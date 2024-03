Додано: Сер 06 бер, 2024 10:30





https://www.washingtonpost.com/national ... navalnaya/ Елена Зеленская отказалась присутствовать на обращении Байдена к Конгрессу в этот четверг, куда ее пригласил Белый дом, поскольку жену президента собирались посадить рядом с вдовой Навального Юлией

Ukrainian soldiers in the Donbas rush to fortify their defensive lines ahead of the Russian army