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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 06 бер, 2024 09:36
Hotab написав:
👀Ймовірно пенсіонерам теж доведеться ставати на облік у ТЦК, – свідчать поправки до законопроєкту про мобілізацію.
Йдеться про пенсіонерів «в погонах», а саме звільнених зі служби чоловіків віком від 18 до 60 років (зокрема й у зв'язку з виходом на пенсію). Такі колишні співробітники мають стати на військовий облік:
▪️Національної поліції України;
▪️керівного та рядового складу Міністерства внутрішніх справ України;
▪️оперативно-рятувальної служби;
▪️Державного бюро розслідувань;
▪️Державної кримінально-виконавчої служби України;
▪️Служби судової охорони;
▪️Державної податкової служби;
▪️Державної митної служби;
▪️Бюро економічної безпеки України.
Стати на військовий облік зазначені категорії зобов'язані протягом 60 днів із дня набрання чинності новим законом про мобілізацію.
🇺🇦Реальна Війна
Був впевнений, що вони і так є (мають бути) на обліку.
процес постанови на облік всіх вище згаданих не вирішує проблеми мобілізації, того вони всі в базах своїх служб (тобто технічно все можна зробити за день, якби був наказ зверху), а якщо для того, щоб стати на облік потрібна фізична присутність у ТЦК-то це мертва затея, процес триватиме років 5 мінімум.
загалом, це популізм... у 2014му ментам сказали відкрито-їдіть воювати , або звільняйтесь (треба змити ганьбу від рострілу небесної сотні, хоч там брали участь 2-3 підрозділа, а ганьба була на всіх ментах)
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Додано: Сер 06 бер, 2024 09:41
budivelnik написав:
А вкласти гроші на термін від 5 років( таксі споживають десь на 0,5 млн грн/рік електрики).. щоб через 2 роки отримати заявку що оренда виросла - такий собі гемор.
скільки в Україні дахів і скільки на них сонячних панелей? а чому так?
тому що всі хто має видати технічний дозвіл чекають на взятку, по перше сам мер міста
хоче бути партнером у вашому "сонячному/зеленому бізнесі", а якщо він програє вибори , то вже інша команда буде вашим партнером (тому і немає панелей на дахах 5-9-15 поверхових будинків)
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Додано: Сер 06 бер, 2024 09:55
prodigy написав:
років 10 тому порахував скільки у вартості втратив мій авто, то на таксі ту саму відстань було подолати у двічі дешевше,
Якщо порівнювати з таксі-то електричка найкращий варіант для порівняння...адже що таксі, що електричка їздять в радіусі максимум 200 км від таксопарку(будинку), бо в разі виїзду за місто - таксист запросить подвійний тариф
А раз так - то все просто
1 км на таксі=30 грн , 1 км на електричці=1 грн
За рік , авто вартістю в 20-30К губить 2-4К доларів, беремо середину
100 000 грн/30 грн=3000км+/-
От і виходить
Якщо річний пробіг більший 3000 км, значить варто брати власне авто
Якщо менший - тоді таксі..
Для ДВС машин поріг вигідності піднімається десь до 5000 км/рік.
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Додано: Сер 06 бер, 2024 09:58
prodigy
,
щоб стати на облік потрібна фізична присутність у ТЦК-то це мертва затея, процес триватиме років 5 мінімум.
Напряму залежить від санкцій за невиконання,
Якщо буде так, що за 60 днів не зʼявився і автоматом штраф тисяч на 20-50, то потім при несплаті вмикається ДВС (І це не двигун внутрішнього згорання) і блокування рахунків, арешт нерухомості і рухомості, то всі будуть в ТЦК дуже швидко.
Я так розумію якраз оця публіка отримує пенсії на карту ощада. У них точно є що заблокувати.
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Додано: Сер 06 бер, 2024 10:01
prodigy написав:
скільки в Україні дахів і скільки на них сонячних панелей? а чому так?
