Додано: Сер 06 бер, 2024 09:03

холява написав: sens написав: Ukrainian написав: як ви розумієте суть ротації в межах армії? як ви розумієте суть ротації в межах армії?

Ті які відслужили 1,2,3 роки (потрібне вставити) їдуть додому (в резерв) на їх місце стають інші резервісти. Ті які відслужили 1,2,3 роки (потрібне вставити) їдуть додому (в резерв) на їх місце стають інші резервісти.

Одним словом переміщення,не резерв Одним словом переміщення,не резерв

Ротація.[/quote]В ютубі вчора 110 бригади виклали відео - мабуть вже бачили. Так ось чиста математика наприклад - на 01.12.23 - 100% особового складу, на 01.01.24 - 70% , 01.02.24 - 30% . Людей нових немає , а кількість захисників зменшується. Хто не згоден писати рапорт і виконувати наказ,для держави дезертир.[/quote]Добрий ранок .Всім Здоров,я .Ось бачите , настав час піти до ТЦК і стати на захист Батьківщини !Це не життя .Як прочитаеш зранку щось в ютубі і все .Цілий день потім під враженням , що на війні є втрати .А так ви прийдете і покажите ,як треба захищати Батьківщину без втрат .[/quote]Доброго ранку! Ви якщо б самостійно передивилися відео,воно менше 10 хвилин, то зрозуміли дещо, про те що взагалі при всіх не говорять. Ходить думка,що збирають у бусик лише для однієї мети - щоб була ротація і ні в якому разі не зачіпати добре схованих військових у штабах та заброньованих поліцейських,яких неможливо задіяти заради збереження кордонів України.