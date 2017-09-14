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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 70327033703470357036>
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 10:22

стосовно ідей про блокування карток, нерухомості і прочого за неявку в ТЦК, думаю все це брєд і працювати не буде і ось чього

особисто був в ТЦК пару тижнів тому, (пройшов чергову ВЛК), так от, в ТЦК досі більшість інфи про призовника на картонних картках жовтого кольору у величезній шафі 50х років , нашкарябана олівцем. це все ведуть 2 тьотінькі і все це в столиці!
Так, там є компьютер і навіть якась база, але більшість інфи взагалі не співпадає.

Війсковий квиток доречі забрали для заміни на новий (із штрихкодом по типу біометричного закордонного паспорта) котрий буде вже заведений в Оберіг і там буде вся інфа.
АЛЕ - видадит його обіцяли деся через місяць, бо чи бланків немає чи паперу чи клею ..

Так шо щоб потрапити в отой Оберіг, потрібно зпочатку явитися в ТЦК, оновити данні, отримати новий війсковий квиток і ото потім всі бази вже про вас будут все знати
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 10:26

  budivelnik написав:
  prodigy написав:років 10 тому порахував скільки у вартості втратив мій авто, то на таксі ту саму відстань було подолати у двічі дешевше,
Якщо порівнювати з таксі-то електричка найкращий варіант для порівняння...адже що таксі, що електричка їздять в радіусі максимум 200 км від таксопарку(будинку), бо в разі виїзду за місто - таксист запросить подвійний тариф
А раз так - то все просто
1 км на таксі=30 грн , 1 км на електричці=1 грн
За рік , авто вартістю в 20-30К губить 2-4К доларів, беремо середину
100 000 грн/30 грн=3000км+/-
От і виходить
Якщо річний пробіг більший 3000 км, значить варто брати власне авто
Якщо менший - тоді таксі..
Для ДВС машин поріг вигідності піднімається десь до 5000 км/рік.


це теж прорахував, вартість бензину дозволяє використовувати ДВС, мій пробіг за 2 роки 8к км, до війни теж було не багато 6-7к км на рік (бо половину часу в морі)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 10:26

  Hotab написав:Примат , чув що неплатникам аліментів блокують водійське посвідчення. Може і тут щось таке буде.
А життя без авто, карток, нерухомості взагалі існує?


ще й як існує, водієм буде дружина, картку теж на імя дружини, авто/житло вже прямо зараз переписують аж гай шумить

  Hotab написав:Причому не тимчасово, а до кінця життя.


головне не прийти в ТЦК в першій 500000-ій партії, а через рік/півтора шансів бути мобілізованим в той же день значно поменшає

Так думають багато середньопересічних.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 10:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Йдеться про пенсіонерів «в погонах», а саме звільнених зі служби чоловіків віком від 18 до 60 років (зокрема й у зв'язку з виходом на пенсію). Такі колишні співробітники мають стати на військовий облік:
▪️Національної поліції України;
▪️керівного та рядового складу Міністерства внутрішніх справ України;
▪️оперативно-рятувальної служби;
▪️Державного бюро розслідувань;
▪️Державної кримінально-виконавчої служби України;
▪️Служби судової охорони;
▪️Державної податкової служби;
▪️Державної митної служби;
▪️Бюро економічної безпеки України.
А що, зараз вони чимось відрізняються (для тцк) від інших чоловіків їхнього віку?
d44
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 10:30

Елена Зеленская отказалась присутствовать на обращении Байдена к Конгрессу в этот четверг, куда ее пригласил Белый дом, поскольку жену президента собирались посадить рядом с вдовой Навального Юлией

https://www.washingtonpost.com/national ... navalnaya/


Ukrainian soldiers in the Donbas rush to fortify their defensive lines ahead of the Russian army

https://www.lemonde.fr/en/international ... 1250216716
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 06 бер, 2024 10:35, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 10:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Xenon написав:особисто був в ТЦК пару тижнів тому, (пройшов чергову ВЛК), так от, в ТЦК досі більшість інфи про призовника на картонних картках жовтого кольору у величезній шафі 50х років , нашкарябана олівцем. це все ведуть 2 тьотінькі і все це в столиці!
Так, там є компьютер і навіть якась база, але більшість інфи взагалі не співпадає.


