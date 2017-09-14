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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 703870397040704170427043>
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 15:18

барабашов
по видео которых сотни виждно что кабы ложаться очень точно---прямо в посадку небольшую или тот же коксохим авдеевский.К сожалению выходит так что это очень сильное оружие.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 15:20

  Andrey2512 написав:
  Hotab написав:Штрафи там передбачаються?


А який штраф за порушення коменданської години? Ах точно, його досі немає )))


знайомого зупинили на авто не встиг доїхати до дому, відвезли кудись чи то в поліцію чи може в тцк... видали повістку і зараз він в армії.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 15:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Slon_Nosov написав:знайомого зупинили на авто не встиг доїхати до дому, відвезли кудись чи то в поліцію чи може в тцк... видали повістку і зараз він в армії.


Ну то таке ) самі все напридумували й схеми зробили
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 15:33

Тиша. Всі чекають обрання пуйла 17 березня :roll: І шо? рф почне могилізацію?
Чомусь таке відчуття, що вже про все домовились наверху. Десь там, дуже високо..
fler
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 15:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Тиша. Всі чекають обрання пуйла 17 березня І шо? рф почне могилізацію?
Чомусь таке відчуття, що вже про все домовились наверху. Десь там, дуже високо..


Менше ІПСО треба дивитися
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 15:41

  fler написав:Тиша. Всі чекають обрання пуйла 17 березня :roll: І шо? рф почне могилізацію?
Чомусь таке відчуття, що вже про все домовились наверху. Десь там, дуже високо..


"ТЕРМІНОВО! Байден про все ДОМОВИВСЯ! путін ВІДДАСТЬ ВСЕ!"
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fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 15:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Чомусь таке відчуття, що вже про все домовились наверху.


Про що саме?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 15:43

  Hotab написав:
  Andrey2512 написав:Hotab я в тому плані, що у нас одні полумєри.

Побачимо що приймуть.
Якщо профанація - шиєм триколори, будемо «здавати кавалірки моторолі».


який по вашому вплив мобілізації, у відсотках, на нашу "непоразку" ?
Роль цього закону сильно перебільшена, набагато важливіше вирішуються зараз в ЄС та США, поки що без суттєвого позитиву
з літа 2023 вже зрозуміло що провоження війни більше негативно впливає на Україну ніж на рф. Надія лише на метеорит чи землетрус в Уральських горах
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 15:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:який по вашому вплив мобілізації, у відсотках, на нашу "непоразку" ?


теоретично є кореляція між чисельністю та бадьористю українських вояків та обягами зброї, що нам надаються партнерами. Але вона дуже слабенька з незначним лінійним коефіціентом. Щось типу 1А5 на 2000 вояків, інакше б нас завали зброєю і все що б можно відвоювали у 2022. Можно мабуть мобілізувати УСІХ і відвоювати якийсь райцентр. Але більшість таких мобілізованх буде втрачена для економіки, а уряд навіть не спромігся домовитись про списання міжнародних боргів
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 15:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:І шо? рф почне могилізацію?
Чомусь таке відчуття, що вже про все домовились наверху. Десь там, дуже високо..

перша частина тексту суперечить другій ?
Letusrock
 
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  #<1 ... 703870397040704170427043>
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