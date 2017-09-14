Ukrainian написав:як ви розумієте суть ротації в межах армії?
Ті які відслужили 1,2,3 роки (потрібне вставити) їдуть додому (в резерв) на їх місце стають інші резервісти.
Одним словом переміщення,не резерв
Ротація.[/quote]
В ютубі вчора 110 бригади виклали відео - мабуть вже бачили. Так ось чиста математика наприклад - на 01.12.23 - 100% особового складу, на 01.01.24 - 70% , 01.02.24 - 30% . Людей нових немає , а кількість захисників зменшується. Хто не згоден писати рапорт і виконувати наказ,для держави дезертир.[/quote]
Добрий ранок . Всім Здоров,я .
Ось бачите , настав час піти до ТЦК і стати на захист Батьківщини ! Це не життя . Як прочитаеш зранку щось в ютубі і все . Цілий день потім під враженням , що на війні є втрати . А так ви прийдете і покажите ,як треба захищати Батьківщину без втрат .[/quote]
Доброго ранку! Ви якщо б самостійно передивилися відео,воно менше 10 хвилин, то зрозуміли дещо, про те що взагалі при всіх не говорять. Ходить думка,що збирають у бусик лише для однієї мети - щоб була ротація і ні в якому разі не зачіпати добре схованих військових у штабах та заброньованих поліцейських,яких неможливо задіяти заради збереження кордонів України.
ЛАД написав:Тут часто и правильно пишут о лживости Путина. Но, к сожалению, это верно не только в отношении него. Недавно состоялась Консервативная конференция политических действий (CPAC). Там много чего наговорили. Но вот что касается Украины:
Вэнс и другие поспешили провести контраст между пограничным кризисом и одержимостью Вашингтона войной на Украине. Они задавались вопросом, почему доллары налогоплательщиков должны финансировать конфликт за 6000 миль от страны вместо того, чтобы решать проблемы дома. Многие поспешили добавить заявления об отказе от ответственности, дистанцируясь от президента России Владимира Путина – не всегда убедительно.
Сенатор Томми Тубервилл от Алабамы заявил: «Это мы спровоцировали эту войну, потому что мы продолжали навязывать НАТО Украине и показывать России: эй, мы собираемся построить военные базы на ваших границах. А Путин сказал: нет-нет, вы не будете этого делать.
«Я не голосовал за то, чтобы деньги пошли в Украину, потому что знаю, что они не смогут победить. Вы ненавидите то, что у них было убито 300 000 или 400 000 человек, значит, и русских тоже. Вы ненавидите, что мы это поддержали. Мы выталкиваем их перед оружием или перед автобусом, думаю, вы скажете. Это зверство, но они не смогут победить».
Тубервиль добавил: «Дональд Трамп остановит это, как только впервые войдет в должность… Он знает, что для Украины нет победы. Он может заключить сделку с Путиным».
А вот, что там сказала Рэйчел Шели, 54 года, специалист по кибербезопасности из северного Кентукки (а уж она-то точно имеет доступ к интернету):
«Нам нужно прекратить финансировать войны в других странах. Мне нравится инициатива Трампа предоставить кредиты этим странам, если они в них нуждаются, но они должны нести ответственность за возврат денег.
«Деньги наших налогоплательщиков идут в другие места, в некоторые из которых никто из нас никогда не ездил и не добирался. Мы даже не знаем, что происходит в Украине. Нет ни видео, ни доказательств чего-либо. Я думаю, что это просто схема отмывания денег для демократов и людей [Джорджа] Сороса».
Hotab написав:👀Ймовірно пенсіонерам теж доведеться ставати на облік у ТЦК, – свідчать поправки до законопроєкту про мобілізацію.
Йдеться про пенсіонерів «в погонах», а саме звільнених зі служби чоловіків віком від 18 до 60 років (зокрема й у зв'язку з виходом на пенсію). Такі колишні співробітники мають стати на військовий облік: ▪️Національної поліції України; ▪️керівного та рядового складу Міністерства внутрішніх справ України; ▪️оперативно-рятувальної служби; ▪️Державного бюро розслідувань; ▪️Державної кримінально-виконавчої служби України; ▪️Служби судової охорони; ▪️Державної податкової служби; ▪️Державної митної служби; ▪️Бюро економічної безпеки України.
