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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 70367037703870397040>
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 14:10

  Andrey2512 написав:
  pesikot написав:электричества нет и на базе нет, а топливо можно было достать хоть в какой-то способ


Та вы гляньте статистику по завозимым биткам: одни Теслы) Войны давно уже на большей части страны нет)

Война осталась где-то возле Купянска, Констинтиновки, Курахово и т.д.

Люди еду на кострах готовят, а чуть дальше берут машину на электро, чтоб экономить.

О чём это говорит? О том, что люди живут в параллельном мире и нифига не боятся каких-либо негативных последствий для себя.
да. Но справа в тім шо ця грань тонка.
Там кричать за мобілізацію ,ротацію а тут людей не вистачає. Нема ким міняти втрати а не ротація. Якби звязку між світами не було, воно б можно так й довго розказувати як люди в 2 світову воювали...
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 14:28

  Ukrainian написав:Мобилизованных на войну с Украиной оставят на фронте бессрочно

Чому в Україні має бути по іншому ?

В нас не по іншому.
В нас так само. А мож і гірше.
Ще кому повезло , ходить раз на півроку на 15 днів в отпуск. Я за пітори року був 5 днів і 2 на дорогу. Зара дехто з наших отримав ще 5 .
Мені поки не світить. В нас некомплект. Тепер на рахунок 3 років. Даж якщо приймуть то це буде у випадку відсутності загострення на фронті.
в смислі у випадку рпв. І все одно це не буде як народження 3ї дитини, приніс документи - місяць півтори і ти дома. Тут будуть на місці командири рішати пущати чи не пущати.
рпв теж не значить, що всіх мобілізованих одпустять. Це тільки значить , що інтенсивність бойових дій зменшиться. Мобілізацію рпв теж не відмінить.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 14:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Якби звязку між світами не було, воно б можно так й довго розказувати як люди в 2 світову воювали...


Так нам лапшу и вешают.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 14:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Немного новостей воюющей страны:

58 593 авто імпортували українці за перші два місяці цього року: Київ у лідерах за кількістю машин

13% від загальної кількості імпортованих авто цьогоріч припадає на електрокари: 8 026 авто. Це майже у 8 разів більше, аніж за відповідний період 2021 року.

Серед усіх електрокарів найбільшим попитом в українців користується TESLA — 1 672 автівки.

Найбільше нововвезених авто зареєстрували:
- Київ — 13,7%.
- Львівщина — 10,7%
- Одещина — 7.4%

75% від усіх ввезених автомобілів були вживаними, а кожне друге авто старше за 10 років.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 14:35

  Andrey2512 написав:
  Banderlog написав:Якби звязку між світами не було, воно б можно так й довго розказувати як люди в 2 світову воювали...


Так нам лапшу и вешают.

Побачим чи лишиться транзит російського газу. Чогось думаю що лишиться.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 14:38

  Banderlog написав:
  Andrey2512 написав:
  Banderlog написав:Якби звязку між світами не було, воно б можно так й довго розказувати як люди в 2 світову воювали...


Так нам лапшу и вешают.

Побачим чи лишиться транзит російського газу. Чогось думаю що лишиться.

Штатам этот транзит не нужен. Так что 50 на 50.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 14:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:Штатам этот транзит не нужен. Так что 50 на 50.


Ну такое дело...
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 14:44

Доколє????

sens ,
По-перше,Закон не вступив в дію

По-друге,Закон діє виключно в межах норм

По-третє, немає в Законі обмежувальної дії,поки що


Навіщо і кому ви це пишете?
Хтось казав, що закон прийнято?
Хтось казав про межі чи не межі норм?
Якої обмежувальної дії нема? Штрафи там передбачаються? Цього абсолютно достатньо для подальших дій з рахунками , майном і тд. У разі несплати.
Скільки ви будете розмовляти сам з собою , сперечатись з собою самим на цих сторінках?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 14:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Штрафи там передбачаються?


А який штраф за порушення коменданської години? Ах точно, його досі немає )))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 14:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Навіщо і кому ви це пишете?
Хтось казав, що закон прийнято?
Хтось казав про межі чи не межі норм?
Якої обмежувальної дії нема? Штрафи там передбачаються? Цього абсолютно достатньо для подальших дій з рахунками , майном і тд. У разі несплати.
Скільки ви будете розмовляти сам з собою , сперечатись з собою самим на цих сторінках?
А які Ваші варіанти відповідей?
Investor_K
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