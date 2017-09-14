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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7034703570367037>
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 11:18

  Hotab написав:Тумос, я теж думаю що всі стояли на обліку . Тому здивувався.

Я так вижу. Дело кочует из военкомата (ТЦК) на спецучет, например, в НПУ. При увольнении со службы (в том числе и по причине выхода на пенсию) дело должно вернуться в ТЦК.
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  vt313 написав:https://epicentrk.ua/ua/shop/makarony-k ... 800-g.html
В основному, Італія, але є і українські бренди.

Але ж дивно, що за ціною якісні італійські і українські майже не відрізняються, склад один, але після приготування смак та консистенція різна... дивина, а це і є якість, і на жаль, вона часто, не в сторону українського виробника. :|
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 11:23

  prodigy написав:
обязан -було при срср, сьогодні це не працює у більшості випадків (е-декларування, на приклад), але є поодинокі люди які виконують обов'язки


Выделенное не понял. Относительно количества выполняющих свои обязанности статистикой не владею.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 11:24

  sashaqbl написав:
  Hotab написав:На мою думку вздовж ЛБЗ з ППО мігрує щось наше, вітчизняне.
Типу С200 , або одна з далекобійних модифікацій С300 (вони існують, але в Україні з ними було погано, може купили десь за кордоном)

C-200 навряд - занадто велика штука, щоб мігрувати. Одна операція по збиттю А-50 цілком можлива. Регулярне застосування - малоймовірно.
Загалом маю думку, що це щось західне, на цю думку наводить той факт, що русня недавно публікувала відео знищення пускової NASAMS

То було більше схоже на хаймарс з машиною супроводження.
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 11:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Закон знаете почему застопорился?
Потому что каждый беременный (депутаты себя освободили от мобилизации) уже примерял закон на себя
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 11:29

  fler написав:Я вже тут давно пояснюю, що Україна є цифровим європейським тигром, але хто ж мене, докторку, слухає? Скрізь одні гуру)).

Але цей тигр фактично зараз активно худне і скорочується, навіть по офіційним даним НБУ маємо серйозний спад і по факту є активне звільнення співробітників в українських офісах міжнародних компаній, непродовження контрактів і цей процес набирає обертів. :|
Але, Вам можна жити в світі рожевих поні...
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 11:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У плиточника из Лисичанска в квартире уже обыск был. Сын в ЗСУ. Потому квартиру отжали.
Пока они отжимают до 4 этажа, воды нет, лифты не работают.
Так что мужики есть в списках, эксель табличках армор, обериг, разных тцкашных, табличках оккупантов и бог знает ещё в каких таблицах.

Можно аукцион на себя устраивать
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 11:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Примат написав:
  Hotab написав:Примат , чув що неплатникам аліментів блокують водійське посвідчення. Може і тут щось таке буде.
А життя без авто, карток, нерухомості взагалі існує?

запитайте будь-якого депутата чи можновладця, у нього нічого немає, взагалі, все на мамі
Або на помічниках))


Слуга народу" Литвиненко їздить на елітному автомобілі свого помічника, який пояснив його придбання доходами від бджолярства
Сам Литвиненко підтвердив, що машину він орендує у власного помічника. Офіційно це авто належить помічнику нардепа Михайлу Щербану, який у розмові з журналістами не зміг згадати, у скільки йому обійшлась машина. Натомість він розповів, що гроші на неї збирали усією сім’єю: і дружина допомагала, і батьки. За словами чоловіка, заробити на авто допомогло також бджолярство.
Ринкова вартість такого Toyota Land Cruiser становить $60-70 тисяч. Журналістам не вдалося знайти інформації про значні статки чи великий бізнес Щербана, а сам Литвиненко каже, що його помічник займається "волонтерською діяльністю".
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 11:39

  tumos написав:
  Hotab написав:Тумос, я теж думаю що всі стояли на обліку . Тому здивувався.

Я так вижу. Дело кочует из военкомата (ТЦК) на спецучет, например, в НПУ. При увольнении со службы (в том числе и по причине выхода на пенсию) дело должно вернуться в ТЦК.

Схоже, що закон приймають тільки для імітації діяльності. Не поспішають з посиленням мобілізації, жують те що є, під новими назвами. Якщо глянути ширше на всі дії то схоже що всі на паузі (крім москалів). Буде рішення у штатах - будуть дії. Європа то таке, стурбованість. А так і закидони про третій готуючийся майдан схоже недарма. Тільки от майдан же не просто так буває, а як реакція на дії влади. "Нелегетимність" президента то маячня, посилення мобілізації теж не привід для хитання мас. А тут турки,китайці, візити у емірати з різницєю у одинь день. Влада продумує, згадуваний тут часто, РПВ?
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 11:41

  Бетон написав:Слушая утечку обсуждения немецкими военными Таурус, офигеваешь до какой степени они боятся путина. Прямо трепещут. У них самая главная проблема, как не разгневать царя.
После этого всё становится ясно как день. Никакой победы запад не хочет, боится. Вы там бейтесь подальше. Нас не трогайте

Просто они отлично понимают реальное состояние вещей.
Армии у Германии чуть, боевых частей вообще нет. Техники кот наплакал, да и ту еще ремонтировать нужно. Производство боеприпасов серьезно не нарастить, зеленые немедленно взвоют.
Штаты с Бритами в случае чего просто умоют руки и прикинутся озабоченными.
Немецкое население в приватных разговорах говорит "мы бы вообще не воевали, ну его на".
Вот генералы и реагируют соответственно.
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