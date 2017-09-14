Letusrock написав:P.S. Хтось уже бачив відео з Мукачева (з неділі чи понеділка) де ТЦК на двох бусах намагаються натовпом запакувати чоловіка всередину, він пручається, оре на всю вулицю, в результаті його кидають на землю і поліцейський (!) на прощання б'є лежачого ногою.
Letusrock написав:P.S. Хтось уже бачив відео з Мукачева (з неділі чи понеділка) де ТЦК на двох бусах намагаються натовпом запакувати чоловіка всередину, він пручається, оре на всю вулицю, в результаті його кидають на землю і поліцейський (!) на прощання б'є лежачого ногою.
до недавна поліція хоча б старалась дистанціюватись від дій ТЦК (тобто коли цивільного били/скручували, поліцейські просто відвертались і розглядали хмаринки в протилежній стороні неба) і безпосередньої участі у побитті не брали
там досить багато хлопців 30-40 років, на вигляд дуже здорових (поранених або , кульгавих або без кінцівок жодного не бачив).
Так от, ТЦК знаходиться в одній будівлі, а ВЛК в поліклініці районній метрів за 800 От там (в полікліниці) сидять 5-6 оцих хлопців, грають в телефони. Коли людина пройшла ВЛК, їй видають Довідку ВЛК, з результатом, АЛЕ! В руки її не дають, тільки прочитати, алеж її потрібно в ТЦК віднести. Так от задача оцих хлопців з ТЦК, взяти цю довідку віднести в ТЦК, (ви йдете поряд) і повернутися назад, і отак по черзі кожні 15 хвилин по одні довідці вони носять ))
prodigy написав:правильно, бо потім був банкет у вечорі...якщо сидів разом, чому не випити і потеренькати у вечорі (у Байдена бачять це - як "налаживание контактов" тс)
я так понимаю ирония? ни та ни другая политиками не являются. Чисто женские амбиции. В прошлый раз Елену посадили с супругой Байдена, а в этот раз решили "опустить" до вдовы Навального, к которой почему-то не обнаружилось элементарного человеческого уважения.
Letusrock написав:до недавна поліція хоча б старалась дистанціюватись від дій ТЦК (тобто коли цивільного били/скручували, поліцейські просто відвертались і розглядали хмаринки в протилежній стороні неба) і безпосередньої участі у побитті не брали
Надо признать Аваков смог окультурить полицию, по крайней мере патрульных. Высококультурному человеку проблематично ударить другого. Тем более толпой, ногой и лежачего. Какие то гопники из известного сериала, на который триггерит хотаба. Это вопросы не к тцк, а к руководству армии в целом, кого набирают, есть ли у этих людей образование и проф.отбор. Я сам 12 лет занимался рекрутингом, из тех людей, которым я дал "добро" ни одного не уличили в воровстве или в пьянстве на рабочем месте. В мордобое тем более.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 06 бер, 2024 10:54, всього редагувалось 2 разів.
Йдеться про пенсіонерів «в погонах», а саме звільнених зі служби чоловіків віком від 18 до 60 років (зокрема й у зв'язку з виходом на пенсію). Такі колишні співробітники мають стати на військовий облік: ▪️Національної поліції України; ▪️керівного та рядового складу Міністерства внутрішніх справ України; ▪️оперативно-рятувальної служби; ▪️Державного бюро розслідувань; ▪️Державної кримінально-виконавчої служби України; ▪️Служби судової охорони; ▪️Державної податкової служби; ▪️Державної митної служби; ▪️Бюро економічної безпеки України.
А що, зараз вони чимось відрізняються (для тцк) від інших чоловіків їхнього віку?
Не находите, что текст написан немножко по-дебильному ? В целом, при выходе на пенсию, пенс обязан прибыть в ТЦК для постановки на учет (срок для прибытия небольшой что-то в районе 2-х недель). Если возраст при выходе на пенсию 60 и более, то в ТЦК поставят в военном билете отметку о исключении с воинского учета.
