде выросли на 11%. ......... «Промышленность слишком мала по сравнению с Европой, и у США та же проблема – даже если бы там были деньги и политическая воля, промышленность не сможет обеспечить в необходимых масштабах то, что необходимо, и поэтому на доставку могут уйти годы. некоторые вещи». ............. София Беш, научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир, сказала: «Означает ли активизация, что мы должны доказать Соединенным Штатам, что мы можем справедливо разделить бремя и позаботиться о нашей собственной безопасности таким образом, чтобы является соразмерным и уместным внутри альянса с США? Тогда, честно говоря, мы все еще боремся, но есть более реалистичный сценарий».
Однако, добавила она, «если усиление означает, что мы должны заменить Соединенные Штаты, я не вижу возможности, чтобы это произошло».
Тут часто и правильно пишут о лживости Путина. Но, к сожалению, это верно не только в отношении него. Недавно состоялась Консервативная конференция политических действий (CPAC). Там много чего наговорили. Но вот что касается Украины:
Вэнс и другие поспешили провести контраст между пограничным кризисом и одержимостью Вашингтона войной на Украине. Они задавались вопросом, почему доллары налогоплательщиков должны финансировать конфликт за 6000 миль от страны вместо того, чтобы решать проблемы дома. Многие поспешили добавить заявления об отказе от ответственности, дистанцируясь от президента России Владимира Путина – не всегда убедительно.
Сенатор Томми Тубервилл от Алабамы заявил: «Это мы спровоцировали эту войну, потому что мы продолжали навязывать НАТО Украине и показывать России: эй, мы собираемся построить военные базы на ваших границах. А Путин сказал: нет-нет, вы не будете этого делать.
«Я не голосовал за то, чтобы деньги пошли в Украину, потому что знаю, что они не смогут победить. Вы ненавидите то, что у них было убито 300 000 или 400 000 человек, значит, и русских тоже. Вы ненавидите, что мы это поддержали. Мы выталкиваем их перед оружием или перед автобусом, думаю, вы скажете. Это зверство, но они не смогут победить».
Тубервиль добавил: «Дональд Трамп остановит это, как только впервые войдет в должность… Он знает, что для Украины нет победы. Он может заключить сделку с Путиным».
А вот, что там сказала Рэйчел Шели, 54 года, специалист по кибербезопасности из северного Кентукки (а уж она-то точно имеет доступ к интернету):
«Нам нужно прекратить финансировать войны в других странах. Мне нравится инициатива Трампа предоставить кредиты этим странам, если они в них нуждаются, но они должны нести ответственность за возврат денег.
«Деньги наших налогоплательщиков идут в другие места, в некоторые из которых никто из нас никогда не ездил и не добирался. Мы даже не знаем, что происходит в Украине. Нет ни видео, ни доказательств чего-либо. Я думаю, что это просто схема отмывания денег для демократов и людей [Джорджа] Сороса».
Ukrainian написав:як ви розумієте суть ротації в межах армії?
Ті які відслужили 1,2,3 роки (потрібне вставити) їдуть додому (в резерв) на їх місце стають інші резервісти.[/quote] Одним словом переміщення,не резерв[/quote] Ротація.[/quote]
В ютубі вчора 110 бригади виклали відео - мабуть вже бачили. Так ось чиста математика наприклад - на 01.12.23 - 100% особового складу, на 01.01.24 - 70% , 01.02.24 - 30% . Людей нових немає , а кількість захисників зменшується. Хто не згоден писати рапорт і виконувати наказ,для держави дезертир.
budivelnik написав:В мене таксопарк з 9 електричок , кожна знімає з світового ринку 500 літрів бензину/місяць. Таким чином прямі збитки для москалів з цього автопарку мінімум 50 тонн палива в рік... В Україні 2 млн авто...далі рахувати?
Саме наце я неодноразово вказував раніше. Кожен таксист на авто з ДВЗ приносив в бюджет орків більше аніж із нього було користі для нашої економіки.
Ukrainian написав:як ви розумієте суть ротації в межах армії?
Ті які відслужили 1,2,3 роки (потрібне вставити) їдуть додому (в резерв) на їх місце стають інші резервісти.
Одним словом переміщення,не резерв[/quote] Ротація.[/quote]
В ютубі вчора 110 бригади виклали відео - мабуть вже бачили. Так ось чиста математика наприклад - на 01.12.23 - 100% особового складу, на 01.01.24 - 70% , 01.02.24 - 30% . Людей нових немає , а кількість захисників зменшується. Хто не згоден писати рапорт і виконувати наказ,для держави дезертир.[/quote]
Добрий ранок . Всім Здоров,я .
Ось бачите , настав час піти до ТЦК і стати на захист Батьківщини ! Це не життя . Як прочитаеш зранку щось в ютубі і все . Цілий день потім під враженням , що на війні є втрати . А так ви прийдете і покажите ,як треба захищати Батьківщину без втрат .
Ukrainian написав:Роспропагандисти вперше показали завод, на якому збирають "Шахеди". Фото і відео Роспропагандист Володимир Соловйов показав фото та відео з російського заводу з виробництва ударних безпілотників "Герань". У кадр потрапили десятки готових дронів і робочі місця. https://war.obozrevatel.com/ukr/rosprop ... -video.htm
то для підняття упаднічества. буде "за корабль" бабів, з ногтями і бровами. точільников снарядов часом нема?
👀Ймовірно пенсіонерам теж доведеться ставати на облік у ТЦК, – свідчать поправки до законопроєкту про мобілізацію.
Йдеться про пенсіонерів «в погонах», а саме звільнених зі служби чоловіків віком від 18 до 60 років (зокрема й у зв'язку з виходом на пенсію). Такі колишні співробітники мають стати на військовий облік: ▪️Національної поліції України; ▪️керівного та рядового складу Міністерства внутрішніх справ України; ▪️оперативно-рятувальної служби; ▪️Державного бюро розслідувань; ▪️Державної кримінально-виконавчої служби України; ▪️Служби судової охорони; ▪️Державної податкової служби; ▪️Державної митної служби; ▪️Бюро економічної безпеки України.
Стати на військовий облік зазначені категорії зобов'язані протягом 60 днів із дня набрання чинності новим законом про мобілізацію.
🇺🇦Реальна Війна
Був впевнений, що вони і так є (мають бути) на обліку.