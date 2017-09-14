Вообще не похоже на ситуацию в стране, когда "когда нам всем конец" и победа - единственный способ выжить.
Ощущение, что эта дурная возня будет до момента выхода россиян на границы Донецкой области. А потом, скорее всего, будет перемирие. Тогда нам денег напоследок подкинут и может пару самолётиков для вида.
antey1969 написав:Штаты с Бритами в случае чего просто умоют руки и прикинутся озабоченными. Немецкое население в приватных разговорах говорит "мы бы вообще не воевали, ну его на". Вот генералы и реагируют соответственно.
тобто ЯКЩО Україна впаде наприклад через брак боєприпасів то кордони 91-го будуть біля Лісабону/Дюнкерку без особливого спротиву?
Andrey2512 написав:Вообще не похоже на ситуацию в стране, когда "когда нам всем конец" и победа - единственный способ выжить.
Ощущение, что эта дурная возня будет до момента выхода россиян на границы Донецкой области. А потом, скорее всего, будет перемирие. Тогда нам денег напоследок подкинут и может пару самолётиков для вида.
Я лише здивований що орки підірвали Каховську ГЕС, мені здавалось що членограй віддасть канал разом з атомною станцією та сухопутним коридором в Крим.
Andrey2512 написав:Вообще не похоже на ситуацию в стране, когда "когда нам всем конец" и победа - единственный способ выжить.
Ощущение, что эта дурная возня будет до момента выхода россиян на границы Донецкой области. А потом, скорее всего, будет перемирие. Тогда нам денег напоследок подкинут и может пару самолётиков для вида.
Наивные надежды. Питбуль уже вцепился клыками и чует кровь. путин до выборов в штатах не остановится, а потом вывалит такие условия, что не в сказке сказать, ни бульдозером убрать. Если бы было все так просто, Европа бы сейчас не писалась в памперсы. Что-то они знают, и это что-то их пугает до дрожи в коленках.
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 06 бер, 2024 12:00, всього редагувалось 1 раз.
щоб стати на облік потрібна фізична присутність у ТЦК-то це мертва затея, процес триватиме років 5 мінімум.
Напряму залежить від санкцій за невиконання, Якщо буде так, що за 60 днів не зʼявився і автоматом штраф тисяч на 20-50, то потім при несплаті вмикається ДВС (І це не двигун внутрішнього згорання) і блокування рахунків, арешт нерухомості і рухомості, то всі будуть в ТЦК дуже швидко. Я так розумію якраз оця публіка отримує пенсії на карту ощада. У них точно є що заблокувати.
По-перше,Закон не вступив в дію
По-друге,Закон діє виключно в межах норм
По-третє, немає в Законі обмежувальної дії,поки що
Взагалі,Закон необхідно робити виключно для виправдовування незаконних дій з боку ТЦК, "дружинників" без посвідчення які ходять в камуфляжі чорного кольору та співробітників правоохоронних органів у яких випадках їх використовують для виконання наказів керівника ОВА . Все. Вирішили в один закон #10449 включити все що немає законного підгрунтя.
Xenon написав:стосовно ідей про блокування карток, нерухомості і прочого за неявку в ТЦК, думаю все це брєд і працювати не буде і ось чього
особисто був в ТЦК пару тижнів тому, (пройшов чергову ВЛК), так от, в ТЦК досі більшість інфи про призовника на картонних картках жовтого кольору у величезній шафі 50х років , нашкарябана олівцем. це все ведуть 2 тьотінькі і все це в столиці! Так, там є компьютер і навіть якась база, але більшість інфи взагалі не співпадає.
Війсковий квиток доречі забрали для заміни на новий (із штрихкодом по типу біометричного закордонного паспорта) котрий буде вже заведений в Оберіг і там буде вся інфа. АЛЕ - видадит його обіцяли деся через місяць, бо чи бланків немає чи паперу чи клею ..
Так шо щоб потрапити в отой Оберіг, потрібно зпочатку явитися в ТЦК, оновити данні, отримати новий війсковий квиток і ото потім всі бази вже про вас будут все знати
Hotab написав:Така штука здатна легко збивати А50 або Іл76 (теж саме) , як велику і не маневрову ціль. Але з Су24, Су25 (вони теж вміють кидати КАБи) , Су34 і Су35 все це набагато важче. З далеких відстаней політ ракети триває відносно довго. Інформація про пуск ракети ППО (тим більше такої габаритної) на борту є (або від власної СПО15л, або від РЛС винищувачів, або від того ж А50) , і літак починає активно скидати наведення (є час впасти на наднизьку висоту і сховатись за рельєф, або застосувати якийсь РЕБ , з виконанням протиракетних маневрів) . Коротше зникнення мітки від цілі на індикаторі РЛС після пуску ракети ЗУР не завжди означає збиття. Тому я допускаю, що реальна кількість збитих літаків за останній час таки менша. А також що не всі вони Су34, бо таке примітивне діло як закидання КАБів вміють і літаки старіших поколінь.
З Су-25 КАБи не кидають. Наявні в орків Су-24 не витримають тривалу експлуатацію з кидання КАБів через те, як вона власне кидається. Час підльоту ракети на приблизних 70 км при М3.5-4 може становити до 1 хв. Якщо прохлопати пуск на 20 секунд, та час розвороту ще 20 секунд, то за 20 секунд, що лишилися висоту вже не скинути. Але ХЗ що там насправді. Від лінії фронту дость далеко. Влучання візуально в 85% часу спостерігатися не буде. Інтернет відключений. Населення просіяне спецслужбами. А цензура в них така, що пересічний орк не знає про знищений сьогодні корвет, так само як і про попередній.
Ще є уточнення. Пів-віража на Су-27/34/35 може бути і 10-15 секунд https://t.me/ButusovPlus/8583 але тут на відео явно невелика швидкість. Не 900-1000 км/год.