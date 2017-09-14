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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7033703470357036
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 11:03

  prodigy написав:тебе инфантильность мешает думать?
ты конченая гнида которая не уважает людей. жизнь тебе это вернёт.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 11:06

prodigy ,
хватит бреда про сорти, тебе инфантильность мешает думать?


Саме так. Нажаль прививка баном заганяє Віталію в депресію всього на тиждень. Тепер знов будемо читати десятки постів інфантильного маразму щодня.

Тумос, я теж думаю що всі стояли на обліку . Тому здивувався.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 11:10

  Hotab написав:прививка баном заганяє Віталію в депресію всього на тижде
у тебя поразительная способность к ошибкам. Со мной общалось 5+ человек в лс и они видели хорошее настроение, а вот форум (с идеями поделить людей на сорта) действительно его портит. Я к такому днищу не привык. И наверное вряд ли привыкну.
vitaliiangel
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Повідомлень: 22298
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  #<1 ... 7033703470357036
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