що казати якщо маю знайомих (вік біля 40 років), які служили (в тому числі в десантних та ракетних військах), живуть всі 40 років по одній адресі і за ДВА РОКИ їм до цих пір навіть повістки небуло
Тобто вся надія на бусифікацію.

P.S. Хтось уже бачив відео з Мукачева (з неділі чи понеділка) де ТЦК на двох бусах намагаються натовпом запакувати чоловіка всередину, він пручається, оре на всю вулицю, в результаті його кидають на землю і поліцейський (!) на прощання б'є лежачого ногою.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 10:34

  Xenon написав:стосовно ідей про блокування карток, нерухомості і прочого за неявку в ТЦК, думаю все це брєд і працювати не буде і ось чього

особисто був в ТЦК пару тижнів тому, (пройшов чергову ВЛК), так от, в ТЦК досі більшість інфи про призовника на картонних картках жовтого кольору у величезній шафі 50х років , нашкарябана олівцем. це все ведуть 2 тьотінькі і все це в столиці!
Так, там є компьютер і навіть якась база, але більшість інфи взагалі не співпадає.

Війсковий квиток доречі забрали для заміни на новий (із штрихкодом по типу біометричного закордонного паспорта) котрий буде вже заведений в Оберіг і там буде вся інфа.
АЛЕ - видадит його обіцяли деся через місяць, бо чи бланків немає чи паперу чи клею ..

Так шо щоб потрапити в отой Оберіг, потрібно зпочатку явитися в ТЦК, оновити данні, отримати новий війсковий квиток і ото потім всі бази вже про вас будут все знати


відома річь, в лікарнях вже 4 роки стоять комп'ютери, але лікарі заповнюють і паперові картки теж (якщо "зникла" медична карта, то посилають на пошук саме вас), лікарям 60+, є такі що 75+(це серед спеціалістів-окуліст, дерматолог, кардіолог)
те саме і пенсіонному фонді, в ЖКХ і тд (не знаю як в "мрєо", був там давно), тобто майже всі мають комп'ютери, але радянські картки-це святе
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 10:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Слушая утечку обсуждения немецкими военными Таурус, офигеваешь до какой степени они боятся путина. Прямо трепещут. У них самая главная проблема, как не разгневать царя.
После этого всё становится ясно как день. Никакой победы запад не хочет, боится. Вы там бейтесь подальше. Нас не трогайте
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 10:37

  vitaliiangel написав:
Елена Зеленская отказалась присутствовать на обращении Байдена к Конгрессу в этот четверг, куда ее пригласил Белый дом, поскольку жену президента собирались посадить рядом с вдовой Навального Юлией

https://www.washingtonpost.com/national ... navalnaya/


Ukrainian soldiers in the Donbas rush to fortify their defensive lines ahead of the Russian army

https://www.lemonde.fr/en/international ... 1250216716


правильно, бо потім був банкет у вечорі...якщо сидів разом, чому не випити і потеренькати у вечорі (у Байдена бачять це - як "налаживание контактов" тс)
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 10:38

d44
А що, зараз вони чимось відрізняються (для тцк) від інших чоловіків їхнього віку?

Нічим. І я вважав, що вони є в базах ТЦК. Бо і до війни просили або військовий квиток, або посвідчення отого модного працівника отих модних служб . Якщо вже не працює (на пенсії) то лишається військовий квиток показувати.

головне не прийти в ТЦК в першій 500000-ій партії, а через рік/півтора шансів бути мобілізованим в той же день значно поменшає

Несплачені (накоплені) штрафи не дінуться нікуди і через роки.
Hotab
 
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