Тут трошки інші нюанси
1 Для встановлення СЕС на багаквартирному будинку потрібна згода ВСІХ власників житла.... - як Ви розумієте -досить одного пенсіонера і гаплик.
2 З будівельної точки зору
Наші дахи( особливо в будинках з терміном експлуатації10+ років) - течуть. Вартість гідроізоляції - тим вища чим більше різних точок примикання до даху( у випадку з СЕС там через кожен метр)
Тому відремонтувати за свій рахунок - то нафік тоді та СЕС
Перекласти на ЖЕК/ОСББ - замахаєшся доводити що тече не тому що там стоїть СЕС.
Ну і частково є істина...адже обслуговувати СЕС- треба , а чим більше ходити по даху-тим вища ймовірність що він протече
ПС
Забув ще одну перевагу ділянки над дахом для автопарку
На ділянці можна розмістити стоянку для авто і технічну зону для ремонту..піднявши фотопанелі на висоту 3м+/- над землею.
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Додано: Сер 06 бер, 2024 10:04
Hotab написав:prodigy
,
щоб стати на облік потрібна фізична присутність у ТЦК-то це мертва затея, процес триватиме років 5 мінімум.
Напряму залежить від санкцій за невиконання,
Якщо буде так, що за 60 днів не зʼявився і автоматом штраф тисяч на 20-50, то потім при несплаті вмикається ДВС (І це не двигун внутрішнього згорання) і блокування рахунків, арешт нерухомості і рухомості, то всі будуть в ТЦК дуже швидко.
Я так розумію якраз оця публіка отримує пенсії на карту ощада. У них точно є що заблокувати.
а якщо немає карток, нерухомості і рухомості?
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Додано: Сер 06 бер, 2024 10:12
Примат , чув що неплатникам аліментів блокують водійське посвідчення. Може і тут щось таке буде.
А життя без авто, карток, нерухомості взагалі існує?
Причому не тимчасово, а до кінця життя. Бо штрафи нікуди не діваються, а лише ростуть.Тобто для повернення до нормального життя треба буде сплатити дуже багато потім. Ну і про виїзд (навіть коли дозволять) також не йдеться.
Це непросте життя. Для дуже отшельних отшельників.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 06 бер, 2024 10:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 06 бер, 2024 10:16
Hotab написав:Примат
, чув що неплатникам аліментів блокують водійське посвідчення. Може і тут щось таке буде.
А життя без авто, карток, нерухомості взагалі існує?
запитайте будь-якого депутата чи можновладця, у нього нічого немає, взагалі, все на мамі
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Додано: Сер 06 бер, 2024 10:17
Примат , але він їздить відпочивати в баден-баден. А при несплачених штрафах він в стоп-листі швидко буде.
Та і зряплата у нього таки на картку.
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Додано: Сер 06 бер, 2024 10:19
budivelnik написав: prodigy написав:
скільки в Україні дахів і скільки на них сонячних панелей? а чому так?
Тут трошки інші нюанси
1 Для встановлення СЕС на багаквартирному будинку потрібна згода ВСІХ власників житла.... - як Ви розумієте -досить одного пенсіонера і гаплик.
2 З будівельної точки зору
Наші дахи( особливо в будинках з терміном експлуатації10+ років) - течуть. Вартість гідроізоляції - тим вища чим більше різних точок примикання до даху( у випадку з СЕС там через кожен метр)
Тому відремонтувати за свій рахунок - то нафік тоді та СЕС
Перекласти на ЖЕК/ОСББ - замахаєшся доводити що тече не тому що там стоїть СЕС.
Ну і частково є істина...адже обслуговувати СЕС- треба , а чим більше ходити по даху-тим вища ймовірність що він протече
ПС
Забув ще одну перевагу ділянки над дахом для автопарку
На ділянці можна розмістити стоянку для авто і технічну зону для ремонту..піднявши фотопанелі на висоту 3м+/- над землею.
я в курсі всього, бо років 5 тому вивчав цю тему, дякую за відповідь
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