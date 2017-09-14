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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7040704170427043>
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 16:28

  Andrey2512 написав:
Менше ІПСО треба дивитися

Це каже особа яка має сумніви хто підірвав Каховську ГЕС? :?:
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 16:29

  Slon_Nosov написав:
  Andrey2512 написав:
  Hotab написав:Штрафи там передбачаються?


А який штраф за порушення коменданської години? Ах точно, його досі немає )))


знайомого зупинили на авто не встиг доїхати до дому, відвезли кудись чи то в поліцію чи може в тцк... видали повістку і зараз він в армії.


Увечорі,зі спини , мені теж на всю вулицю : " А чього це ми не в АРМІЇ зараз ?? "

Я розумію,що зі спини , точніше по 5-й точці всі молоді і красиві,нащо вести себе як бидлота з ноунейм поселення де немає асфальтованої дороги і зупинки маршрутного таксі.

Нічого мені і йому після тої розмови не було , я як завжди іноді коментую влучно або ні на цьому форумі і не тільки , проте історія тої людини мені зовсім не цікава
sens
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 16:29

fox767676 взагалі на це немає відповіді, окрім банального непрофесіоналізму й тотальної зради
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 16:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Навіщо і кому ви це пишете?
Хтось казав, що закон прийнято?
Хтось казав про межі чи не межі норм?
Якої обмежувальної дії нема? Штрафи там передбачаються? Цього абсолютно достатньо для подальших дій з рахунками , майном і тд. У разі несплати.
Скільки ви будете розмовляти сам з собою , сперечатись з собою самим на цих сторінках?


ПОЧЕКАЄМО РАЗОМ ЗАКОН №10449 , на мою думку - його приймуть через день як буде матдопомога від влади США
sens
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 16:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:Разве КАБ кидается не на сверхзвуке или околозвуке, когда сушка идёт по прямой и даёт вектор и импульс планеру бомбы? Имитируется получается выброс снаряда даже не из гаубмцы, а из мортиры? И какая ж там точность тогда с внесёнными возмущениями в не лабораторную траекторию и график полёта - плюс-минус километр при максимальной дальности полёта 70, а то и 50???

На відео - не скидання КАБ, а пуск HARM. Відо давалося для оцінки часу віражу.
Сергій Флеш викладав схему скидання КАБ. Зображення
Перед скиданням бомбардувальник має ізко набирати висоту. Це можна лише використовуючи Форсаж.
Су-24М в середньому по 40 років. Двигун робився з ресурсом 500-1000 годин між капремонтами. Самі Су-24 активно воювали в Чечні та Сирії та й вже в поточній війні. 2-3 роботи по скиданню КАБів і вони стануть на капремонт.
Власне Су-25 й не може зробити таку горку - в нього немаж форсажу.
Востаннє редагувалось Denik в Сер 06 бер, 2024 16:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 16:35

  Investor_K написав:
  Andrey2512 написав:А який штраф за порушення коменданської години? Ах точно, його досі немає )))


50 присідань та 50 віджимань від пола.


в Одесі , на поскоті , навіть такого немає . Може фізичні навантаження і вправи залежать від міста чи наявності теплого повітря і Чорного моря :?:
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 16:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  somilitark написав:Це каже особа яка має сумніви хто підірвав Каховську ГЕС?


На войне все средства хороши. Поэтому, критически относиться нужно ко всему
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 16:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:А ви як вважаєте?

НЕ ЗВОЛІКАТИ
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 16:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:В интервью в Германии он сказал, что не нужно ждать повестку а идти умирать, ведь другого выхода нет.


є категорія пересічних що сумніваються "йти / нейти / піду якщо прижмуть" і замість того щоб працювати з цією ЦА їх наче свідомо вибішують і налаштовують на спротив от такі інтервью із-за кордону тв від різних телеморд в піджаках а-ля Кулеба "МИ будемо воювати палками до кінця", "кордони 91го це головне", "багаті втечуть а в бідних нема вибору тільки в окопи, бо ж їх не випустять" і т.д.
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 16:49

  Бетон написав:В интервью в Германии он сказал, что не нужно ждать повестку а идти умирать, ведь другого выхода нет.


Вот если БЫ он это сказал со сцены обращаясь к своей экзиль-аудитории (уверен 90% там турбопатриоты внешэкономического фронта) то РЕСПЕКТ Зображення
А вот с берлинского офиса DW такие призывы к украинским украинцам НЕ УБЕДИТЕЛЬНЫ
:evil:
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