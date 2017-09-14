RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 70397040704170427043>
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 15:58

fox767676

Если мобилизовать 1 млн или ВСЕХ, то врядли отобъём только "один райцентр".
Andrey2512
 
Повідомлень: 885
З нами з: 04.04.22
Подякував: 60 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 16:03

  Andrey2512 написав:fox767676

Если мобилизовать 1 млн или ВСЕХ, то врядли отобъём только "один райцентр".


А скільки партнери нададуть танків на 1 млн мобілізованих ? 200? 300
Батерей Петріот ? 1,2 ?
Скільки нових мобілізованих потрібно щоб прискорити знищення ЧФ РФ на 50% ?
0.5 млн, 1.5 млн ?
fox767676
 
Повідомлень: 1222
З нами з: 13.06.20
Подякував: 292 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 16:05

fox767676 було б у партнерів ще й бажання нашої перемоги)))

Проводити ротації, створювати інженерні підрозділи. Навчити хоча б той мільйон. А не чекати зброю, а потім готувати під неї спеців
Andrey2512
 
Повідомлень: 885
З нами з: 04.04.22
Подякував: 60 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 16:08

Letusrock ,
який по вашому вплив мобілізації, у відсотках, на нашу "непоразку" ?


Раніше це обговорювали.
Є деяка мінімальна кількість, яку терміново необхідно дати фронту, щоб він не посипався. Щоб Боби з Успіхами не опинились в котлах.
Є деяка кількість (ще більша) , яка дасть можливість хоча б не втрачати (майже не втрачати) території і почуватись впевненіше (не працювати одному за трьох) тим, хто на передовій і трохи глибше.
Є деяка кількість (ще більша) яка б дозволила проводити обмежені рейдові дії , шукаючи слабкі місця оборони ворога.
Ще більше - не треба. Масований наступ («до кордонів 91-го року») без відповідної кількості західної зброї не потрібний.
Але якщо було б «ще більше», то можливо б ротували втомлених за 2 роки.

А ви як вважаєте? Не треба нікого чіпати? «Чим гірше, тим краще»?
Hotab
 
Повідомлень: 11190
З нами з: 15.02.09
Подякував: 620 раз.
Подякували: 2167 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 16:12

  Andrey2512 написав:fox767676 було б у партнерів ще й бажання нашої перемоги)))

Проводити ротації, створювати інженерні підрозділи. Навчити хоча б той мільйон. А не чекати зброю, а потім готувати під неї спеців


Можно погодитись, але кейс осені 2022 р. не дає спокою
Наче все робили правильно, але коли хуютін почав бряцати ядеркою то партнери якось пригальмували.
Тому гадаю що навіть якщо зараз мобілізувати 1 млн, і отримати під це АЖ 300 обідраних абрамів та пантер, 20 f-16, то далі токмака справа все рівно не піде.
fox767676
 
Повідомлень: 1222
З нами з: 13.06.20
Подякував: 292 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 16:16

  Letusrock написав:
  fler написав:І шо? рф почне могилізацію?
Чомусь таке відчуття, що вже про все домовились наверху. Десь там, дуже високо..

перша частина тексту суперечить другій ?

Може навпаки, підтримує?
пуйло, сподіваючись, що трамп прийде до влади та "віддасть" йому окуповані території, намагатиметься після своїх виборів захопити якнайбільше. Це як один із варіантів.
Але я сподіваюся на зовсім інший.
Хто в темі по Одесі? Пишуть, що в порт прилетіло((. prodigy, шо там?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4702
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1185 раз.
Подякували: 1331 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 16:17

fox767676 я так розумію, що зараз стоють питання не в Токмаку, а у відбитті контрнаступу россіян.

І ось тут люди потрібні. А те, що наша влада тягне з цим питанням, замість витрачання часу на підготовку - лишая майбутніх мобілізованих часу на підготовку.
Andrey2512
 
Повідомлень: 885
З нами з: 04.04.22
Подякував: 60 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 16:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хлывнюк высказался о мобилизации.
В интервью в Германии он сказал, что не нужно ждать повестку а идти умирать, ведь другого выхода нет.
А почему пан Андрій в Германии а не на фронте?
Пан Андрій начале войны был в тро, спел песню, а сегодня числится в полиции
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1898
З нами з: 17.12.22
Подякував: 76 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 16:26

  Andrey2512 написав:fox767676 я так розумію, що зараз стоють питання не в Токмаку, а у відбитті контрнаступу россіян.

І ось тут люди потрібні. А те, що наша влада тягне з цим питанням, замість витрачання часу на підготовку - лишая майбутніх мобілізованих часу на підготовку.


А чому так не поставили питання у липні минулого року ?
Не будували фортифікації, намагалися наступати по всі фронтам, іпсошничали в першу чергу на малоінтелектуальний охлос.
Поодиноких поміркованих дисидентів, які рік тому писали що хоча б відбити херсонську з запорізькою області, у чатах-форумах більщість з прихильників кримської кави стигматизувала, таврувала джокерськими-свинособачими смайликами при повному потуранні адміністрацій.
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 06 бер, 2024 16:29, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
Повідомлень: 1222
З нами з: 13.06.20
Подякував: 292 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 16:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Хлывнюк высказался о мобилизации.


Ещё и зарплатку получает: https://public.nazk.gov.ua/documents/0a ... ee4092a00a
ДЕПАРТАМЕНТ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
Заробітна плата отримана за основним місцем роботи
495818

Вот из-за таких, наверное, и хрен какими законами загонишь в армию.
Andrey2512
 
Повідомлень: 885
З нами з: 04.04.22
Подякував: 60 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 70397040704170427043>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Andrey2512 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 172694
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
9 5179
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2024 01:01
19professor69
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 571028
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.