Бетон написав:Слушая утечку обсуждения немецкими военными Таурус, офигеваешь до какой степени они боятся путина. Прямо трепещут. У них самая главная проблема, как не разгневать царя. После этого всё становится ясно как день. Никакой победы запад не хочет, боится. Вы там бейтесь подальше. Нас не трогайте
так це ж війна в Європі?
у 2011 почалась війна в Сирії, побачив той час на 7км двох молодих хлопців сирійців (років 30-32), кажу як там вдома(війна?), вони нам п*х*р ми вже 10 років живимо в Україні(закінчили внз -медін)
німці мають страх перед війною з "руськими" на 5 поколінь вперед, вони сьогодні як німецькі вівчарки(мають виставочний exterior, але втратили агресію і злість)
що Рассмунсен сказав про Шольца?
"Він не схожий на лідера": колишній генсек НАТО Расмуссен жорстко розкритикував Шольца
"Нам потрібен набагато більш рішучий німецький уряд. Канцлер Шольц занадто повільний, занадто нерішучий. Він не схожий на лідера", - зазначив Расмуссен.
Також він заявив, що не розуміє, чому Німеччина досі не постачає Україні далекобійні ракети Taurus. Данський політик вважає, що європейські країни мають перейти на військову економіку та забезпечити Україну всією необхідною зброєю.
prodigy написав:правильно, бо потім був банкет у вечорі...якщо сидів разом, чому не випити і потеренькати у вечорі (у Байдена бачять це - як "налаживание контактов" тс)
ни та ни другая политиками не являются. Чисто женские амбиции. В прошлый раз Елену посадили с супругой Байдена, а в этот раз решили "опустить" до вдовы Навального, к которой почему-то не обнаружилось элементарного человеческого уважения.
вы не понимаете, это лишний повод для противников Зе качать эту тему в СМИ? про "опустить"? ви реально нічого не розумієте?
до чого тут повага? дружина Зеленського перша леді, а хто сьогодні вдова Навального? вдова
після загибелі наших дітей в Одесі і не тільки-який сенс вести розмови о людяності ( ЛАДа нагадуєте інколи)
Йдеться про пенсіонерів «в погонах», а саме звільнених зі служби чоловіків віком від 18 до 60 років (зокрема й у зв'язку з виходом на пенсію). Такі колишні співробітники мають стати на військовий облік: ▪️Національної поліції України; ▪️керівного та рядового складу Міністерства внутрішніх справ України; ▪️оперативно-рятувальної служби; ▪️Державного бюро розслідувань; ▪️Державної кримінально-виконавчої служби України; ▪️Служби судової охорони; ▪️Державної податкової служби; ▪️Державної митної служби; ▪️Бюро економічної безпеки України.
А що, зараз вони чимось відрізняються (для тцк) від інших чоловіків їхнього віку?
Не находите, что текст написан немножко по-дебильному ? В целом, при выходе на пенсию, пенс обязан прибыть в ТЦК для постановки на учет (срок для прибытия небольшой что-то в районе 2-х недель). Если возраст при выходе на пенсию 60 и более, то в ТЦК поставят в военном билете отметку о исключении с воинского учета.
обязан -було при срср, сьогодні це не працює у більшості випадків (е-декларування, на приклад), але є поодинокі люди які виконують обов'язки
prodigy написав:до чого тут повага? дружина Зеленського перша леді, а хто сьогодні вдова Навального? вдова
я в шоке от вас такое читать. 1й сорт и 3й да? себя вы каким сортом считаете? с
prodigy написав:вы не понимаете, это лишний повод для противников Зе качать эту тему в СМИ?
есть общечеловеческие ценности, а есть рейтинг Зе. Выбрали 2е. Байден (или кто был автор этой идеи) не дурак.
"мальчик, водки нам" (тебе)(Навальная Юля)
хватит бреда про сорты, тебе инфантильность мешает думать?
Навальная в своем гороическом спиче даже не упомянула Украину, какая соседняя страна и не более, она не заявила о своей солидарности(личной) с Украиной, не призвала русских на войну с режимом, одно бла-бла-бла
Виталик, прекрати до*биваться, не зли людей против себя
может дойдет?
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 06 бер, 2024 11:08, всього редагувалось 2 разів.