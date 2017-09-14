Я так вижу. Дело кочует из военкомата (ТЦК) на спецучет, например, в НПУ. При увольнении со службы (в том числе и по причине выхода на пенсию) дело должно вернуться в ТЦК.
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Додано: Сер 06 бер, 2024 11:18
Додано: Сер 06 бер, 2024 11:22
Але ж дивно, що за ціною якісні італійські і українські майже не відрізняються, склад один, але після приготування смак та консистенція різна... дивина, а це і є якість, і на жаль, вона часто, не в сторону українського виробника.
Додано: Сер 06 бер, 2024 11:23
Додано: Сер 06 бер, 2024 11:24
То було більше схоже на хаймарс з машиною супроводження.
Додано: Сер 06 бер, 2024 11:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Закон знаете почему застопорился?
Потому что каждый беременный (депутаты себя освободили от мобилизации) уже примерял закон на себя
Додано: Сер 06 бер, 2024 11:29
Але цей тигр фактично зараз активно худне і скорочується, навіть по офіційним даним НБУ маємо серйозний спад і по факту є активне звільнення співробітників в українських офісах міжнародних компаній, непродовження контрактів і цей процес набирає обертів.
Але, Вам можна жити в світі рожевих поні...
Додано: Сер 06 бер, 2024 11:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
У плиточника из Лисичанска в квартире уже обыск был. Сын в ЗСУ. Потому квартиру отжали.
Пока они отжимают до 4 этажа, воды нет, лифты не работают.
Так что мужики есть в списках, эксель табличках армор, обериг, разных тцкашных, табличках оккупантов и бог знает ещё в каких таблицах.
Можно аукцион на себя устраивать
Додано: Сер 06 бер, 2024 11:35
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Або на помічниках))
Слуга народу" Литвиненко їздить на елітному автомобілі свого помічника, який пояснив його придбання доходами від бджолярства
Сам Литвиненко підтвердив, що машину він орендує у власного помічника. Офіційно це авто належить помічнику нардепа Михайлу Щербану, який у розмові з журналістами не зміг згадати, у скільки йому обійшлась машина. Натомість він розповів, що гроші на неї збирали усією сім’єю: і дружина допомагала, і батьки. За словами чоловіка, заробити на авто допомогло також бджолярство.
Ринкова вартість такого Toyota Land Cruiser становить $60-70 тисяч. Журналістам не вдалося знайти інформації про значні статки чи великий бізнес Щербана, а сам Литвиненко каже, що його помічник займається "волонтерською діяльністю".
Додано: Сер 06 бер, 2024 11:39
Схоже, що закон приймають тільки для імітації діяльності. Не поспішають з посиленням мобілізації, жують те що є, під новими назвами. Якщо глянути ширше на всі дії то схоже що всі на паузі (крім москалів). Буде рішення у штатах - будуть дії. Європа то таке, стурбованість. А так і закидони про третій готуючийся майдан схоже недарма. Тільки от майдан же не просто так буває, а як реакція на дії влади. "Нелегетимність" президента то маячня, посилення мобілізації теж не привід для хитання мас. А тут турки,китайці, візити у емірати з різницєю у одинь день. Влада продумує, згадуваний тут часто, РПВ?
Додано: Сер 06 бер, 2024 11:41
Просто они отлично понимают реальное состояние вещей.
Армии у Германии чуть, боевых частей вообще нет. Техники кот наплакал, да и ту еще ремонтировать нужно. Производство боеприпасов серьезно не нарастить, зеленые немедленно взвоют.
Штаты с Бритами в случае чего просто умоют руки и прикинутся озабоченными.
Немецкое население в приватных разговорах говорит "мы бы вообще не воевали, ну его на".
Вот генералы и реагируют соответственно.
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