Стати на військовий облік зазначені категорії зобов'язані протягом 60 днів із дня набрання чинності новим законом про мобілізацію.
🇺🇦Реальна Війна
Був впевнений, що вони і так є (мають бути) на обліку.
Перше, ЙМОВІРНО По-друге, через 60 (!!!) днів , коли Закон стане чинним .
ЛАД написав:Очень надеюсь, что всё это предвыборная болтовня и в случае победы Трамп будет вести себя не так, как хотели на CPAC.
вчора були кукіси в 15 штатах-в 2х перемогла Ніккі Хейлі(Вашингтон, Колумбія ДС і Вермонт) в 13ти Трамп, тобто у трампа до листопада не має конкурентів серед партії респусбліканців. Причина в тому, що амеріканців не вважають Трампа кращім за Хейлі. Вони вважають що Хейлі програє Байдену (тільки 21% вірять в її перемогу на Байденом, а у Трампа на їх думку 55-60% шансів на перемогу)
у демократів -Байдену ніхто не склав конкуренції(тобто зайве витратили гроші на праймерис). Ще залишилось декілька штатів які мають кукіси в березні
On March 8, the American Samoa caucuses are scheduled to take place. On March 9, the Guam caucuses are scheduled to take place. On March 12, the Georgia, Mississippi, and Washington primaries are scheduled to take place, alongside the Hawaii caucuses. On March 15, the Northern Mariana Islands caucuses are scheduled to take place. On March 19, the Arizona, Florida, Illinois, Kansas, and Ohio primaries are scheduled to take place. On March 23, the Louisiana primary is scheduled to take place.
sens написав:електрокар можна заряджати з генератора - це теж неможливо?
якщо генератор однофазний(як у більшості приватних господарств), то витрати бензину генератора(або дизеля) зведуть в мінус цю зарядку , краще визвати таксі
а якщо 3х фазний на 600-700квт? то теж -краще таксі
Було надано ТРИ варіанти,при тому що я вважаю таксі надійним варіантом .
якщо відстань до 2-3км-то краще пішки(тільки не в дощ) років 10 тому порахував скільки у вартості втратив мій авто, то на таксі ту саму відстань було подолати у двічі дешевше, а скільки коштують відчуття від керування? (авто, судном морським або повітряним?)
Faceless написав:Купувати не ділянку а горище/дах (чи орендувати на довгий строк) в кількох будівлях не альтернатива?
Кілька будівель-ні, бо тоді на кожен сегмент треба ставити свою систему керування..а потім їх ще узгоджувати...коротше ні На одну будівлю -по-перше- спробуй знайти вільний дах в 600+м2 по-друге - в оренді є така трошки поганенька особливість - як тільки вийшов на якісь сталі прибутки-так відразу росте оренда... А вкласти гроші на термін від 5 років( таксі споживають десь на 0,5 млн грн/рік електрики).. щоб через 2 роки отримати заявку що оренда виросла - такий собі гемор.
budivelnik написав:В мене таксопарк з 9 електричок , кожна знімає з світового ринку 500 літрів бензину/місяць. Таким чином прямі збитки для москалів з цього автопарку мінімум 50 тонн палива в рік... В Україні 2 млн авто...далі рахувати?
Саме наце я неодноразово вказував раніше. Кожен таксист на авто з ДВЗ приносив в бюджет орків більше аніж із нього було користі для нашої економіки.
Може все таки мухи окремо-котлети окремо? 1 Будь який перевізник ( навіть той хто везе снаряди з Європи в Україну) - від своєї діяльності ( тобто від перевезення) платить податків менше ніж використовує палива. То що ? на цій підставі відмовимось від перевезення снарядів вантажівками ( від перевезення особового складу Бетеерами?) 2 Таким чином треба дивитись не тільки на прямі порівняння - бензин-податки А ще й до цього додавати ті речі які отримують шофери( і їх сімї) а також військові і їх сімї...