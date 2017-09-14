ты конченая гнида которая не уважает людей. жизнь тебе это вернёт.
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Додано: Сер 06 бер, 2024 11:03
Додано: Сер 06 бер, 2024 11:06
prodigy ,
Саме так. Нажаль прививка баном заганяє Віталію в депресію всього на тиждень. Тепер знов будемо читати десятки постів інфантильного маразму щодня.
Тумос, я теж думаю що всі стояли на обліку . Тому здивувався.
Додано: Сер 06 бер, 2024 11:10
у тебя поразительная способность к ошибкам. Со мной общалось 5+ человек в лс и они видели хорошее настроение, а вот форум (с идеями поделить людей на сорта) действительно его портит. Я к такому днищу не привык. И наверное вряд ли привыкну.
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