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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 06 бер, 2024 16:55
З'явилося відео з GoPro одного з членів екіпажу БДК "Цезар Куніков" у момент його знищення нашими морськими дронами 14 лютого
Пишуть, що 1 дрон вразив БДК у корму, тим самим знерухомив корабель, після чого кілька дронів по черзі вразили судно по лівому борту. Останній дрон частково увійшов у зроблену пробоїну та здетонував усередині.
З моменту початку бою і до повного затоплення БДК пройшло трохи більше 40 хвилин.
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Видео эпичное.
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Додано: Сер 06 бер, 2024 16:59
Andrey2512 написав: somilitark написав:
Це каже особа яка має сумніви хто підірвав Каховську ГЕС?
На войне все средства хороши. Поэтому, критически относиться нужно ко всему
Наступний вкид від вас буде в дусі: не зрозуміло хто на кого напав, це Україна готувала напад, що за публіка тут пасеться, таке відчуття, що прямо з калуги чи рязані пишуть((((
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Додано: Сер 06 бер, 2024 17:03
somilitark написав:
Наступний вкид від вас буде в дусі: не зрозуміло хто на кого напав, це Україна готувала напад, що за публіка тут пасеться, таке відчуття, що прямо з калуги чи рязані пишуть((((
Если вы всё делите только на чёрное и белое, то мне вас жаль.
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Додано: Сер 06 бер, 2024 17:05
sens
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ПОЧЕКАЄМО РАЗОМ ЗАКОН №10449
Давайте якщо не важко, «окремо
». .
Відсядьте трохи. Ви мені не здаєтесь адекватною людиною , а з такими в компанії мені некомфортно.
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Додано: Сер 06 бер, 2024 17:11
Andrey2512 написав: somilitark написав:
Наступний вкид від вас буде в дусі: не зрозуміло хто на кого напав, це Україна готувала напад, що за публіка тут пасеться, таке відчуття, що прямо з калуги чи рязані пишуть((((
Если вы всё делите только на чёрное и белое, то мне вас жаль.
Так що ми готували напад?
Яке ж ти кончене!
Чого прискакало сюди?
Горілки нема, йди шукай пральні машини деінде
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somilitark
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Додано: Сер 06 бер, 2024 17:12
sens написав:
ПОЧЕКАЄМО РАЗОМ ЗАКОН №10449 , на мою думку - його приймуть через день як буде матдопомога від влади США
який сенс того закону якщо щодня десятки чи напевно й сотні кримінальних порушень за статтею 146 КК, які залишаються без реакції правоохоронних органів, навіть більше - це все відбувається за їх участю
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Додано: Сер 06 бер, 2024 17:13
Letusrock а кого викрадають?)
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