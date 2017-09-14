Hotab написав:Навіщо і кому ви це пишете? Хтось казав, що закон прийнято? Хтось казав про межі чи не межі норм? Якої обмежувальної дії нема? Штрафи там передбачаються? Цього абсолютно достатньо для подальших дій з рахунками , майном і тд. У разі несплати. Скільки ви будете розмовляти сам з собою , сперечатись з собою самим на цих сторінках?
ПОЧЕКАЄМО РАЗОМ ЗАКОН №10449 , на мою думку - його приймуть через день як буде матдопомога від влади США
барабашов написав:Разве КАБ кидается не на сверхзвуке или околозвуке, когда сушка идёт по прямой и даёт вектор и импульс планеру бомбы? Имитируется получается выброс снаряда даже не из гаубмцы, а из мортиры? И какая ж там точность тогда с внесёнными возмущениями в не лабораторную траекторию и график полёта - плюс-минус километр при максимальной дальности полёта 70, а то и 50???
На відео - не скидання КАБ, а пуск HARM. Відо давалося для оцінки часу віражу. Сергій Флеш викладав схему скидання КАБ. Перед скиданням бомбардувальник має ізко набирати висоту. Це можна лише використовуючи Форсаж. Су-24М в середньому по 40 років. Двигун робився з ресурсом 500-1000 годин між капремонтами. Самі Су-24 активно воювали в Чечні та Сирії та й вже в поточній війні. 2-3 роботи по скиданню КАБів і вони стануть на капремонт. Власне Су-25 й не може зробити таку горку - в нього немаж форсажу.
Востаннє редагувалось Denik в Сер 06 бер, 2024 16:36, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:В интервью в Германии он сказал, что не нужно ждать повестку а идти умирать, ведь другого выхода нет.
є категорія пересічних що сумніваються "йти / нейти / піду якщо прижмуть" і замість того щоб працювати з цією ЦА їх наче свідомо вибішують і налаштовують на спротив от такі інтервью із-за кордону тв від різних телеморд в піджаках а-ля Кулеба "МИ будемо воювати палками до кінця", "кордони 91го це головне", "багаті втечуть а в бідних нема вибору тільки в окопи, бо ж їх не випустять" і т.д.
Бетон написав:В интервью в Германии он сказал, что не нужно ждать повестку а идти умирать, ведь другого выхода нет.
Вот если БЫ он это сказал со сцены обращаясь к своей экзиль-аудитории (уверен 90% там турбопатриоты внешэкономического фронта) то РЕСПЕКТ А вот с берлинского офиса DW такие призывы к украинским украинцам НЕ УБЕДИТЕЛЬНЫ