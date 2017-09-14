RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 703170327033703470357036>
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 09:36

  Hotab написав:👀Ймовірно пенсіонерам теж доведеться ставати на облік у ТЦК, – свідчать поправки до законопроєкту про мобілізацію.

Йдеться про пенсіонерів «в погонах», а саме звільнених зі служби чоловіків віком від 18 до 60 років (зокрема й у зв'язку з виходом на пенсію). Такі колишні співробітники мають стати на військовий облік:
▪️Національної поліції України;
▪️керівного та рядового складу Міністерства внутрішніх справ України;
▪️оперативно-рятувальної служби;
▪️Державного бюро розслідувань;
▪️Державної кримінально-виконавчої служби України;
▪️Служби судової охорони;
▪️Державної податкової служби;
▪️Державної митної служби;
▪️Бюро економічної безпеки України.

Стати на військовий облік зазначені категорії зобов'язані протягом 60 днів із дня набрання чинності новим законом про мобілізацію.

🇺🇦Реальна Війна


Був впевнений, що вони і так є (мають бути) на обліку.


процес постанови на облік всіх вище згаданих не вирішує проблеми мобілізації, того вони всі в базах своїх служб (тобто технічно все можна зробити за день, якби був наказ зверху), а якщо для того, щоб стати на облік потрібна фізична присутність у ТЦК-то це мертва затея, процес триватиме років 5 мінімум.

загалом, це популізм... у 2014му ментам сказали відкрито-їдіть воювати , або звільняйтесь (треба змити ганьбу від рострілу небесної сотні, хоч там брали участь 2-3 підрозділа, а ганьба була на всіх ментах)
prodigy
 
Повідомлень: 10938
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3226 раз.
Подякували: 3286 раз.
 
Профіль
1
3
1
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 09:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:А вкласти гроші на термін від 5 років( таксі споживають десь на 0,5 млн грн/рік електрики).. щоб через 2 роки отримати заявку що оренда виросла - такий собі гемор.


скільки в Україні дахів і скільки на них сонячних панелей? а чому так?
тому що всі хто має видати технічний дозвіл чекають на взятку, по перше сам мер міста
хоче бути партнером у вашому "сонячному/зеленому бізнесі", а якщо він програє вибори , то вже інша команда буде вашим партнером (тому і немає панелей на дахах 5-9-15 поверхових будинків)
prodigy
 
Повідомлень: 10938
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3226 раз.
Подякували: 3286 раз.
 
Профіль
1
3
1
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 09:55

  prodigy написав:років 10 тому порахував скільки у вартості втратив мій авто, то на таксі ту саму відстань було подолати у двічі дешевше,
Якщо порівнювати з таксі-то електричка найкращий варіант для порівняння...адже що таксі, що електричка їздять в радіусі максимум 200 км від таксопарку(будинку), бо в разі виїзду за місто - таксист запросить подвійний тариф
А раз так - то все просто
1 км на таксі=30 грн , 1 км на електричці=1 грн
За рік , авто вартістю в 20-30К губить 2-4К доларів, беремо середину
100 000 грн/30 грн=3000км+/-
От і виходить
Якщо річний пробіг більший 3000 км, значить варто брати власне авто
Якщо менший - тоді таксі..
Для ДВС машин поріг вигідності піднімається десь до 5000 км/рік.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27174
З нами з: 15.01.09
Подякував: 277 раз.
Подякували: 2938 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 09:58

prodigy ,
щоб стати на облік потрібна фізична присутність у ТЦК-то це мертва затея, процес триватиме років 5 мінімум.



Напряму залежить від санкцій за невиконання,
Якщо буде так, що за 60 днів не зʼявився і автоматом штраф тисяч на 20-50, то потім при несплаті вмикається ДВС (І це не двигун внутрішнього згорання) і блокування рахунків, арешт нерухомості і рухомості, то всі будуть в ТЦК дуже швидко.
Я так розумію якраз оця публіка отримує пенсії на карту ощада. У них точно є що заблокувати.
Hotab
 
