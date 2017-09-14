Hotab написав:Така штука здатна легко збивати А50 або Іл76 (теж саме) , як велику і не маневрову ціль. Але з Су24, Су25 (вони теж вміють кидати КАБи) , Су34 і Су35 все це набагато важче. З далеких відстаней політ ракети триває відносно довго. Інформація про пуск ракети ППО (тим більше такої габаритної) на борту є (або від власної СПО15л, або від РЛС винищувачів, або від того ж А50) , і літак починає активно скидати наведення (є час впасти на наднизьку висоту і сховатись за рельєф, або застосувати якийсь РЕБ , з виконанням протиракетних маневрів) . Коротше зникнення мітки від цілі на індикаторі РЛС після пуску ракети ЗУР не завжди означає збиття. Тому я допускаю, що реальна кількість збитих літаків за останній час таки менша. А також що не всі вони Су34, бо таке примітивне діло як закидання КАБів вміють і літаки старіших поколінь.
З Су-25 КАБи не кидають. Наявні в орків Су-24 не витримають тривалу експлуатацію з кидання КАБів через те, як вона власне кидається. Час підльоту ракети на приблизних 70 км при М3.5-4 може становити до 1 хв. Якщо прохлопати пуск на 20 секунд, та час розвороту ще 20 секунд, то за 20 секунд, що лишилися висоту вже не скинути. Але ХЗ що там насправді. Від лінії фронту дость далеко. Влучання візуально в 85% часу спостерігатися не буде. Інтернет відключений. Населення просіяне спецслужбами. А цензура в них така, що пересічний орк не знає про знищений сьогодні корвет, так само як і про попередній.
Ще є уточнення. Пів-віража на Су-27/34/35 може бути і 10-15 секунд https://t.me/ButusovPlus/8583 але тут на відео явно невелика швидкість. Не 900-1000 км/год.
Разве КАБ кидается не на сверхзвуке или околозвуке, когда сушка идёт по прямой и даёт вектор и импульс планеру бомбы? Имитируется получается выброс снаряда даже не из гаубмцы, а из мортиры? И какая ж там точность тогда с внесёнными возмущениями в не лабораторную траекторию и график полёта - плюс-минус километр при максимальной дальности полёта 70, а то и 50???
Andrey2512 написав:Hotab я в тому плані, що у нас одні полумєри.
Побачимо що приймуть. Якщо профанація - шиєм триколори, будемо «здавати кавалірки моторолі».
Investor_K написав:
Hotab написав:Навіщо і кому ви це пишете? Хтось казав, що закон прийнято? Хтось казав про межі чи не межі норм? Якої обмежувальної дії нема? Штрафи там передбачаються? Цього абсолютно достатньо для подальших дій з рахунками , майном і тд. У разі несплати. Скільки ви будете розмовляти сам з собою , сперечатись з собою самим на цих сторінках?
А які Ваші варіанти відповідей?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 06 бер, 2024 15:17, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:є категорія людей, які вважають, що держава контролює кожну їх дію , кожний крок (це закладено в гени , батьки яких знали що таке "ежові рукавиці"
Смотрите. При увольнении вручают (скорее всего под роспись) предписание-напоминалку явиться в указанный срок в ТЦК. Какие там у уволившегося гены я не знаю. Да и как в дальнейшем ему карта ляжет в случае неявки мне неизвестно. Заинтересуются ли им, получит ли он штраф по админке или отмажется, кто его знает. Тут интереснее другой вопрос - вернут ли дело в ТЦК со спецучета или забьют на этот момент.