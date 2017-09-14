|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 06 бер, 2024 15:18
барабашов
по видео которых сотни виждно что кабы ложаться очень точно---прямо в посадку небольшую или тот же коксохим авдеевский.К сожалению выходит так что это очень сильное оружие.
-
konstantin kirovograd
-
-
- Повідомлень: 1309
- З нами з: 20.01.09
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 210 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 06 бер, 2024 15:20
Andrey2512 написав: Hotab написав:
Штрафи там передбачаються?
А який штраф за порушення коменданської години? Ах точно, його досі немає )))
знайомого зупинили на авто не встиг доїхати до дому, відвезли кудись чи то в поліцію чи може в тцк... видали повістку і зараз він в армії.
-
Slon_Nosov
-
-
- Повідомлень: 2445
- З нами з: 13.07.09
- Подякував: 1036 раз.
- Подякували: 701 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 06 бер, 2024 15:27
Slon_Nosov написав:
знайомого зупинили на авто не встиг доїхати до дому, відвезли кудись чи то в поліцію чи може в тцк... видали повістку і зараз він в армії.
Ну то таке ) самі все напридумували й схеми зробили
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 877
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 бер, 2024 15:33
Тиша. Всі чекають обрання пуйла 17 березня
І шо? рф почне могилізацію?
Чомусь таке відчуття, що вже про все домовились наверху. Десь там, дуже високо..
-
fler
-
-
- Повідомлень: 4701
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1185 раз.
- Подякували: 1331 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 бер, 2024 15:34
fler написав:
Тиша. Всі чекають обрання пуйла 17 березня І шо? рф почне могилізацію?
Чомусь таке відчуття, що вже про все домовились наверху. Десь там, дуже високо..
Менше ІПСО треба дивитися
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 877
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 бер, 2024 15:41
Slon_Nosov написав:
знайомого зупинили на авто не встиг доїхати до дому, відвезли кудись чи то в поліцію чи може в тцк... видали повістку і зараз він в армії.
Це ж чудово! Менше авто - чистіше повітря.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9696
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 892 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 бер, 2024 15:41
fler написав:
Тиша. Всі чекають обрання пуйла 17 березня
І шо? рф почне могилізацію?
Чомусь таке відчуття, що вже про все домовились наверху. Десь там, дуже високо..
"ТЕРМІНОВО! Байден про все ДОМОВИВСЯ! путін ВІДДАСТЬ ВСЕ!"
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 1217
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 бер, 2024 15:41
fler написав:
Чомусь таке відчуття, що вже про все домовились наверху.
Про що саме?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9696
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 892 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 бер, 2024 15:43
Hotab написав: Andrey2512 написав:Hotab
я в тому плані, що у нас одні полумєри.
Побачимо що приймуть.
Якщо профанація - шиєм триколори, будемо «здавати кавалірки моторолі».
який по вашому вплив мобілізації, у відсотках, на нашу "непоразку" ?
Роль цього закону сильно перебільшена, набагато важливіше вирішуються зараз в ЄС та США, поки що без суттєвого позитиву
з літа 2023 вже зрозуміло що провоження війни більше негативно впливає на Україну ніж на рф. Надія лише на метеорит чи землетрус в Уральських горах
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 1172
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1493
|172694
|
|
|9
|5178
|
|
|6076
|571025
|
|