Повідомлень: 11185
З нами з: 15.02.09
Подякував: 620 раз.
Подякували: 2167 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 10:01

  prodigy написав:скільки в Україні дахів і скільки на них сонячних панелей? а чому так?
Тут трошки інші нюанси
1 Для встановлення СЕС на багаквартирному будинку потрібна згода ВСІХ власників житла.... - як Ви розумієте -досить одного пенсіонера і гаплик.
2 З будівельної точки зору
Наші дахи( особливо в будинках з терміном експлуатації10+ років) - течуть. Вартість гідроізоляції - тим вища чим більше різних точок примикання до даху( у випадку з СЕС там через кожен метр)
Тому відремонтувати за свій рахунок - то нафік тоді та СЕС
Перекласти на ЖЕК/ОСББ - замахаєшся доводити що тече не тому що там стоїть СЕС.
Ну і частково є істина...адже обслуговувати СЕС- треба , а чим більше ходити по даху-тим вища ймовірність що він протече

ПС
Забув ще одну перевагу ділянки над дахом для автопарку
На ділянці можна розмістити стоянку для авто і технічну зону для ремонту..піднявши фотопанелі на висоту 3м+/- над землею.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27174
З нами з: 15.01.09
Подякував: 277 раз.
Подякували: 2938 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 10:04

  Hotab написав:prodigy ,
щоб стати на облік потрібна фізична присутність у ТЦК-то це мертва затея, процес триватиме років 5 мінімум.



Напряму залежить від санкцій за невиконання,
Якщо буде так, що за 60 днів не зʼявився і автоматом штраф тисяч на 20-50, то потім при несплаті вмикається ДВС (І це не двигун внутрішнього згорання) і блокування рахунків, арешт нерухомості і рухомості, то всі будуть в ТЦК дуже швидко.
Я так розумію якраз оця публіка отримує пенсії на карту ощада. У них точно є що заблокувати.

а якщо немає карток, нерухомості і рухомості?
Примат
 
Повідомлень: 396
З нами з: 09.12.21
Подякував: 22 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 10:12

Примат , чув що неплатникам аліментів блокують водійське посвідчення. Може і тут щось таке буде.
А життя без авто, карток, нерухомості взагалі існує?
Причому не тимчасово, а до кінця життя. Бо штрафи нікуди не діваються, а лише ростуть.Тобто для повернення до нормального життя треба буде сплатити дуже багато потім. Ну і про виїзд (навіть коли дозволять) також не йдеться.
Це непросте життя. Для дуже отшельних отшельників.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 06 бер, 2024 10:16, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 11185
З нами з: 15.02.09
Подякував: 620 раз.
Подякували: 2167 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 10:16

  Hotab написав:Примат , чув що неплатникам аліментів блокують водійське посвідчення. Може і тут щось таке буде.
А життя без авто, карток, нерухомості взагалі існує?

запитайте будь-якого депутата чи можновладця, у нього нічого немає, взагалі, все на мамі
Примат
 
Повідомлень: 396
З нами з: 09.12.21
Подякував: 22 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 10:17

Примат , але він їздить відпочивати в баден-баден. А при несплачених штрафах він в стоп-листі швидко буде.
Та і зряплата у нього таки на картку.
Hotab
 
Повідомлень: 11185
З нами з: 15.02.09
Подякував: 620 раз.
Подякували: 2167 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 10:19

  budivelnik написав:
  prodigy написав:скільки в Україні дахів і скільки на них сонячних панелей? а чому так?
Тут трошки інші нюанси
1 Для встановлення СЕС на багаквартирному будинку потрібна згода ВСІХ власників житла.... - як Ви розумієте -досить одного пенсіонера і гаплик.
2 З будівельної точки зору
Наші дахи( особливо в будинках з терміном експлуатації10+ років) - течуть. Вартість гідроізоляції - тим вища чим більше різних точок примикання до даху( у випадку з СЕС там через кожен метр)
Тому відремонтувати за свій рахунок - то нафік тоді та СЕС
Перекласти на ЖЕК/ОСББ - замахаєшся доводити що тече не тому що там стоїть СЕС.
Ну і частково є істина...адже обслуговувати СЕС- треба , а чим більше ходити по даху-тим вища ймовірність що він протече

ПС
Забув ще одну перевагу ділянки над дахом для автопарку
На ділянці можна розмістити стоянку для авто і технічну зону для ремонту..піднявши фотопанелі на висоту 3м+/- над землею.


я в курсі всього, бо років 5 тому вивчав цю тему, дякую за відповідь
prodigy
 
Повідомлень: 10938
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3226 раз.
Подякували: 3286 раз.
 
Профіль
1
3
1
  #<1 ... 703170327033703470357036>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliiangel і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 172644
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
9 5029
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2024 01:01
19professor69
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 570848
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.