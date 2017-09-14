fox767676
Если мобилизовать 1 млн или ВСЕХ, то врядли отобъём только "один райцентр".
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Додано: Сер 06 бер, 2024 15:58
fox767676
Если мобилизовать 1 млн или ВСЕХ, то врядли отобъём только "один райцентр".
Додано: Сер 06 бер, 2024 16:03
Додано: Сер 06 бер, 2024 16:05
fox767676 було б у партнерів ще й бажання нашої перемоги)))
Проводити ротації, створювати інженерні підрозділи. Навчити хоча б той мільйон. А не чекати зброю, а потім готувати під неї спеців
Додано: Сер 06 бер, 2024 16:08
Letusrock ,
Раніше це обговорювали.
Є деяка мінімальна кількість, яку терміново необхідно дати фронту, щоб він не посипався. Щоб Боби з Успіхами не опинились в котлах.
Є деяка кількість (ще більша) , яка дасть можливість хоча б не втрачати (майже не втрачати) території і почуватись впевненіше (не працювати одному за трьох) тим, хто на передовій і трохи глибше.
Є деяка кількість (ще більша) яка б дозволила проводити обмежені рейдові дії , шукаючи слабкі місця оборони ворога.
Ще більше - не треба. Масований наступ («до кордонів 91-го року») без відповідної кількості західної зброї не потрібний.
Але якщо було б «ще більше», то можливо б ротували втомлених за 2 роки.
А ви як вважаєте? Не треба нікого чіпати? «Чим гірше, тим краще»?
Додано: Сер 06 бер, 2024 16:12
Можно погодитись, але кейс осені 2022 р. не дає спокою
Наче все робили правильно, але коли хуютін почав бряцати ядеркою то партнери якось пригальмували.
Тому гадаю що навіть якщо зараз мобілізувати 1 млн, і отримати під це АЖ 300 обідраних абрамів та пантер, 20 f-16, то далі токмака справа все рівно не піде.
Додано: Сер 06 бер, 2024 16:16
Може навпаки, підтримує?
пуйло, сподіваючись, що трамп прийде до влади та "віддасть" йому окуповані території, намагатиметься після своїх виборів захопити якнайбільше. Це як один із варіантів.
Але я сподіваюся на зовсім інший.
Хто в темі по Одесі? Пишуть, що в порт прилетіло((. prodigy, шо там?
Додано: Сер 06 бер, 2024 16:17
fox767676 я так розумію, що зараз стоють питання не в Токмаку, а у відбитті контрнаступу россіян.
І ось тут люди потрібні. А те, що наша влада тягне з цим питанням, замість витрачання часу на підготовку - лишая майбутніх мобілізованих часу на підготовку.
Додано: Сер 06 бер, 2024 16:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Хлывнюк высказался о мобилизации.
В интервью в Германии он сказал, что не нужно ждать повестку а идти умирать, ведь другого выхода нет.
А почему пан Андрій в Германии а не на фронте?
Пан Андрій начале войны был в тро, спел песню, а сегодня числится в полиции
Додано: Сер 06 бер, 2024 16:26
А чому так не поставили питання у липні минулого року ?
Не будували фортифікації, намагалися наступати по всі фронтам, іпсошничали в першу чергу на малоінтелектуальний охлос.
Поодиноких поміркованих дисидентів, які рік тому писали що хоча б відбити херсонську з запорізькою області, у чатах-форумах більщість з прихильників кримської кави стигматизувала, таврувала джокерськими-свинособачими смайликами при повному потуранні адміністрацій.
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 06 бер, 2024 16:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 06 бер, 2024 16:28
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ещё и зарплатку получает:
Вот из-за таких, наверное, и хрен какими законами загонишь в армию.
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