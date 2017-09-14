стосовно ідей про блокування карток, нерухомості і прочого за неявку в ТЦК, думаю все це брєд і працювати не буде і ось чього
особисто був в ТЦК пару тижнів тому, (пройшов чергову ВЛК), так от, в ТЦК досі більшість інфи про призовника на картонних картках жовтого кольору у величезній шафі 50х років , нашкарябана олівцем. це все ведуть 2 тьотінькі і все це в столиці! Так, там є компьютер і навіть якась база, але більшість інфи взагалі не співпадає.
Війсковий квиток доречі забрали для заміни на новий (із штрихкодом по типу біометричного закордонного паспорта) котрий буде вже заведений в Оберіг і там буде вся інфа. АЛЕ - видадит його обіцяли деся через місяць, бо чи бланків немає чи паперу чи клею ..
Так шо щоб потрапити в отой Оберіг, потрібно зпочатку явитися в ТЦК, оновити данні, отримати новий війсковий квиток і ото потім всі бази вже про вас будут все знати
prodigy написав:років 10 тому порахував скільки у вартості втратив мій авто, то на таксі ту саму відстань було подолати у двічі дешевше,
Якщо порівнювати з таксі-то електричка найкращий варіант для порівняння...адже що таксі, що електричка їздять в радіусі максимум 200 км від таксопарку(будинку), бо в разі виїзду за місто - таксист запросить подвійний тариф А раз так - то все просто 1 км на таксі=30 грн , 1 км на електричці=1 грн За рік , авто вартістю в 20-30К губить 2-4К доларів, беремо середину 100 000 грн/30 грн=3000км+/- От і виходить Якщо річний пробіг більший 3000 км, значить варто брати власне авто Якщо менший - тоді таксі.. Для ДВС машин поріг вигідності піднімається десь до 5000 км/рік.
це теж прорахував, вартість бензину дозволяє використовувати ДВС, мій пробіг за 2 роки 8к км, до війни теж було не багато 6-7к км на рік (бо половину часу в морі)
Йдеться про пенсіонерів «в погонах», а саме звільнених зі служби чоловіків віком від 18 до 60 років (зокрема й у зв'язку з виходом на пенсію). Такі колишні співробітники мають стати на військовий облік: ▪️Національної поліції України; ▪️керівного та рядового складу Міністерства внутрішніх справ України; ▪️оперативно-рятувальної служби; ▪️Державного бюро розслідувань; ▪️Державної кримінально-виконавчої служби України; ▪️Служби судової охорони; ▪️Державної податкової служби; ▪️Державної митної служби; ▪️Бюро економічної безпеки України.
А що, зараз вони чимось відрізняються (для тцк) від інших чоловіків їхнього віку?
Xenon написав:особисто був в ТЦК пару тижнів тому, (пройшов чергову ВЛК), так от, в ТЦК досі більшість інфи про призовника на картонних картках жовтого кольору у величезній шафі 50х років , нашкарябана олівцем. це все ведуть 2 тьотінькі і все це в столиці! Так, там є компьютер і навіть якась база, але більшість інфи взагалі не співпадає.
що казати якщо маю знайомих (вік біля 40 років), які служили (в тому числі в десантних та ракетних військах), живуть всі 40 років по одній адресі і за ДВА РОКИ їм до цих пір навіть повістки небуло Тобто вся надія на бусифікацію.
P.S. Хтось уже бачив відео з Мукачева (з неділі чи понеділка) де ТЦК на двох бусах намагаються натовпом запакувати чоловіка всередину, він пручається, оре на всю вулицю, в результаті його кидають на землю і поліцейський (!) на прощання б'є лежачого ногою.
Xenon написав:стосовно ідей про блокування карток, нерухомості і прочого за неявку в ТЦК, думаю все це брєд і працювати не буде і ось чього
особисто був в ТЦК пару тижнів тому, (пройшов чергову ВЛК), так от, в ТЦК досі більшість інфи про призовника на картонних картках жовтого кольору у величезній шафі 50х років , нашкарябана олівцем. це все ведуть 2 тьотінькі і все це в столиці! Так, там є компьютер і навіть якась база, але більшість інфи взагалі не співпадає.
Війсковий квиток доречі забрали для заміни на новий (із штрихкодом по типу біометричного закордонного паспорта) котрий буде вже заведений в Оберіг і там буде вся інфа. АЛЕ - видадит його обіцяли деся через місяць, бо чи бланків немає чи паперу чи клею ..
Так шо щоб потрапити в отой Оберіг, потрібно зпочатку явитися в ТЦК, оновити данні, отримати новий війсковий квиток і ото потім всі бази вже про вас будут все знати
відома річь, в лікарнях вже 4 роки стоять комп'ютери, але лікарі заповнюють і паперові картки теж (якщо "зникла" медична карта, то посилають на пошук саме вас), лікарям 60+, є такі що 75+(це серед спеціалістів-окуліст, дерматолог, кардіолог) те саме і пенсіонному фонді, в ЖКХ і тд (не знаю як в "мрєо", був там давно), тобто майже всі мають комп'ютери, але радянські картки-це святе
Слушая утечку обсуждения немецкими военными Таурус, офигеваешь до какой степени они боятся путина. Прямо трепещут. У них самая главная проблема, как не разгневать царя. После этого всё становится ясно как день. Никакой победы запад не хочет, боится. Вы там бейтесь подальше. Нас не трогайте
А що, зараз вони чимось відрізняються (для тцк) від інших чоловіків їхнього віку?
Нічим. І я вважав, що вони є в базах ТЦК. Бо і до війни просили або військовий квиток, або посвідчення отого модного працівника отих модних служб . Якщо вже не працює (на пенсії) то лишається військовий квиток показувати.
головне не прийти в ТЦК в першій 500000-ій партії, а через рік/півтора шансів бути мобілізованим в той же день значно поменшає
Несплачені (накоплені) штрафи не дінуться нікуди і через роки.